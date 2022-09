Sony Xperia 5 IV är äntligen här, men kameramobilen saknar en viktig funktion

När Sony Xperia 1 IV (opens in new tab) lanserades imponerades vi av dess kontinuerliga optiska zoomkamera som låter dig zooma var som helst mellan 3,5x och 5,2x, vilket gör den perfekt för långdistansfotografering. Nu har Xperia 5 IV lanserats, men 1:ans syskon i mini-storlek saknar toppfunktionen.

Sony Xperia 5 IV (opens in new tab), som presenterades som en del av IFA 2022 (opens in new tab) (en årlig teknikmässa som äger rum i Tyskland), kommer bara några månader efter sitt syskon. Det är en mobil som liknar 1:an, fast i ett mindre paket.

Det betyder att den har ett Snapdragon 8 Gen 1-chipset, en trio av 12 MP-kameror på baksidan och ytterligare en 12 MP-kamera på framsidan, samt 30W-laddning och alla användbara Sony-appar som Xperia 1 IV bjöd på för några månader sedan.

Liksom tidigare Xperia 5-mobiler är Mark 4 mindre med en skärm som mäter 6,1 tum, och det är inte en 4K-skärm, medan batteriet också blivit mindre för att passa med den krympta ramen.

Om du följer med i världen av Sony-mobiler, vet du att detta följer företagets vanliga strategi - Xperia 5 är alltid en mindre version av sin Xperia 1-motsvarighet och alla uppgraderingar som Xperia 1 IV fick jämfört med Xperia 1 III (opens in new tab), som en ljusare skärm, möjligheten att spela in 4K 120 Hz-videor på alla fyra kamerorna och den nya Music Pro-appen finns med här ..

.. förutom en. Och om du inte skrollade förbi inledningen av artikeln, vet du redan vad det är.

Sony Xperia 5 IV har ett 60 mm telezoomobjektiv som tar dig drygt 2x närmare ett motiv. Det är långt ifrån den 85 mm-125 mm kontinuerliga zoomen som finns på Xperia 1 IV, eller den adaptiva telefoto-funktionen på 70 mm-105 mm från båda Mark 3-mobilerna som kan hoppa mellan dessa två punkter.

Vi kan förstå varför funktionen inte finns med i den här mobilen - det beror troligtvis på att den tar upp mycket utrymme och det skulle inte ha passat med den här mobilen i mini-format - men det är fortfarande synd.

Så även om det blir några mjukvaruförbättringar som kommer att uppgradera kameran på Sony Xperia 5 IV jämfört med Mark 3 på vissa sätt, kommer den ändå inte vara lika bra på att zooma som sin föregångare eller sitt större syskon.

Så vad har den att komma med?

Utan en kamera med kontinuerlig optisk zoom bjuder Sony Xperia 5 IV på häpnadsväckande få uppgraderingar jämfört med sin föregångare.

Skärmen är lite ljusare, chipsetet är lite kraftfullare och det finns några nya Sony-appar. Men det här är väldigt små uppgraderingar i det stora hela.

Tänk på att Sony Xperia 5 III (opens in new tab) har gått igenom ett år av prissänkningar och rabatter (i vissa regioner åtminstone). Det är nu billigare att köpa och med tanke på att den nya versionen inte ger särskilt många fler uppgraderingar, är det utan tvekan ett mer lockande köp.

Det är ett problem som Sony Xperia 1 IV också skulle ha haft, om det inte varit för den kontinuerliga optiska zoomen, så även om det är förståeligt att funktionen saknas, är det också synd - och det gör det osannolikt att Sony Xperia 5 IV kommer ta sig in på vår topplista över de bästa kameramobilerna (opens in new tab).

IFA 2022 (opens in new tab) är Europas största teknikmässa och TechRadar befinner sig på plats i Berlin för att ge dig alla de senaste nyheterna och tillkännagivandena, plus våra praktiska första intryck av de nya TV-apparaterna, wearables, ljudenheter och andra prylar som presenteras.