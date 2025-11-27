Sonos Arc Ultra vs JBL Bar 1000 MK2: vilken premium-soundbar bör du köpa under Black Friday?

När jag recenserar ljudutrustning är den absolut viktigaste faktorn ljudkvalitet. Jag vet, det låter som det mest självklara som finns, men jag säger det eftersom många av oss ofta köper högtalare, hörlurar och soundbars baserat på utlovade funktioner eller imponerande specifikationslistor. Om du trots allt inte har möjlighet att gå till en butik och lyssna på produkten själv – vad har du då egentligen att gå på?

Den här tendensen förstärks när du tittar på två produkter i samma prisklass från olika tillverkare, båda med starka varumärken och gott rykte. Ett tydligt exempel är Sonos Arc Ultra (10 499 kronor) och JBL Bar 1000 MK2 (14 000 kronor). Båda är avancerade Dolby Atmos-soundbars, med priser på ungefär samma nivå.

Ser man enbart till specifikationer och funktioner ser Bar 1000 MK2 ut som den självklara vinnaren. Den levereras med en trådlös subwoofer och har löstagbara, uppladdningsbara surroundhögtalare. Den har flera HDMI-ingångar, kommer med fjärrkontroll och väggfäste, och är kompatibel med DTS:X och Google Cast. Sonos Arc Ultra har inget av detta. Klart och tydligt då, eller?

Inte nödvändigtvis.

Allt-i-ett eller möjlighet att bygga ut?

(Image credit: Future)

Om vi lägger den avgörande frågan om ljudkvalitet åt sidan för ett ögonblick, är det värt att fundera över vad du egentligen vill ha av en soundbar från början. Letar du efter en enkel allt-i-ett-lösning, där du packar upp kartongen, installerar systemet och sedan aldrig behöver tänka på hemmabioljud igen? Eller är du mer långsiktig och vill ha en riktigt bra soundbar som du kan bygga ut över tid, i takt med att budgeten tillåter och behoven förändras?

Om du tillhör den senare kategorin är Sonos det bättre valet. Arc Ultra levereras varken med subwoofer eller surroundhögtalare, men den är kompatibel med flera olika Sonos-produkter som kan fylla de rollerna. Det gör att du kan välja exakt vilka komponenter som passar din hemmabio, istället för att vara låst till det som följer med i kartongen.

Det här är visserligen en dyrare väg till ett system med flera högtalare, men den är betydligt mer flexibel. Bar 1000 MK2 fungerar bara tillsammans med den subwoofer och de surroundhögtalare som JBL skickar med. Om du inte är nöjd med hur de presterar, eller om dina behov förändras, är du helt enkelt fast.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Hur mycket musik lyssnar du på?

(Image credit: Peter Hoffmann)

Huvudsyftet med en soundbar är att ge bättre TV-ljud. Men om du är beredd att lägga runt tiotusen kronor på en högtalare ska den kunna mer än att bara lyfta filmer och serier – du bör kunna förvänta dig att den fungerar bra även som musikspelare.

Även här är ljudkvalitet det absolut viktigaste (jag lovar att jag kommer dit), men du bör också fundera över hur du faktiskt vill spela din musik. Om du är Spotify-användare, inte har någon egen musiksamling sparad på en dator och inte är intresserad av andra musiktjänster, fungerar både Sonos Arc Ultra och JBL Bar 1000 MK2 utmärkt. Du kan nå båda direkt via Spotify-appen – enkelt och smidigt.

Om du däremot använder flera olika musiktjänster och dessutom har en omfattande egen samling med digital musik, är Sonos-plattformen både kraftfullare och mer mångsidig än JBL:s One-app. Sonos-appen fungerar tillsammans med i princip alla musiktjänster – inklusive Apple Music och Spotify – och låter dig söka och strömma från flera källor i en och samma app. Dessutom kan du skapa spellistor som blandar låtar från olika tjänster i en och samma lista.

(Image credit: Future / Simon Cohen)

Samtidigt kommer mer initierade audiofiler snabbt att påpeka att Sonos saknar stöd för både Google Cast och Tidal Connect, vilket innebär att vissa musiktjänster inte kan strömmas i sin högsta möjliga kvalitet – till exempel med samplingsfrekvenser över 48 kHz. Med JBL Bar 1000 MK2 kan du däremot strömma upp till 96 kHz.

Men hur är det med resten av hemmet? Sonos är i grunden en trådlös multiroom-plattform för streaming. Att lägga till nya enheter i fler rum tar mindre än tre minuter, och varje ny högtalare kan styras direkt från Sonos-appen. Multiroom är inte JBL:s starkaste gren. Det är visserligen enkelt att installera nya JBL Wi-Fi-högtalare i JBL One-appen, men om du vill styra dem från ett gemensamt gränssnitt behöver du använda Google Home eller Amazon Alexa-appen – och ingen av dem är lika lättanvänd eller kraftfull som Sonos-appen.

Dolby Atmos Music

(Image credit: Future)

En av de mer spännande aspekterna med att äga en Dolby Atmos-soundbar är möjligheten att lyssna på Dolby Atmos Music. Både Arc Ultra och Bar 1000 MK2 kan spela Dolby Atmos Music från externa streamingenheter. De kan även komma åt Atmos-innehåll direkt från musiktjänster. Skillnaden är att Arc Ultra kan strömma Atmos-ljud från Apple Music och Amazon Music, medan Bar 1000 MK2 endast fungerar med Tidals Atmos-bibliotek.

Har du ett konto hos Apple Music eller Amazon Music kan du strömma Dolby Atmos Music direkt till Arc Ultra via Sonos-appen. För Tidal gäller fortfarande att du behöver använda en smart-TV eller en separat streamingenhet med respektive version av Tidal-appen för den plattformen.

