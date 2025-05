Samsung One UI 8 kommer med viktiga uppgraderingar till Galaxy-telefoner och -klockor

One UI 8 väntas ge nya funktioner till Now Bar

Mjukvaran kan också åtgärda ett problem med Secure Folder

Tillhörande filer för klockversionen One UI 8 Watch har också läckt

Trots att One UI 7 (baserat på Android 15) fortfarande håller på att rullas ut till äldre Galaxy-telefoner, förbereder Samsung redan One UI 8 (baserat på Android 16) – och flera nyckeluppgraderingar är på gång för både telefoner och smartklockor.

Vi vet att Google planerar att lansera Android 16 väldigt snart inför Pixel 10-serien och Samsung verkar vilja hinna ifatt. Det har ryktats om att One UI 8 kan få sin premiär tillsammans med nästa generation Galaxy Fold-modeller någon gång i juli.

Låt oss börja med Now Bar – den dynamiska låsskärmswidgeten som introducerades i One UI 7. Enligt @Topraks9plus på sociala medier (via 9to5Google) kommer widgeten i One UI 8 att få stöd för att visa samtal och "stör ej"-lägen.

Båda funktionerna vore användbara tillägg. Just nu kan Now Bar visa liveuppdateringar från appar som Samsung Health och Google Maps, men ju mer relevant information som finns tillgänglig direkt på låsskärmen desto bättre.

För telefoner och klockor

Uppdateringar är också på väg för Galaxy Watch 7. (Image credit: Samsung)

Samtidigt rapporterar @DevOfIpos (via Android Authority) att Secure Folder i One UI 8 kommer att baseras på funktionen Private Space från Android 15. Det vore en mindre ändring, men den skulle åtgärda ett av få kvarstående integritetsproblem med Secure Folder.

Just nu finns det scenarier där appar och filer i Secure Folder ändå kan exponeras. Samsung har inte offentligt erkänt problemet, men det verkar nu vara på väg att lösas.

Dessutom har filer för One UI 8 Watch läckt, återigen via @DevOfIpos (via SamMobile). Där ser vi nya systemljud, finslipade appikoner och ytterligare tecken på att Googles Gemini är på väg till Galaxy Watch-enheter.

Samsung har ännu inte uppdaterat någon av sina Galaxy Watch-modeller till One UI 7 och det ser nu allt mer sannolikt ut att klockor som Galaxy Watch 7 hoppar direkt till One UI 8 istället. Vi kan räkna med att få se fler läckor framöver – och förhoppningsvis officiella nyheter snart.