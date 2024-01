Samsungs viser gennemsigtige mikro-LED-skærme på CES, og de er som et hologram

Den enorme teknologimesse CES 2024 er officielt i gang i Las Vegas - og under et First Look-event har Samsung teaset for verdens første gennemsigtige mikro-LED-skærm.

Den sydkoreanske elektronikgigant har ikke nøjedes med at afsløre de vigtigste specifikationer for lysstyrke og skærmteknologi for det kommende QD-OLED S95D og en ny soundbar-serie med Music Frame (en subwoofer, der kan sidde rundt om kunstværkerne på dine vægge), men har også afsløret ikke én, ikke to, men tre forskellige gennemsigtige mikro-LED-skærme, alle med lidt forskelligt design.

Som først rapporteret af Engadget har to af de afslørede enheder et tonet glaspanel, hvilket gør den rammeløse skærm lettere at se (samtidig med at den skjuler potentielle distraktionsobjekter bagved), mens en tredje ser ud til at være lige så gennemsigtig som almindeligt glas og også kan prale af et design uden nogen fysisk ramme.

Bemærk informationstavlen, der tydeligt kan ses bag den gennemsigtige Micro LED-skærm. (Image credit: Future, Lance Ulanoff )

Alle demoenhederne på CES-messen var fritstående - og skærmens tykkelse på kun en centimeter eller deromkring bidrager helt sikkert til illusionen af en svævende skærm. Takket være micro-LED's meget omtalte høje pixeltæthed virkede billederne også "utroligt skarpe".



Indtil videre har Samsung kun uploadet én video af de gennemsigtige mikro-LED'er, men TechRadars Lance Ulanoff var også til stede ved afsløringen - og han optagelsen herunder.

TechRadars amerikanske chefredaktør siger også, at det var imponerende i virkeligheden, "selvom det bliver en smule grynet og gulligt på tæt hold."

Tech-bloggen Endgadget skriver: "Den effekt, Samsungs gennemsigtige mikro-OLED-skærme har, er svær at beskrive, da indholdet næsten ligner et hologram, når det svæver i luften." Det er noget af et scoop.

Samsung siger også, at disse gennemsigtige mikro-LED-skærme er mindre påvirkede af det omgivende lys, fordi de har højere lysstyrke sammenlignet med gennemsigtige OLED-paneler.

Priser? Vi har ikke set noget officielt endnu, men i betragtning af at Samsungs første 89-tommer micro-LED koster det samme som et lille hus (og det er ikke engang gennemsigtigt), vil vi vædde på, at vi skal vente længe, før teknologien bliver i nærheden af overkommelig nok til, at de fleste af os kan eje en.

