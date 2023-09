Logitech G lancerer nyt Pro-serie mus og tastatur

I løbet af de sidste tre år har Logitech G arbejdet sammen med hundredvis af verdens mest dygtige professionelle esports-atleter for at skabe den næste generation af PRO Series-udstyr. Disse nye produkter fuldender PRO Series-linjen, når de kombineres med Logitech Gs fremragende PRO X 2 LIGHTSPEED Gaming Headset, der blev lanceret tidligere på året.

"Den spændende nye PRO Series-portefølje repræsenterer en ren og kompromisløs produktkollektion, designet til maksimal ydeevne for elite-esports-professionelle og de mest konkurrencedygtige spillere, der spiller på toppen" siger Brent Barry, Head of Esports and PRO Series hos Logitech G. " Disse produkter eksemplificerer vores forpligtelse til at skubbe grænserne for ydeevne, hastighed og pålidelighed, hvilket kun er muligt gennem vores flerårige, samarbejdende designproces med professionelle e-sports-atleter. Vores elite-atletpartnere hjælper med at designe, udvikle og teste vores produkter, hvilket sikrer de leverer det højeste niveau af ydeevne, kvalitet og banebrydende innovation."

Logitech G PROX2 SUPERLIGHT (Image credit: Logitech)

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 Gaming Mouse

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 Gaming Mouse kombinerer ifølge Logitech G præcision, ydeevne og pålidelighed, hvilket giver den vigtige fordele for gamere på eliteniveau.

Avancerede teknologier og funktioner inkluderer dens LIGHTFORCE Hybrid Switches, som er Logitechs nyeste hybrid af optisk-mekanisk switch-teknologi, der kombinerer den lynhurtige ydeevne fra optiske sensorer med at den skarpe respons og mekaniske følelse, som professionelle elsker.

Den nye mus har den helt nye HERO 2-sensor med sporing på over 500 tommer i sekundet og op til 32.000 DPI. Dens unikke design med dobbelt array øger arbejdsområdet og bevarer sporingsydelsen, selv når du løfter eller vipper musen.

Baseret på feedback fra professionelle spillere bevarer den nye PRO X Superlight sin prisvindende form og geometri som den originale PRO Superlight og også en vægt på kun 60 gram.

Yderligere funktioner omfatter: PRO-grade teknologi, USB-C, 95-timers batterilevetid, POWERPLAY-kompatibilitet, en større array-størrelse og klassens bedste 25 kilohertz maksimal billedhastighed. PTFE-musefødder uden additiv til at levere et jævnt glid for hurtig reaktion i spil.

Logitech G PRO X TKL (Image credit: Logitech)

Logitech G PRO X TKL Wireless Gaming Keyboard

Ligesom PRO X Superlight 2 Gaming Mouse er det nye Logitech G PRO X TKL Wireless Gaming Keyboard også designet med og til professionelle for at levere det højeste niveau af konkurrencedygtigt spil. Dens tenkeyless formfaktor har programmerbare taster, RGB-belysning med LIGHTSYNC, dedikerede mediekontroller og volumenrulle og den pålidelige ydeevne og pålidelighed fra Logitech G's trådløse LIGHTSPEED-teknologi. Ud over LIGHTSPEED-donglen kan spillere oprette forbindelse via Bluetooth eller via det medfølgende USB-C til USB-A-kabel.

PRO X TKL har dual-shot PBT-taster, der lader LIGHTSYNC RGB skinne igennem. Standardlayoutet giver mulighed for tredjeparts keycap-kompatibilitet, og yderligere medietaster giver hurtig adgang under grinding, en detalje mange pro-spillere efterspurgte. Plus, at være tenkeyless betyder mere plads til musebevægelse, en vigtig fordel for konkurrerende spillere.

Spillere kan tage deres spil med på farten med tastaturets medfølgende bæretaske og vælge mellem taktile kontakter (GX Brown) eller Linear Switches (GX Red).

Ifølge Logitech G har alle PRO’er lidt forskellige behov, og nogle gange kan den mindste indstillingsændring gøre forskellen mellem første- og andenpladsen. DPI, følsomhed, rapporthastighed, overflade, spilindstillinger og mere spiller alle sammen. Nu introducerer Logitech G mere kontrol og konfiguration end nogensinde før takket være vigtige opdateringer til G HUB-opdateringer og Onboard Memory Management-software (OMM) har spillere nu endnu flere kontrol- og konfigurationsmuligheder:

● Ny følsomheds-UI i G HUB og OMM til konfiguration af DPI med fulde forudindstillinger, separate X/Y-aksekontroller og mere.

● HERO 2-sensor, der kan kopiere indstillinger fra den ene mus til den anden for at sikre, at du får den nøjagtige DPI fra din gamle mus.

● Programmerbare F-taster som G-taster på PRO X 2-tastaturet for at muliggøre kontrol over hele dit skrivebord. Skift musens DPI-forudindstilling, kør multikøbsmakroer, kombiner besværgelser og evner, og kontroller endda din stream gennem kraftfulde plugins, inklusive dem fra Streamlabs.

Mere bæredygtighed

Ud over at skabe højtydende udstyr, har Logitech også forpligtet sig til at skabe en mere retfærdig og klimapositiv verden ved aktivt at reducere vores CO2-påvirkning. Med opgraderet og tilsigtet design er brugen af disse nye spilprodukter et valg, som spillere kan føle sig godt tilpas med. Pro-serien inkluderer certificeret genanvendt plast for at give et nyt liv til plastik fra gammelt forbrugerelektronik.

Papiremballage kommer fra FSC™-certificerede skove og andre kontrollerede kilder. Ved at vælge dette produkt understøtter spillerne ansvarlig forvaltning af verdens skove.

Alle Logitech G-produkter er certificeret kulstofneutral og bruger vedvarende energi, når det er muligt under fremstillingen. Når spillere køber et Logitech G-produkt, er dette produkts CO2-fodaftryk blevet reduceret til nul ved at støtte skovbrug, vedvarende energi og klimapåvirkede samfund.

Logitech G PRO-serien (Image credit: Logitech)

Pris og tilgængelighed

Her er priserne for hele den nye Pro Series fra Logitech G :

Alle tre produkter er nu tilgængelige i pink, sort og hvid.

PRO X TKL gaming-tastaturet 1.699 kroner.

PRO X SUPERLIGHT 2 gaming mus 1.299 kroner.

PRO X 2 gaming headset 1.999 kroner.

PRO X 2 gaming headsetet har været ude i et stykke tid. Vi har testet det, og det får en varm anbefaling med på vejen.

