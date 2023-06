Prisen på Sony WF-1000XM5 er blevet lækket, og bliver du ikke vild med den!

Vi er spændte på at se de nye Sony WF-1000XM5, men rygterne siger, at de bliver dyrere end deres forgængere. De kommende hovedtelefoner er efterfølgeren til Sonys bedste in-ear-hovedtelefoner, Sony WF-1000XM4, som er blevet et stort hit og et velfortjent et af slagsen.

Men selvom vi tror, at deres efterfølger bliver endnu bedre, ser det ud til, at de også kommer til at koste mere - op til 15% mere. Nyheden kommer via Notebookcheck.net, som har fået fat i, hvad der ser ud til at være den endelige europæiske pris for ørepropperne. De vil tilsyneladende blive solgt for 320 euro eller ca. 2.400 kr. hvilket er en mærkbar stigning fra de 2.000 kr., som Sony vil have for den nuværende model (på nettet kan du finde XM4 ned til 1.200 kr.). Hvis dette er sandt, bliver de nye altså 400 kr. dyrere end forgængeren.

Det er ikke helt uventet fra Sony, men det ville være rart, hvis folks lønninger steg lige så hurtigt, som prisen på produkter har gjort på det seneste. Den gode nyhed er, at disse nye ørepropper fra Sony forventes at være rigtig gode, så du vil sandsynligvis ikke fortryde dit køb, uanset hvad du betaler for dem.

Der er meget at se frem til

De nye øretelefoner fra Sony vil sandsynligvis erstatte de nuværende bedste in-ear-hovedtelefoner ifølge os på TechRadar, og det ser ud til, at de ændringer, der er på vej, faktisk er brugbare. Ørepropperne får redesignede drivere som en del af en overhaling, der skal gøre WF-1000XM5 betydeligt mindre, lettere og mere komfortable. I forhold til WF-1000XM4, som vejer 7,3 gram, vil disse efter sigende veje 5,9 gram.

De skulle også få endnu bedre lyd, hvilket er en af de tre store opgraderinger, vi ser mest frem til. Sony indsætter to nye proprietære chips til at understøtte lyd i høj opløsning og Sonys egen DSEE Extreme-lydteknologi. De får også forbedrede mikrofoner, så du lyder endnu bedre under opkald.

Rapporter tyder også på, at Sony WF-1000XM5 vil have bedre batterilevetid. Opladningsetuiet får et ekstra batteri til at forlænge dine øretelefoners levetid og vil tilsyneladende give en times musiklytning på bare en tre minutters opladning. En fuld opladning fra nul er også ret hurtig, med en opladningstid på omkring to timer.

Hvis prisen på disse øretelefoner virker lidt for høj, kan du enten vente eller tjekke den tidligere model. I skrivende stund kan du finde WF-1000XM4 helt ned til 1.200-1.600 kr. hos forskellige forhandlere. Og når de nye høretelefoner udkommer, vil vi sandsynligvis se yderligere prisnedsættelser på den udgående model. Vi vil sandsynligvis ikke se nogen prisnedsættelser på de nye øretelefoner umiddelbart efter lanceringen, men det tager ikke lang tid, før der begynder at komme gode rabatter på Sony-produkter efter deres udgivelse. Og som jeg sagde, hvis du ikke føler, at du absolut har brug for de nye funktioner, vil den eksisterende model sandsynligvis blive mærkbart billigere.