En ingång för allt?

(Image credit: Future / Simon Cohen)

Sonos är extremt fokuserade på enkelhet. Det är en ambition jag kan ställa mig bakom – ända tills den börjar begränsa vad jag faktiskt kan göra med produkten. Anslutningarna på Sonos Arc Ultra kunde knappast vara enklare: en enda HDMI ARC/eARC-port. Det är allt. Inga extra HDMI-ingångar, inga analoga ingångar och ingen optisk digital ingång, även om du kan köpa en optisk-till-HDMI-adapter vid behov.

Å ena sidan gör en enda anslutning allt väldigt smidigt. Å andra sidan innebär det att om din TV bara har tre eller fyra HDMI-portar, har du plötsligt bara två eller tre kvar för alla dina andra HDMI-enheter.

Bar 1000 MK2 löser det här problemet – och går till och med steget längre – genom att erbjuda tre HDMI-ingångar. Om du dessutom använder en äldre TV utan stöd för Dolby Atmos finns det en extra fördel här: genom att ansluta en Dolby Atmos-kompatibel streamingenhet direkt till soundbaren istället för till TV:n får du det bästa av två världar – Dolby Atmos i upp till Dolby TrueHD-kvalitet, samt 4K HDR-video med Dolby Vision-stöd. Arc Ultra är helt beroende av det ljudsignalflöde som TV:n skickar vidare.

Det hade varit önskvärt om JBL gjort den optiska ingången på Bar 1000 MK2 fristående, men tyvärr kan den endast användas som ett alternativ till HDMI eARC-porten.

Ljudöverraskning

(Image credit: Future)

Med den medföljande subwoofern och de avtagbara bakhögtalarna är det rimligt att anta att JBL Bar 1000 MK2 skulle låta bättre än den ensamstående högtalaren Sonos Arc Ultra, men det var inte alls vad jag upplevde när jag ställde systemen mot varandra.

Den största överraskningen stod basen för. Jag påstår inte att Arc Ultra kan gå lika djupt eller slå lika hårt i de lägsta frekvenserna som Bar 1000 MK2:s subwoofer med sitt enorma 10-tumselement, men Arc Ultras Sound Motion-baserade basenhet med dubbla membran, fyra motorer och bi-amping är smått häpnadsväckande.

Även om den inte får fönstren att skaka är Arc Ultras bas på riktigt bioklassad och ger actionsekvenser en omslutande tyngd som drar in dig i upplevelsen. Den är så pass kraftfull att jag faktiskt skulle råda Arc Ultra-ägare att först investera i bakhögtalare innan de ens funderar på att lägga pengar på en separat subwoofer.

På tal om inlevelse går det inte att bortse från vilken skillnad två separata högtalare, placerade bakom eller vid sidorna av lyssningspositionen, kan göra för film- och tv-upplevelser. Med Bar 1000 MK2:s avtagbara enheter inställda på högsta nivå njöt jag mer av surroundögonblicken än med Arc Ultra. Samtidigt gör Arc Ultra ett imponerande jobb med virtuellt surroundljud och har bättre definierade Dolby Atmos-höjdeffekter än Bar 1000 MK2.

(Image credit: Future / Simon Cohen)

Där Arc Ultra tar två helt tydliga segrar är dialogtydlighet och musikåtergivning. Som jag nämnde tidigare är en soundbars viktigaste uppgift att leverera bättre TV-ljud, och i dag är talförståelse en stor utmaning – inte minst när streamingtjänster går från traditionellt tvåkanalsljud till 5.1 eller ännu mer avancerade format. Arc Ultra är exceptionellt bra på att separera och lyfta fram dialogen från resten av ljudbilden, vilket gör röster betydligt lättare att uppfatta än hos konkurrerande system. Det ska sägas att JBL:s dialog inte är dålig, tvärtom är den ganska bra, men den når inte samma kristallklara nivå som Arc Ultra.

Om du inte planerar att lyssna särskilt mycket på musik via din soundbar är Bar 1000 MK2 fullt tillräcklig för lättsam bakgrundslyssning – den typen av musik man sätter på medan man gör annat. För mer koncentrerad musiklyssning har den dock det svårare, precis som jag skrev i min recension: mellanregistret är ojämnt och diskanten har en tendens att bli påträngande och vass, särskilt vid högre volymer.

I jämförelse är Arc Ultra en bättre musikåtergivare på nästan alla punkter. Dolby Atmos Music är i sig en stor styrka och blir ännu bättre när man kombinerar soundbaren med trådlösa Sonos Era 300-högtalare som bakkanaler. Det är inte helt perfekt – jag noterade att vissa Dolby Atmos Music-spår kan ge lite för skarpa s-ljud i diskanten om man inte drar ner den något – men överlag återger Arc Ultra både tvåkanalig och flerkanalig musik på klassiskt Sonos-vis: varmt, detaljerat och välbalanserat över hela frekvensregistret.

Att välja rätt soundbar

(Image credit: Future)

I slutändan är både Sonos Arc Ultra och JBL Bar 1000 MK2 utmärkta Dolby Atmos-tillskott till din TV-setup. Oavsett om du köper din allra första soundbar eller uppgraderar från en mindre högtalare kommer båda systemen att imponera med sin prestanda.

Men sett till Arc Ultras fördelar när det gäller stöd för musikstreaming, möjlighet till framtida utbyggnad samt hur bra den hanterar dialog och musik, rekommenderar jag den framför Bar 1000 MK2 – såvida du inte specifikt letar efter en allt-i-ett-lösning som bara ska installeras och sedan fungera utan vidare eftertanke. I det fallet passar Bar 1000 MK2 perfekt.