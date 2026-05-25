Din Android-telefon har två inbyggda verktyg för att frigöra lagringsutrymme – så här använder du dem för att hålla mobilen snabb och smidig

Ingen vill få upp varningen om att lagringsutrymmet är fullt på sin Android-telefon. När utrymmet börjar ta slut går det inte längre att installera nya appar eller spara fler bilder och videor och telefonens prestanda kan snabbt börja försämras.

Google vet hur viktigt det är att ha lite ledigt utrymme kvar i Android och därför finns det två inbyggda verktyg i operativsystemet som hjälper dig frigöra lagring. Du kanske inte har upptäckt dem tidigare, men de är enkla att använda och kan lösa dina lagringsproblem på bara några minuter.

Exakt vilka funktioner som finns kan förstås variera beroende på telefonmodell, men de två appar vi fokuserar på här är Google Photos och Google Files. De brukar vara förinstallerade på de flesta Android-telefoner, inklusive modeller från Google och Nothing. Om du inte hittar dem går de att ladda ner via Google Play Store.

Frigör utrymme i Google Foto

Bilder och videor är ofta det som tar upp mest lagringsutrymme på Android-telefoner. Numera har nästan alla tillgång till kameror med hög kvalitet, vilket gör att bilder och videoklipp snabbt samlas på hög, även sådant vi förmodligen aldrig tittar på igen.

Om du redan säkerhetskopierar dina bilder och videor till molnet via Google Foto kan appen hjälpa dig frigöra lagringsutrymme på telefonen när filerna väl laddats upp. Börja dock med att kontrollera inställningarna för säkerhetskopiering. Öppna Google Foto, tryck på din profilbild uppe till höger och gå sedan till Inställningar för Foto > Säkerhetskopiering > Kvalitet för bilder och videor.

Här finns två alternativ: Originalkvalitet och Lagringssparare. Det senare komprimerar bilder och videor något vid uppladdning till molnet, vilket sparar mycket utrymme men samtidigt kan sänka kvaliteten. Exempelvis skalas videor i 4K ned till 1080p och Google har en fullständig genomgång av exakt vad som påverkas.

Det är viktigt att känna till hur dina bilder och videor säkerhetskopieras, eftersom nästa steg innebär att de lokala kopiorna tas bort från telefonen. I Google Foto trycker du på profilbilden uppe till höger och väljer sedan Frigör lagringsutrymme på enheten. På nästa skärm visas hur mycket utrymme du kan frigöra genom att ta bort filer som redan säkerhetskopierats till molnet – tryck bara på knappen för att fortsätta.

Bilderna och videorna försvinner då från själva telefonen, men finns fortfarande kvar i molnet enligt de kvalitetsinställningar du valt. Du kan fortfarande se dem via Google Foto-appen på Android när som helst, så länge du har internetuppkoppling och det går även att ladda ner eller dela dem igen.

Tänk dock på att om du använder Lagringssparare försvinner originalversionerna med full upplösning permanent. Därför passar funktionen bäst för användare som säkerhetskopierar i Originalkvalitet. Helst bör du också ha en extra säkerhetskopia någon annanstans om något skulle hända med molnlagringen. Du kan exempelvis använda Google Fotos skrivbordsapp för att spara bilderna på en Windows- eller Mac-dator.

Frigör utrymme i Google Files

Om du öppnar Google Files-appen på din Android-telefon – som oftast bara heter Filer – finns det flera olika sätt att frigöra lagringsutrymme, inklusive funktioner kopplade till bilder och videor.

Den första skärmen ger snabb åtkomst till allt som är sparat lokalt på telefonen, inklusive nedladdningar och skärmdumpar. Tryck på menyknappen med de tre horisontella linjerna uppe till vänster och välj sedan Rensa för att börja frigöra lagring.

På nästa skärm visas flera förslag på filer du kan ta bort utan att riskera att förlora något viktigt. Du får också en tydlig överblick över hur mycket lagringsutrymme som finns kvar på telefonen.

Vilka förslag som visas beror på vad som finns sparat på din enhet. Du kan exempelvis få rekommendationer om att ta bort dubbletter, meme-bilder från chattappar, gamla skärmdumpar, suddiga bilder, nedladdade filer du inte längre behöver eller stora filer som tar mycket plats.

Du får fortfarande möjlighet att granska allt innan något raderas. Om du exempelvis trycker på Välj filer under Ta bort stora filer visas en lista över de största filerna på telefonen – oftast videofiler. Med filterikonen uppe till höger går det att sortera dem efter datum eller storlek.

Använd kryssrutorna för att välja vilka filer du vill bli av med och tryck sedan på knappen längst ner på skärmen för att flytta dem till papperskorgen. Raderade filer ligger kvar där i 30 dagar innan de tas bort permanent, vilket innebär att du kan återställa dem vid behov.

Det är dock viktigt att komma ihåg att Google Files inte skapar någon säkerhetskopia av filerna åt dig. Innan du raderar något bör du därför vara helt säker på att du inte behöver filerna längre eller att de redan finns säkerhetskopierade någon annanstans.

När du väl är klar kan du bli förvånad över hur mycket lagringsutrymme du faktiskt lyckats frigöra på din Android-telefon.