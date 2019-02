Billiga mobiler 2019: Ska du köpa ny mobiltelefon?

Om du är ute efter en billig mobil har du tur, eftersom vi har rankat de bästa mobilerna både för dig och din plånbok.

Förr sågs termen "bästa billiga mobiler" vanligtvis som en varning istället för ett lockande alternativ. Enheterna hade ofta dålig kvalitet, seg prestanda, skrattretande skärmar och dåliga kameror. Detta ligger dock i det förflutna och numera vimlar marknaden av riktigt bra billiga mobiler.

Mobiltelefoner som Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS , Huawei P20 Pro och OnePlus 6T stjäl huvudrubrikerna runt om i världen och toppar vår lista över bästa mobiler, men det är inte alla som vill betala en halv månadslön för en flashig leksak.

Som tur är finns det även en hel del imponerande (och billiga) mobiler på marknaden, som både har kraftfulla kameror, bra skärmar, stort minne och snabb prestanda. För att hjälpa dig hitta rätt har vi plockat ut ett urval av våra favoriter bland de billiga mobilerna, som kostar runt 2 000 kronor utan abonnemang.

Nu har vi kommit en bit in på 2019, ett år som kommer att bjuda på många spännande nyheter inom mobilvärlden, med bland annat 5G och böjbara mobiler. Vi förväntar oss även att få se några riktigt bra nyheter inom kategorin för billiga mobiler, så kolla in här med jämna mellanrum, då vi kommer att uppdatera listan i takt med att årets nya mobiler lanseras. Under tiden kan du kolla in vilka billiga mobiler som rankas bäst just nu.

Uppdatering: Året har bara börjat och vi har redan fått in en ny tävlande i listan i form av Motorola One, som knuffar ned Moto E5 från femte platsen. Den här mobilen imponerar bland annat tack vare sin iPhone X-liknande design och dubbelkamera. Läs mer om den längre ned.

Bryr du dig inte om kostnaden? Kolla in vår lista över de bästa mobilerna

Tycker du Apples iPhones är alldeles för dyra? Checka våra bästa androidmobiler.

1. Moto G6

Den bästa billiga mobilen du kan köpa just nu.

Vikt: 167 g | Dimensioner: 153,8 x 72,3 x 8,3 mm | OS: Android 8 | Skärmstorlek: 5,7 tum | Upplösning: 1080 x 2160 | Processor: Snapdragon 450 | RAM: 3 eller 4 GB | Internminne: 32 eller 64 GB | Batteri: 3 000 mAh | Bakre kamera: 12 MP + 5 MP | Främre kamera: 8 MP

Premiumdesign för priset

Ljus och tydlig skärm

Inte vattentålig

Långsam kamera

Just nu är Moto G6 den bästa billiga mobilen du kan köpa.

Den kommer inte ge samma känsla i varken design eller prestanda som en toppmobil, men den är inte menad att vara en. Moto G6 erbjuder en hel del bra funktioner, samt några extra funktioner till bland annat kameran och snabbladdning. Allt detta gör den till en av de bästa billiga mobilerna på marknaden.

Motorola har varit det ledande företaget när det kommer till billiga mobiler i några år nu och den rena Android-mjukvaran och solida konstruktionen G6 har, ger dig en utmärkt mobilupplevelse utan att behöva lägga ut en stor summa pengar.

Läs hela vår recension av Moto G6.

2. Huawei P Smart

En imponerande andra plats på vår lista.

Vikt: 143 g | Dimensioner: 150,1 x 72,1 x 7,5 mm | OS: Android 8 | Skärmstorlek: 5,65 tum | Upplösning: 1 080 x 2 160 | Processor: Kirin 659 | RAM: 3 eller 4 GB | Internminne: 32 64 GB | Batteri: 3 000 mAh | Bakre kamera: 13 MP + 2 MP | Främre kamera: 8 MP

Snygg design för priset

Bokeh-effekt på båda kameror

Använder mikro USB istället för USB-C

Kameran presterar dåligt i svaga ljusförhållanden

Huawei hade ett riktigt starkt år 2018 med sina toppmodeller som steg till toppen av marknaden, men de glömde inte bort den andra änden av marknaden, med billiga budget alternativ.

Huawei P Smart är ett utmärkt alternativ om du är ute efter en prisvärd mobil med en stor skärm med ett bildförhållande på 18:9, en premiumdesign och en fingeravtrycksläsare på baksidan.

