Sony lanserar Xperia 1 VIII med större sensor för telekameran och AI-kameraassistent

Sony har lanserat Xperia 1 VIII

Den har en redesignad kameramodul, ny sensor till teleobjektivet, AI-kameraassistent och ett chipset i toppklass

Den kostar också mer än de flesta premiumtelefoner och blir inte tillgänglig i stora delar av världen

Sony har lanserat Xperia 1 VIII, företagets nya Android-flaggskepp. Den mest märkbara uppgraderingen är sensorn till teleobjektivet: en bildsensor på 1/1,56 tum som är ungefär fyra gånger större än den som satt i Xperia 1 VII. Det ska ge skarpare och mer detaljrika bilder på avstånd, även i svåra ljusförhållanden.

Alla tre kameror – 16 mm, 24 mm och 70 mm – använder nu RAW-multiframe-bearbetning, en teknik som slår samman flera bilder för att utöka det dynamiska omfånget och minska brus. Resultatet ska enligt Sony vara bilder med färre utfrätta högdagrar och bättre detaljrikedom i skuggor, även i svagt ljus.

En ny funktion kallad AI Camera Assistant analyserar motivet och omgivningen och föreslår sedan kreativa kamerainställningar som färgtoner, objektiveffekter och skärpedjup. Systemet bygger på Sonys bildfilosofi från Alpha-kameraserien och aktiveras med ett enda tryck.

Xperia 1 VIII drivs av Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform och Sony lovar 20 procent högre prestanda än föregångarens chipset. Batteriet ska enligt Sony räcka i upp till två dagar och erbjuda fyra års bibehållen batterihälsa. Telefonens högtalarsystem har också uppdaterats med identiska högtalare på båda sidor, vilket ska ge djupare bas och tydligare diskant.

Bland övriga specifikationer för Sony Xperia 1 VIII hittar vi ett toppmodernt Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform-chipset, ett batteri på 5 000 mAh som ska ge två dagars batteritid, en OLED-skärm på 6,5 tum med upplösningen 1080 x 2340 och uppdateringsfrekvens på 120 Hz samt IP68-klassning. Sony har dessutom utrustat telefonen med Full-Stage-stereohögtalare som ska leverera bättre ljud än vad man vanligtvis får från mobilhögtalare.

Designen finns i fyra färger – Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red och Native Gold – och Sony behåller både 3,5 mm-uttaget, en dedikerad kameraknapp och stöd för microSD-kort för utökad lagring, trots att stora delar av mobilbranschen övergett dessa funktioner.

Pris och tillgänglighet

Xperia 1 VIII kan förbokas från den 13 maj direkt via Sony och utvalda nätbutiker. Priset börjar på 16 399 kronor för modellen med 256 GB lagring. Under förbokningsperioden följer dessutom Sonys WH-1000XM6-hörlurar med på köpet. En version med 1 TB lagring i färgen Native Gold säljs exklusivt via Sonys egen webbshop för 21 899 kronor.

Sony Xperia 1 VIII ligger efter när det gäller uppdateringar. Här får man fyra större Android-uppdateringar samt sex års säkerhetsuppdateringar. Det är helt okej (för hur många använder egentligen en mobil i sex år?), men det är sämre än exempelvis Samsung Galaxy S26-serien och Google Pixel 10-serien, där båda utlovas sju års Android-uppdateringar.

Samtidigt är Sony Xperia 1 VIII en ganska dyr telefon med ett startpris på 16 399 kronor för modellen med 12 GB RAM och 256 GB lagring, vilket stiger till 21 899 kronor för modellen i Native Gold med 16 GB RAM och 1 TB lagring.

Om man vill ha Sony Xperia 1 VIII går den att förbeställa redan nu med förväntad leverans den 19 juni.

Specifikationer: