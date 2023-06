Apples Beats Studio Pro kan få AirPods Max til at føles både gamle og for dyre

Ny information om de endnu ikke lancerede Beats Studio Pro er dukket op på nettet, hvilket tyder på, at de trådløse premium-hovedtelefoner vil være et bedre alternativ end Apples andre over-ear-hovedtelefoner.

Ifølge en ny lækage fra Dealabs Magazine vil prisen for Beats Studio Pro i Europa være 400 euro. Dette svarer til knap 3.000 kroner, hvilket ville have betydet, at Beats Studio Pro ville have været dyrere end Sony WH-1000XM5 ved lanceringen (som forventes at på en pris på 320 euro eller nap 2.400 kroner), men de er stadig billigere end de dyre AirPods Max, som koster 4.899 kroner.

Hvis du har haft lyst til at købe et par AirPods Max, kan det derfor være værd at vente lidt. Apples eksklusive over-ear-hovedtelefoner er helt i topklasse, men de kommende Beats Studio Pro vil sandsynligvis have specifikationer, der får dem til at virke gamle og alt for dyre.

Det kan også ske, at prisen på de nye hovedtelefoner bliver endnu lavere, men specifikationerne vil helt sikkert kunne følge med Apples bedste AirPods. Hvis de rygter, vi har hørt om Beats Studio Pro, rammer plet, kan de rangere blandt årets bedste hovedtelefoner ved lanceringen.

Hvad du kan forvente af Beats Studio Pro

Ifølge flere rapporter vil Beats Studio Pro komme i fire farver - beige, sort, mørkebrun og marineblå - og den vil have en USB-C-port i stedet for Lightning-porten, som findes på AirPods Max.

Specifikationsmæssigt vil der være aktiv støjreduktion med en transparensfunktion, personlig rumlig lyd og fuld kompatibilitet med Android-telefoner. Det er sandsynligt, at den vil have H2-chippen fra AirPods Pro 2 eller en tilsvarende mærket Beats-chip.

Det eneste, vi ikke ved særlig meget om, er lydkvaliteten. AirPods Max har en helt fantastisk lydkvalitet, men Beats Studio 3, som de nye Pro-hovedtelefoner vil erstatte, er ikke helt på samme niveau. De klarer ikke rigtig de laveste toner, og sekvenser i mellemregistret kan nogle gange lyde en smule mudrede.

Meget har dog ændret sig inden for hovedtelefonteknologien siden Studio 3 debuterede i 2017, og forhåbentlig betyder det, at Beats Studio Pro også vil levere markant forbedret lyd. Hvis du er på jagt efter nogle af de bedste trådløse hovedtelefoner, kan det være klogt at vente, indtil Beats Studio Pro bliver lanceret, før du beslutter dig for, hvad du skal købe.