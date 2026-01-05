Samsungs nya Freestyle+ portabla projektor nästan fördubblar ljusstyrkan och gör bilden bättre på alla ytor

Samsung presenterar den portabla projektorn The Freestyle+

Den är fortfarande i 1080p med 180 graders flexibilitet

Uppgraderingarna inkluderar nästan dubbelt så hög ljusstyrka jämfört med den tidigare modellen samt automatisk väggkalibrering

Samsung har presenterat en tredje generation av sin extremt populära portabla projektor Freestyle. Den nya modellen heter The Freestyle+ och efter att vi har använt både tidigare generationen The Freestyle 2 samt nyare budgetkonkurrenter som Xgimi MoGo 4 tycker vi att den erbjuder rätt typ av uppgraderingar – även om ett par förbättringar som vi gärna hade sett saknas.

Samsungs främsta försäljningsargument för The Freestyle+ är att bilden ska se bättre ut genom en kombination av smarta bildjusteringar och helt enkelt högre ljusstyrka.

Samsung uppger att den nya modellen levererar 430 ISO-lumen, vilket är nästan dubbelt så mycket som de 230 ISO-lumen som föregångaren erbjöd. Det är glädjande nyheter, eftersom den något mediokra ljusstyrkan var ett av problemen med den tidigare modellen, även om den fortfarande placerar sig högt i vår topplista över bästa portabla projektorer.

Det innebär att bilderna får kraftfullare färger och blir mer synliga i rum där ljuset inte är extremt nedtonat, vilket gör projektorn mer användbar och flexibel i vardagen.

Samsung lägger även till flera andra praktiska automatiska funktioner för bättre bild. Utöver automatisk keystone-korrigering och autofokus finns nu även en automatisk funktion för väggkalibrering, vilket innebär att projektorn analyserar färgen eller mönstret på projiceringsytan och minimerar visuella störningar för en tydligare bild, enligt Samsung.

Detta bör ytterligare förbättra bildskärpan och färgprecisionen om väggen är benvit eller svagt färgad, även om vi är tveksamma till hur mycket det hjälper på en mörkt marinblå vägg.

Det finns också en Screen Fit-funktion, som låter användbar för dig som använder duk. Samsung säger att den automatiskt justerar bilden för att matcha skärmytan när den används tillsammans med ett kompatibelt projektordukstillbehör.

Räcker detta som uppgradering?

Utöver dessa förändringar verkar uppgraderingarna i The Freestyle+ vara relativt begränsade. Den innehåller en ny version av Samsungs smart-TV-mjukvara som fortfarande erbjuder ett brett utbud av appar för att streama innehåll, och som nu även inkluderar den AI-drivna röstassistenten Bixby för att möjliggöra mer naturlig samtalsbaserad interaktion med innehåll på skärmen.

Samsung har inte lyft fram några andra förändringar, även om det förstås är möjligt att det finns mer under huven än vad som hittills har avslöjats. Vi kommer att se projektorn på CES 2026, så vi kan ta reda på om det finns fler överraskningar.

Vi hade framför allt hoppats på förbättringar av det inbyggda ljudet. Samsung nämner endast att Freestyle+ har 360-gradersljud, samma som den tidigare modellen, men Xgimi MoGo 4 imponerade nyligen stort på oss med sitt djup och sin ljudstyrka, så vi hoppas på en uppgradering även här.

Vi ser också allt fler portabla projektorer, inklusive MoGo 4, med inbyggda batterier. Samsung har alltid erbjudit ett batteritillbehör till Freestyle-serien, men konkurrenterna pressar priset genom att erbjuda inbyggda batterier utan att kräva extra betalning för äkta portabilitet.

När det gäller pris finns det ännu inga uppgifter, även om den tidigare modellen lanserades för 6 890 kronor. Det finns inte heller något lanseringsdatum, men Samsungs nya AV-produkter brukar dyka upp mellan februari och april. Vi kan få höra mer om båda dessa saker under CES.

TechRadar bevakar CES 2026 på plats och rapporterar om alla stora nyheter när de händer. Kolla in vår CES 2026-sida för de senaste artiklarna och våra första intryck av allt från trådlösa TV-apparater och vikbara skärmar till nya telefoner, datorer, smarthem-prylar och det senaste inom AI.

