Första testet: Motorola One Zoom

Om du letar efter en mobil med en fantastisk kamerauppsättning och samtidigt försöker spara lite pengar, kan Motorola One Zoom vara ett utmärkt alternativ för dig. Det är inte den mest eleganta enheten, men det är ändå en prisvärd enhet.

Motorola har släppt några fantastiska mobiler i budgetklassen under de senaste åren, men med den senaste Motorola One-serien (som numera inkluderar Motorola One Zoom) erbjuder de även ett starkt sortiment i mellanklassen.

Motorola One Zoom använder inte bara hårdvara i mellanklassen från Qualcomm, utan erbjuder även en utmärkt kamerauppsättning bestående av fyra kameror på baksidan, något som gör den till ett fint alternativ för alla som älskar att ta bilder.

Även om Motorola One Zoom inte är tillräcklig för att ta Motorola tillbaka till toppen av mobilkedjan (den här mobilen är inte här för att ta sig an mobiler som Samsung Galaxy Note 10 eller iPhone XS Max), finns det tillräckligt många funktioner som gör att den är värd en titt, speciellt om du vill spara lite pengar på ditt nästa mobilköp.

(Image credit: Future)

Pris och tillgänglighet

Motorola One Zoom finns tillgänglig att köpa redan nu från svenska återförsäljare som bland annat Elgiganten, NetOnNet och Webhallen för ett pris på 4 490 kronor.

För att vara en mobil med ett Qualcomm Snapdragon 675-chipset och enbart 4 GB RAM, kan detta kännas som ett något högt pris, men du betalar framför allt för de fyra kamerorna du hittar på baksidan av mobilen.

Bild 1 av 5 (Image credit: Future) Bild 2 av 5 (Image credit: Future) Bild 3 av 5 (Image credit: Future) Bild 4 av 5 (Image credit: Future) Bild 5 av 5 (Image credit: Future)

Design

Motorola One Zoom må kanske inte vara vad som traditionellt skulle beskrivas som en premiumenhet, men det känns verkligen som en. Mobilen känns rejäl i handen och har en baksida av glas.

Högre upp i mitten på baksidan av mobilen hittar du kamerauppsättningen bestående av fyra kameror: En optisk zoom med hög upplösning, en ultravidvinkelslins, en djuplins med 5 megapixel och huvudlinsen med 48 megapixel. Du kommer att kunna ta några fantastiska bilder med den här kamerauppsättningen, speciellt med tanke på enhetens pris.

Vi får inte heller glömma bort selfiekameran på framsidan, som också imponerar. Den är placerad i en flärp i skärmens övre ram och består av en kameralins på 25 megapixel. Detta kan verkligen vara den ultimata mobilen för alla som älskar fotografering, men som behöver hålla sig till en lite tajtare budget.

Det finns dock vissa nackdelar. Enheter i mellanklassen är aldrig helt perfekta och samma sak gäller även denna gång. Ramarna runt skärmen är mycket tjockare jämfört med många andra enheter idag och du är dessutom tvungen att stå ut med en flärp.

Detta är i princip det värsta av båda världar och vi hade föredragit om Motorola bara gjort den översta ramen lite större för att kunna få plats med den främre kameran där, utan att behöva påverka skärmen ytterligare genom att lägga till en flärp också.

När det kommer till ingångar, hittar du samtliga på mobilens underkant. Du har ett USB-C för laddning och överföringar (som vi älskar), tillsammans med ett hörlursuttag - en funktion som börjat försvinna från allt för många enheter.

(Image credit: Future)

Prestanda

Eftersom Motorola One Zoom bara är utrustad med ett Snapdragon 675-chipset, kommer den inte att toppa några prestandalistor.

Även om vi inte haft möjlighet att utföra några utförliga tester på mobilen ännu, kan vi dock säga redan nu att vi inte hade några problem med att öppna appar och liknande. Allt laddade snabbt och smidigt.

Kameraappen, som verkar vara showens stjärna, laddade otroligt snabbt. Det gick snabbt att växla mellan olika lägen och bilderna vi tog hade var skarpa och hade fina färger.

Kort sagt, om du väljer att köpa en mobil i mellanklassen med ett chipset i mellanklassen, kan du inte förvänta dig något annat än en prestanda i mellanklassen. Om du däremot bara bryr dig om kameran (och vi vet att det finns många som gör det), är den här mobilen tillräckligt snabb för att klara av alla vardagliga uppgifter utan något krångel.

(Image credit: Future)

Tidigt omdöme

Motorola One Zoom är långt ifrån den största och bästa mobilen på marknaden just nu, men den behöver inte vara det.

Med tanke på specifikationerna den erbjuder, känns dess pris på 4 490 kronor överkomligt. Om du är på jakt efter en mobil med en utmärkt kamera, är detta vad du letar efter, då dess fyra kameror på baksidan ger dig allt du kan tänkas vilja ha.

Vi hade gärna sett att Motorola antingen minskade ned på ramarna runt skärmen eller gjorde sig av med flärpen, men detta är ändå något du kommer att bli van med efter ett tag. Det verkar som att flärparna kommer att stanna kvar ett tag till i mobilvärlden och Motorola One Zoom är en mobil i mellanklassen som omfamnar den trenden.