JBL Endurance Peak II – recension

TechRadar Slutsats

JBL Endurance Peak II är nästintill perfekta träningshörlurar. De sitter bra på plats, har ett bastungt (men inte FÖR bastungt) ljud för att hålla dig motiverad under dina träningspass och kostar inte skjortan. DE saknar vissa funktioner, framför allt transparent läge för att släppa in omgivningsljud, och är inte bekväma under långa perioder.