Anmeldelse: Fiio BTR7 Hi-Fi Bluetooth høretelefonforstærker

Mange savner deres gamle, kablede høretelefoner, nu hvor de fleste mobilproducenter (bortset fra Sony) har fjernet 3,5mm-porten fra mobiltelefonerne. De fleste computere - bærbare og stationære byder heller ikke på vanvittig god lyd, medmindre du selv tilføjer et lækkert lydkort. BTR7 fra Fiio er en Bluetooth hovedtelefonforstærker, der retter op på de udfordringer og giver virkelig lækker lyd. Den er mobil med indbygget batteri og kan tilsluttes til mobil via Bluetooth eller USB-C. Du kan også tilslutte den til din bærbare eller stationære via Bluetooth eller USB-C. BTR7 har to udgange til høretelefoner: 3,5mm til almindelige høretelefoner og 4,4 mm port til balancerede høretelefoner. Så du kan nemt tilslutte dine trofaste, kablede høretelefoner og få fantastisk lyd. Men der er en reel risiko for, at den får dig til at dropper dine trådløse høretelefoner.

Anmeldelsen kort

Med Fiio BTR7 får du en Hi-Fi Bluetooth hovedtelefonforstærker, der fungerer med mobilen, men som også kan bruges med din bærbare eller stationære computer. Hovedtelefonforstærkeren har som navnet antyder en ret klar opgave med at forstærke lyden i dine høretelefoner. Du kan hente musik fra de forskellige kilder via kabel (USB-C indgang), eller du kan forbinde dine enheder til BTR7 via Bluetooth. Begge dele fungerer ret nemt.

Når BTR7 er forbundet med en lydkilde, kan du tilslutte dine høretelefoner via 3,5mm lydindgang på hovedtelefonforstærkeren. Så ja, du kan endelig finde dine gamle, trofaste hørebøffer frem og få fuld musik for pengene.

Designet er enkelt, og med mål på 39,6x83,6x14,6mm optager denne hovedtelefonforstærker ikke meget plads. Der medfølger et etui i kunstig læder, som beskytter BTR7 imod ridser og stød. Den er nemt at have med i lommen, og vejer bare 68 gram, så man nærmest ikke mærker den.

Den kan håndtere en masse forskellige Bluetooth formater: SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD, aptX Adaptive, og LDAC, og understøtter Hi Res lyd både trådløst og kablet. Der er to endda udgange til høretelefoner: Én 3,5 mm port og én 4,4 mm port til balanceret audio, som er renere lyd.

Sammenlignet med forgængeren BTR5, får du her mere power på lyden. BTR5 har et 3,5mm output på 80mWatt, og med BTR7 får du dobbelt op med 160mW. Har du et par kompatible høretelefoner med 4.4mm balanceret kabel, får du igen dobbelt op med 320mW output. Så du kan skrue gevaldigt op for lyden, sammenlignet med den lyd du normalt får i dine høretelefoner. Det gælder for kablede, og det gælder ekstra meget for trådløse høretelefoner, som tit er et kompromis, hvor du får lang batterilevetid i bytte for en lavere max. volumen.

Det vigtigste ved BTR7 er dog ikke al den tekniske snak. Det vigtigste er, at den vil give dig virkelig god og lækker lyd, uanset om du stilslutter mobilen eller computer.

Batterilevetiden afhænger af, hvor højt du spiller. Ved moderat lydstyrke kom de op på cirka 7-8 timer. Ved fuld skrue holder de nærmere 4-5 timer. Opladning af 880mAh batteriet tager cirka 1,5 time via kabel og dobbelt så langt tid med trådløs opladning.

Fiio BRT7 (Image credit: Peter Hoffmann)

Pris og tilgængelighed

Fiio BTR7 er tilgængelig hos flere danske forhandlere.

Priser begynder ved 1.599 kr.

Design

Når den er slukket, ligner BTR7 bare en sort aflang æske. Den er ikke stor: 39,6x83,6x14,6mm måler den, og den er nem at putte i lommen. For og bagsiden er beklædt med glas, og siderne er i metal. Den føles ret solid. På den ene side er der fire knapper: En til at tænde og slukke/parre Bluetooth, en til at navigere i menuen, en vippekontakt til volumen og en knap til at slå opladning til og fra (praktisk, hvis du f.eks. ikke vil have BTR7 til at bruge mobilens batteri, når du afspiller musik).

Der er også en 1,3" skærm på fronten, hvor man kan se de forskellige indstillinger. Det er ret praktisk, og man kan i menuerne skifte imellem forskellige equalizere, justere nogle af indstillingerne og endda tage telefonen eller tænde for sin stemmeassistent. Der er også en indbygget mikrofon, som f.eks. kan bruges til telefonsamtaler, hvis man bruger et par høretelefoner uden indbygget mikrofon.

Der er to porte til høretelefoner: Én 3.5mm, som passer til de fleste høretelefoner, og én 4.4mm, som leverer balanceret lyd (mindre modtagelig for forstyrrelser og dermed renere lyd).

Det hele er udført i sort glas og metal, så der er potentiale for ridser. Heldigvis følger der et etui i kunstlæder med, så man undgår at Fiio BTR7 får alt for mange ridser.

BTR7 i etuiet: Mikrofon, tænd/sluk, enter, volumen op/ned og tænd/sluk for opladning. (Image credit: Peter Hoffmann)

Lydkvalitet

Fiio BTR7 er en forstærker, der booster lyden og som behandler den, så den lyder bedre. Begge dele må siges at lykkes til topkarakter. Lyden får et stort løft i kvaliteten, som er svær at beskrive. Den tilføjer en masse bund til musik, film eller spil, og det giver i sig selv en mere fordybende oplevelse. Lydmæssigt føltes oplevelsen uden BTR7 som at spise en småkage, der har ligget et par dage eller fire i skabet. Lyden med BTR7 er mere som at spise en småkage, der er dampende frisk fra ovnen, hvor den er bagt perfekt, så den er sprød og lækker udenpå og blød og velsmagende indeni. Kort sagt - Mums.