Kameran är inte riktigt lika bra som den på Moto G6, vilket är orsaken till varför den hamnar på en andra plats i vår topplista över billiga mobiler, men den är fortfarande en riktigt bra mobil.

Läs hela vår recension av Huawei P Smart.

3. Honor 9 Lite

Toppfunktioner för ett riktigt billigt pris.

Vikt: 149 g | Dimensioner: 151 x 71,9 x 7,6 mm | OS: Android 8.0 | Skärmstorlek: 5,65 tum | Bildupplösning: 1 080 x 2 160 | Processor: Kirin 659 | RAM: 3 GB | Internminne: 32 GB | Batteri: 3 000 mAh | Bakre kamera: 13 MP + 2 MP | Främre kamera: 13 MP + 2 MP

Premiumdesign

Skärm i Full HD med ett bildförhållande på 18:9

Glas är en magnet för fingeravtryck

Dålig kamera i svaga ljusförhållanden

Honor 9 Lite är verkligen som en bit av stål. Du får inte bara en dubbelkamera på baksidan men även på framsidan, tillsammans med en design som är hämtad från toppmodellen Honor 9.

Den har även en fingeravtrycksläsare, helt okej storlek på skärmen som är Full HD och den senaste versionen av Android. Kameran kanske inte är den bästa i svaga ljusförhållanden, men du får ändå en hel del här för dina pengar.

Läs hela vår recension av Honor 9 Lite.

4. Moto E5 Plus

En stor skärm, lång batterilivslängd och ett lågt pris.

Vikt: 196,6 g | Dimensioner: 160,9 x 75,3 x 9,4 mm | OS: Android 8.0 | Skärmstorlek: 6 tum | Bildupplösning: 720 x 1 440 | Processor: Snapdragon 425 | RAM: 3 GB | Internminne: 32 GB | Batteri: 5 000 mAh | Bakre kamera: 12 MP | Främre kamera: 5 MP

Premiumdesign

Ett väldigt stort batteri

Kan vara lite långsam ibland

Känns billigare än den ser ut

Moto E5 Plus erbjuder en stor skärm, lång batterilivslängd och en låg prislapp, vilket gör den till ett klockrent alternativ bland de bästa billiga mobilerna på marknaden.

Den hamnar dock inte på första plats bland våra billiga mobiler på grund av sin ganska svaga prestanda och låga bildupplösning jämfört med G5, men detta är fortfarande ett riktigt bra budgetköp.

Läs hela vår recension av Moto E5 Plus.

5. Motorola One

Få en iPhone X-design för en bråkdel av priset.

Viktt: 162 g | Dimensioner: 149,9 x 72,2 x 8 mm | Operativsystem: Android 8.1 | Skärmstorlek: 5,9 tum | Upplösning: 720 x 1 520 | Processor: Snapdragon 625 | RAM: 4 GB | Storage: 64 GB | Batteri: 3 000 mAh | Bakre kamera: 13 MP + 2 MP | Främre kamera: 8 MP

Modern iPhone X-liknande design

Snabbt och smidigt Android One-OS

Skärmupplösning enbart 720p

Känns inte lika premium som den ser ut

Om du har fastnat för designen på iPhone X, men tycker priset är alldeles för högt, kan Motorola One passa dig riktigt bra.

Den har en flärp som är lika bred på den på iPhone X och något smalare ramar runtom skärmen. Motorola ser mycket dyrare ut än vad den faktiskt är och trots att en del av den premiumkänslan försvinner när du plockar upp den, är det fortfarande en riktigt bra budgetmobil.

Grundversionen av Android-gränssnittet är riktigt fräscht och svarar snabbt. Mobilen har dessutom ganska gott om kraft under huven och en dubbelkamera, som är ett trevligt tillägg med tanke på dess prislapp.

Läs hela vår recension av Motorola One.

6. Moto E5

Många funktioner för en liten peng.

Vikt: 174 g | Dimensioner: 154,4 x 72,2 x 9 mm | OS: Android 8 | Skärmstorlek: 5,7 tum | Upplösning: 720 x 1440 | Processor: Snapdragon 425 | RAM: 2 GB | Internminne: 16 GB | Batteri: 4 000 mAh | Bakre kamera: 13 MP | Främre kamera: 5 MP

Bra hållbarhet

Solid, hållbar konstruktion

Dålig kamera

Medioker prestanda

Det här billiga alternativet har kurvor och specifikationer på alla de rätta ställena och erbjuder en solid användarupplevelse.

