Kommande iPad Pro ryktas få de tunnaste ramarna hittills

Förändringen kan komma genom användning av LG:s chip-on-film OLED-panel

Tidsramen för omdesignen är fortfarande oklar

Apples iPad Pro kan vara på väg mot en ännu mer elegant design. Ett nytt rykte antyder att nästa generations OLED iPad Pro kommer att ha de tunnaste ramarna av någon Apple-surfplatta hittills – och därmed komma närmare än någonsin en verkligt heltäckande skärmupplevelse.

Enligt ett inlägg på den kinesiska sociala medieplattformen Weibo kommer framtida modeller av iPad Pro att ha ramar med liknande bredd som Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Informationen delades av Instant Digital, en etablerad läcka med mer än 1,4 miljoner följare.

Inlägget antyder också att Apple har listat ut hur man ska minska bredden på ramarna runt iPad-skärmen utan att införa en flärp, som den som finns på Galaxy Tab S10 Ultra. Den surfplattan har redan ett skärm-till-kropp-förhållande på mer än 90%. Utan en flärp skulle den omdesignade iPad Pro-serien få bland de mest heltäckande skärmarna som finns.

Även om det senaste ryktet om iPad-skärmen är spännande, väcker det också många frågor – och lämnar många obesvarade.

En framtid utan ramar?

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra har riktigt tunna ramar. (Image credit: Philip Berne / Future)

Vi har hört rykten om ultrasmala iPad Pro-ramar tidigare, några av dem från samma källa. Även om Instant Digital har läckt vissa Apple-specifikationer korrekt i förväg, har kontot också haft sin beskärda del av missar. Därför bör man ändå ta uppgifterna med en nypa salt.

Att utveckla en surfplatta med ultrasmala ramar verkar dock definitivt ligga inom Apples kapacitet och om det finns en enhet Apple älskar att visa upp sin designförmåga med, är det iPad Pro. Från mini-LED-paneler till Apple Pencil-hoversupport har Pro-serien länge varit en plats för premiumfunktioner.

Flytten skulle kräva en omkonfiguration av den interna hårdvaran, särskilt i relation till skärmen. Nya rapporter antyder att en del av svaret kan komma från chip-on-film-teknologi, som LG enligt uppgift kommer att använda för att tillverka integrerade OLED-paneler för framtida iPad Pro-modeller.

Med smala ramar och ingen flärp måste Apple ändå hitta någonstans att gömma den framåtvända kameran och TrueDepth-sensorsystemet som krävs för Face ID. När de tog bort flärpen från iPhone 14 Pro, introducerade Apple Dynamic Island. Ett alternativ kan vara att föra över denna funktion till iPad Pro-serien.

En annan lösning skulle kunna vara sensorer under skärmen. Vi har sett dessa på andra enheter. Samsung Galaxy Z Fold-serien, inklusive den senaste Z Fold 6, har länge varit utrustad med kameror under skärmen. Vi har också skrivit om ett nyligen Apple-patent för ett Face ID-system under skärmen. Detta tyder på att Apple arbetar på ett sätt att eliminera flärpar från sin iPhone-serie – och teknologin skulle definitivt kunna utvidgas till deras surfplattor.

Kanske den mest angelägna frågan är när allt detta faktiskt kommer att ske. Weibo-inlägget gör klart att tidpunkten för omdesignen är ”inte nödvändigtvis nästa generation”.

Den nuvarande iPad Pro (2024) lanserades i maj 2024. Nästa generations iPad Pro förväntas komma mot slutet av 2025 med en M5-processor. Så även om vi gärna hade velat se en iPad med heltäckande skärm i år, verkar det mer realistiskt att lägga våra förhoppningar på smalare ramar i generationen därefter – troligtvis under första halvan av 2027.