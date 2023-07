Harman Kardon lancerer tre nye Bluetooth-højttalere

Harman Kardon blev grundlagt for 70 år siden af Dr. Sidney Harman og Bernard Kardon i Westbury, New York, som et hi-fi-firma. I løbet af de sidste syv årtier har virksomheden været ansvarlig for nogle banebrydende produkter, og for at fejre det, har den annonceret tre nye produkter.

Det mest iøjnefaldende af disse, i hvert fald hvad angår design, er Aura Studio 4 Bluetooth-højttaleren. Harman Kardon er langt fra den første virksomhed, der ser tilbage på fortiden, når de designer et produkt for at fejre en milepælsfødselsdag. Og i betragtning af, at SoundSticks-højttalerne designet af Jonny Ive nu er en del af den permanente samling på New Yorks Museum of Modern Art, var det rigtigt af virksomheden at lade sig inspirere af et produkt, der uden tvivl er ikonisk.

Aura Studio-serien minder især om subwooferen i det berømte SoundSticks-glasdesign og er både et fantastisk stykke industrielt design og en grundigt specificeret højttaler - og som en bonus er Auro Studio 4 første gang, Harman Kardon har brugt genbrugsmaterialer i sit sortiment.

Her er Harman Kardon Aura Studio 4 ved siden af subwooferen til Harman Kardon SoundSticks 3. (Image credit: Harman Kardon)



En nedadrettet 132 mm bashøjttaler kombineres med seks højttalere skal levere en rummelig, præcis lyd. Det gennemsigtige kabinet afslører 324 individuelle krystaller, der lyser i forskellige farver for at skabe et sjovt lysshow, der passer til musikken.

Aura Studio 4 forventes at blive lanceret til en pris på 329 euro - cirka 2.45 kroner. Den endelige pris for Danmark er endnu ikke tilgængelig. Prismæssigt vil Aura Studio 4 ligge i mellemklassen af de bedste trådløse højttalere og konkurrere med Sonos Era 100 og Apple HomePod 2.

Go+Play 3

Go+Play 3 er designet til at blive båret fra rum til rum - men den er ikke beregnet til at blive taget med i parken. (Image credit: Harman Kardon)

Den seneste version af Go+Play er en Bluetooth-højttaler i standarddesign, da den er en videreudvikling af Harman Kardons meget succesfulde bærbare højttalere med en næsten halvcirkelformet design.

Go+Play 3 har trevejs stereohøjttalere, herunder en nedadrettet bashøjttaler. Batterilevetiden er omkring otte timer, hvilket er lidt skuffende, når andre bærbare højttalere kan spille i op til 30 timer på en opladning. Men uanset hvor du bruger den, burde den altid lyde bedst takket være dens evne til automatisk at tilpasse sig omgivelserne. Go+Play 3 er lavet af en kombination af aluminium og tekstil og har touch-kontroller på toppen af hærdet glas. To Go+Play 3-højttalere kan danne et stereopar, hvis du vil have den bedst mulige lyd.

Go+Play 3 forventes at koste 349 euro - cirka 2.600 kroner (igen, de endelige priser for Danmark kan stadig variere). Det placerer den på linje med UE Hyperboom - bærbar, men stor og robust.

Harman Kardon Luna

Luna-højttaleren er den mest bærbare i den nye serie. (Image credit: Harman Kardon)

Den nye bærbare Harman Luna Bluetooth-højttaler er den mest kompakte af de tre produkter. Højdepunkterne omfatter 12 timers batterilevetid, IP67-klassificering mod vand og støv, et tovejshøjttalersystem og muligheden for at parre to for ægte stereolyd, mens stof-aluminiumskonstruktionen (fås i grå eller sort) gør, at den føles lige så god, som den er bærbar. Med en pris på 179 euro - cirka 1300 kroner - ligger Luna på linje med Sonos Roam, som også har et vandtæt design.

Alle tre Bluetooth-højttalere vil være tilgængelige i butikkerne fra den 15. september 2023.