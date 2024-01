Fiios lancerer fantastisk hyldest til Sony Walkman på CES 2024

Fiio er hoppet i tidsmaskinen og rykket tilbage til 1979 med deres lancering på CES 2024, og vi elsker det. Lydproducenten, der er bedst kendt for sin fremragende og prisvenlige high-tech hardware, herunder et udvalg af hi-res DAC'er (som f.eks. Fiio BTR7), de fremragende FT3 over-ear hovedtelefoner, et hi-res audio keyboard og senest musikstreameren R9, der er udstyret med en flot skærm. Nu har Fiio skruet tiden tilbage og leverer en seriøst imponerende kærlighedserklæring til den originale Sony Walkman. Vores kolleger har haft den i hånden - og de er vilde med den.

Fiio CP13 er et overraskende produkt at se på CES 2024 i betragtning af har fokus på at skabe produkter til fremtiden: For eksempel Samsungs verdens første gennemsigtige Micro LED TV, eller nogle af de andre fantastisk spændende produkter, der er lanceret. Men nej, det, vi har her, er en hyldest til den ikoniske Walkman, og den giver os et seriøst retro-rush. Den er så gammeldags, at den ikke fungerer med dine Bluetooth-høretelefoner - for de fandtes selvfølgelig ikke dengang. Nej, uden Bluetooth ombord bliver du nødt til at stole på dine ledninger ligesom dengang med et sæt 3,5 mm kablede høretelefoner.

Derfor er Fiio CP13 et genialt pust fra fortiden

Selvom vi elsker Apples iPod Classic, ændrede den originale Walkman musikken, længe før iPod'en var på Apples tegnebræt. Den gjorde musik virkelig bærbar for første gang. Hvis du havde en Walkman, en af dens efterfølgere eller en af dens mange efterlignere, kender du glæden ved den - og det er noget, Fiio har bragt smukt tilbage her.

Glem alt om touchscreens og højteknologi. Fiio CP13 har rigtige knapper: play, stop, spol frem og endda tilbage. Og hvis dit bånd bliver rodet til, skal du bruge en blyant eller en kuglepen til at spole det ind igen. Den eneste virkelig moderne ting, du ser på CP13, er USB-C-porten, og det er et velkomment afbræk fra retrostemningen, fordi det betyder, at du får op til 15 timers batterilevetid uden at skulle blive ved med at indsætte sæt af AA-batterier. Hvem kan ikke huske, hvordan det var altid at skulle have batterier i nærheden, eller hvordan man ind imellem kunne lægge et fladt batteri på radiatoren for at få lidt ekstra spilletid? Good times...

1979 var ikke kun et godt år for musik-hardware. Det var også et godt år for musikken. David Bowies Lodger, Donna Summers Bad Girls, The Cures Three Imaginary Boys, Van Halens 1979, Blondies Eat To The Beat. AC/DC's Highway To Hell, The Clash's London Calling... Jeg kunne blive ved i ugevis uden at løbe tør for fantastiske albums fra det ene år. Nutidens popstjerner udgiver jo også kassettebånd, så dem kan man også lytte til. Men der er noget ved CP13, som giver mig lyst til at lytte til den samme musik, som de tidlige Walkman-brugere lyttede til.

Hvis du har lyst til at få fat i en, vil Fiio CP13 være tilgængelig i begyndelsen af marts for £129 (cirka 1.120 kr.), og du kan vælge mellem hvid, sort eller vores favorit, den tofarvede blå, som du kan se på vores foto.

Vores kolleger dækker løbende de seneste CES-nyheder fra messen. Følg med og få de store historier om alt fra 8K-tv'er og foldbare skærme til nye telefoner, laptops, smart home-gadgets og det nyeste inden for kunstig intelligens.

Og glem ikke at følge med på TikTok for at få det seneste fra CES-messen!