Problem med prestanda och en medioker kamera hindrar den från att klättra ännu högre i vår topplista över billiga mobiler, trots dess fantastiska pris.

Läs hela vår recension av Moto E5.

7. Alcatel 5

En mästare inom sin egen billiga nisch.

Vikt: 144 g | Dimensioner: 152,3 x 71,1 x 8,4 mm | OS: Android 7.1 | Skärmstorlek: 5,7 tum | Upplösning: 720 x 1440 | Processor: MediaTek MT6750 | RAM: 2 eller 3 GB | Internminne: 16 32 GB | Batteri: 3 000 mAh | Bakre kamera: 12 MP | Främre kamera: 13 MP + 5 MP

Högkvalitativ all-round design

Oerhört tilltalande pris

Kameran kräver rätt ljusförhållanden

Batterilivslängden är dålig

Trots en hyfsad skärm och en solid design, sticker inte Alcatel 5 ut särskilt mycket, tills du får reda på priset.

Den erbjuder väldigt mycket för att vara en så pass billig mobil, men möter samtidigt en hel del bra konkurrens.

Läs hela vår recension av Alcatel 5.

8. Moto G6 Play

Lång batterilivslängd och helt okej skärm för ett lågt pris.

Vikt: 175 g | Dimensioner: 154,4 x 72,2 x 9 mm | OS: Android 8.0 | Skärmstorlek: 5,7 tum | Bildupplösning: 720 x 1 440 | Processor: Snapdragon 430 | RAM: 3 GB | Internminne: 32 GB | Batteri: 4 000 mAh | Bakre kamera: 13 MP | Främre kamera: 8 MP

Bra batterilivslängd

Överraskande bra skärm

Kameran är lite långsam

Mediokra resultat på foton tagna i svaga ljusförhållanden

Moto G6 Play är den mest grundläggande modellen i G6-serien, men erbjuder fortfarande en hel del bra saker, som bland annat en lång batterilivslängd och en helt okej skärm. Om du är tvungen att hålla dig till en tajt budget, kan vi definitivt rekommendera den här mobilen.

Om du har möjligt att sträcka på din budget lite och köra på en Moto G6 istället, får du en baksida av glas, skarpare skärm och bättre kamera. Om du däremot är tvungen att tänka på prislappen, gör G6 Play ett bra jobb.

Läs hela vår recension av Moto G6 Play.

9. Honor 7X

En mobil i mellanklassen med en billig prislapp.

Vikt: 165 g | Dimensioner: 156,5 x 75,3 x 7,6 mm | OS: Android 8 | Skärmstorlek: 5,93 tum | Upplösning: 1 080 x 2 160 | Processor: Kirin 659 | RAM: 3 eller 4 GB | Internminne: 32 eller 64 GB | Batteri: 3 340 mAh | Bakre kamera: 16 MP + 2 MP | Främre kamera: 8 MP

Vibrant skärm med ett bildförhållande på 18:9

Metalldesign med en premiumkänsla

Lite hackig prestanda

Inget NFC = Inget Android Pay

Honor 7X är den första enheten i mellanklassen att introducera ett bildförhållande på 18:9 till marknaden, något som är särskilt imponerande med tanke på dess pris.

Några problem med prestandan och frånvaron av NFC gör att den inte klättrar högre upp på vår topplista över billiga mobiler.

Läs hela vår recension av Honor 7X.

10. Moto E5 Play

Solida specifikationer med tanke på priset.

Vikt: 150 g | Dimensioner: 151 x 74 x 9 mm | OS: Android 8 | Skärmstorlek: 5,2 tum | Upplösning: 720 x 1 280 | Processor: Snapdragon 425 | RAM: 2 GB | Internminne: 16 GB | Batteri: 2 800 mAh | Bakre kamera: 8 MP | Främre kamera: 5 MP

Fullständig Android-upplevelse

Hörlursuttag

Långsam laddning

Litet internminne

Moto E5 Play är en sann budgetmobil som inte kommer att få dig att tappa hakan, men som erbjuder en hel del värde tack vare sitt billiga pris och levererar starkt när det kommer till alla grundläggande funktioner en mobil bör ha.

Det finns ingenting på den här mobilen som vi direkt älskar, men summan pengar du sparar på den här mobilen gör den värd att köpa.

Läs hela vår recension av Moto E5 Play.