Fiio BTR7 understøtter Hi Res Audio op til LDAC/aptX HD/MQA 384K/32Bit DSD256. Når den samtidig går ind og behandler lyden, bliver lyden fyldigere, med mere bas, mere kraft og bare generelt bare mere lyd. Der skal skrues virkelig højt op og lydkilden skal være virkelig dårlig (F.eks. YouTube via PC) før vi mærker forvrængninger i lydbilledet. op for musikken. Lytter vi til musik på Spotify, hvor kvaliteten er bedre, kan diskanten blive lidt spids, men uden at forvrænge, hvis vi skruer helt op for lyden. Mellemtonerne fylder meget og det samme gælder bassen, der lægger en solid og vibrerende bund. Generelt er lyden bare god. Musikken bliver fyldigere og lidt varmere, og samtidig får vi mere power på volumen. Det lyder bare godt, og det er ret fantastisk, at den oplevelse kan skabes i den forholdsvis lille hovedtelefonforstærker.

BTR7 app'en giver adgang til flere funktioner - blandt andet brugerejusteret EQ. (Image credit: Peter Hoffmann)

App og brug

Der er en simpel equalizer med forudindstillede lydprofiler i selve BTR7. Her kan du skifte imellem Jazz, pop, rock, dance, brugerEQ, R&B, Klassisk og Hip-Hop. Du kan justere EQ, men så skal du hente Fiio-app'en. Her finder du en 10-bånds equalizer, så du selv kan tilpasse lyden. Der er 10-EQ-bånd, du kan justere. Men du kan kun se de fem EQ-bånd på skærmen, så du skal swipe for at komme til de næste fem EQ-bånd. Lyden ud af æsken er god, og hvis du vil kan du også selv finjustere den endnu mere. Ud over presets i EQ er der én bruger-indstilling, som du selv kan justere og gemme.

Det er også muligt at klare mange indstillinger på selve BTR7. Det gælder f.eks. når man tilslutter BTR7 til computeren. Her kan du i indstillinger gå ind og skifte U-Audio-indstillinger imellem UAC1.0 (Standard Quality) og UAC2.0 (HiRes). I vores test var kvaliteten bedst med UAC2.0, men muligheden er der altså, hvis der er behov for at skifte.

Når man tænder BTR7 prøver den altid først at oprette forbindelse via Bluetooth. Medmindre den er sat i "Car Mode". Den indstilling kan du bruge, hvis du med kabel har tilsluttet BTR7 til anlægget i din bil. Så tænder den automatisk, når du starter bilen og den bliver tilsluttet til strøm. Det fungerede også fint med computeren, men vi oplevede ind imellem, at vi var nødt til at hive USB-C-kablet ud og tilslutte det igen. Når vi f.eks. skiftede fra den normale indstilling (Bluetooth) til Car Mode, imens BTR7 var tilsluttet til PC, lykkedes det først at få lyd igennem efter at have taget kablet ud og sat det i igen. Det ville være rart, hvis man der var en knap til at tænde/slukke for Car Mode, så man kunne skifte uden at skulle ind og rode i menuen.

Generelt fungerede det hele fint, og de færreste vil nok have behov for at skifte indstillinger hele tiden.

BTR7 har to audio porte: Én 3,5mm og en 4,4mm til balancerede hovedtelefoner. (Image credit: Peter Hoffmann)

Batterilevetid

Fiio angiver batterilevetiden til 9 timer, hvis du har deaktiveret opladning. Det kommer selvfølgelig helt an på, hvilken volumen du kører med. Men holder du afspilningen på middel volumen, så passer 8-9 timer meget godt med vores oplevelse. Lyden er dog så god, selv når man skruer op, så det er fristende at give den endnu mere smæk på. Selv om det er fristende at skrue op, når man bare får mere lækker og kraftfuld lyd, er det en god ide at huske på, at langvarig lytten ved høj volumen kan give høreskader.

Det tager cirka 1,5 time at lade BTR7 op. Det er muligt at bruge kabel eller trådløs opladning (trådløs tager 3 timer).

Skal du købe Fiio BTR7?

Køb den, hvis...

Du vil have mere volumen

Hvis du gerne vil kunne spille musik med en højere volumen, så er det absolut et godt valg. De lyder så godt, at det kan være fristende at høre meget høj musik, så på sigt bør du nok holde dig fra at spille med fuld power.

Du vil have bedre lyd

Lyden bliver mærkbart forbedret, når du tilslutter dine hovedtelefoner til Fiio BTR7. Den bliver lækker og fyldig, og du kan justere den meget i app'en, så du faktisk får endnu bedre lyd i høj kvalitet.

Du vil have god lyd ude og hjemme

Du kan tage Fiio BTR7 med ud i verden, men du kan også bruge den til at give lyden på din bærbare eller stationære et boost. I modsætning til et fastmontere lydkort, får du her fleksible muligheder for god lyd, og du får mulighed for at bruge dine gamle, trofaste hørebøffer med kabel igen.

Køb den ikke, hvis...

Du er glad for dine trådløse høretelefoner

Fiio BTR7 lyder så smaskhamrende lækre, at du får svært ved at lytte til dine trådløse høretelefoner. Så medmindre, du er klar på at koster cirka 1.500 kroner, så den er ikke billig. Du kan finde billigere hovedtelefonforstærkere - f.eks. BTR5, der koster ca. 300-400 mindre.