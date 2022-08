Sony Xperia 5 IV kan dyka upp väldigt snart - med en viktig uppgradering

Sony Xperia 5 IV (opens in new tab) är ett av årets stora mysterier på mobilmarknaden, eftersom vi hade förväntat oss att en sådan mobil skulle dyka upp, men den lanserades inte tillsammans med Sony Xperia 1 IV (opens in new tab) och läckorna kring den har varit få. Men nu har de bästa bevisen hittills för den här mobilen dykt upp - och tyder på att den kan lanseras snart.

GSMArena har upptäckt en FCC-lista (Federal Communications Commission) för en mobil som verkar vara Sony Xperia 5 IV. Enheten nämns inte vid namn, men det är en Sony-mobil med den typ av dimensioner vi förväntar oss.

Specifikt sägs den här mobilen vara 155,74 x 67,1 mm, vilket skulle göra den marginellt mindre än 157 x 68 mm Sony Xperia 5 III. Mobilen som listas här har också en skärmdiagonal på 153,5 mm, vilket bör översättas till en 6,04-tumsskärm, vilket gör skärmen marginellt mindre än 6,1-tumsskärmen på sin föregångare.

I stora drag låter det dock som en mobil med mycket liknande proportioner. FCC-listan nämner också trådlös laddning – vilket inte är något som Mark 3-modellen erbjuder, tillsammans med NFC, en 3,5 mm hörlursport och en USB-C-port.

Så om detta är korrekt kan tillägget av trådlös laddning vara en av de största uppgraderingarna på Sony Xperia 5 IV, även om många specifikationer naturligtvis inte står med i listan. Vi rekommenderar som vanligt att ta allt detta med en nypa salt, men information som FCC har är vanligtvis korrekt.

Nära förestående lansering

Utöver de inkluderade specifikationerna tyder själva existensen av en FCC-lista på att Sony Xperia 5 IV kan lanseras snart, eftersom dessa listor tenderar att dyka upp ganska kort före lansering – även om den exakta tidpunkten kan variera.

Men vi skulle inte bli förvånade om vi officiellt får se Xperia 5 IV dyka upp inom den närmaste månaden eller så. Den tidsramen skulle också vara vettig, eftersom Sony Xperia 5 III först började säljas i september 2021, efter ett tillkännagivande i april. Vissa andra regioner fick mobilen ännu senare och var tvungna att vänta till januari 2022.

Så Sony kan mycket väl tillkännage Xperia 5 IV i september och sedan börja leverera den strax efter det – åtminstone i vissa regioner. Vi är inte helt säkra på det, men om du har letat efter en av de bästa små mobilerna kanske du snart har ett nytt alternativ.