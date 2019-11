Julklappstips 2019: Teknikprylar för alla som önskar sig hårda paket

Året kryper mot sitt slut och det börjar kittla i planeringsnerverna hos de flesta som önskar sig en stressfri jul. Som alltid är det de hårda paketen som ger mest glädje på den stora dagen och om man ska köpa hårda klappar till både mor, far, partner och syskon ska det mycket till för att klara sig genom julshoppingen helt utan hjälp.

Därför har vi på TechRadar samlat ihop de bästa julklappstipsen år dig. Vi står redo att guida dig genom elektronik-djungeln under en period som redan är tillräckligt stressig för de allra flesta.

Hittills under 2019 har vi sett ett enormt intresse för smartassistenter och tillhörande Bluetooth-högtalare och efter en stilla period under 2018 har nu folk börjat köpa TV-apparater igen. Vinterns mörker och rusk gör både en ljusstark OLED-TV att njuta av i soffhörnet och en trevlig smartassistent att väcka en från den dagliga vinterdvalan till riktigt bra julklappsidéer. Det finns dock många som redan har riktat uppmärksamheten mot våren. Enligt en undersökning från Respons Analyse inför fjolårets julförsäljning var det smartklockor och träningsarmband som de allra flesta önskade sig till jul. Detta är populära kategorier även i år och det verkar som folk inte bara vill kunna mäta pulsen under vårens första joggingtur, utan vill även ha ett par suveräna hörlurar på huvudet samtidigt som de försöker jobba bort de där extra julkilona.

Enligt analysföretaget HUI Research kommer årets julhandel att slå rekord igen och de uppskattar att försäljningen under december kommer att öka med hela 3 procent. Detta är något som motsvarar en enorm omsättning på hela 79,9 miljarder kronor. Detta följer efter en något svag decemberförsäljning under 2018, men det berodde framför allt på att Black Friday-försäljningen en månad tidigare varit rekordstor.

Se till att hänga med i de senaste trenderna och kom igång med julhandlingen i god tid i år. Läs vidare för att få lite inspiration på julklappar som passar hela familjen!

Vi på TechRadar följer noggrant alla nya produkter som släpps och gör grundliga tester av allt som finns när det kommer till spännande mobiler, surfplattor, smartklockor, aktivitetsarmband och mycket annat.

Således har vi en bra grund för att kunna ge dig några riktigt bra julklappstips, som kommer att passa hela familjen på julafton.

I den här artikeln plockar vi fram drömklapparna som är våra absoluta första hands val, om priset inte är särskilt viktigt.

Julklapp till honom: Spegellös kamera

Fujifilm X-T30

Var favorit av de spegellösa APS-C-kamerorna just nu

Sensorstorlek: APS-C | Upplösning: 26,1 MP | Autofokus: 425-punkters AF | Sökare: 2 360 000 punkter | Skärm: 3 tum utvikbar touchskärm, 1 040 000 punkter | Max. antal bilder per sekund: 8 | Video: 4K vid 30p | Användarnivå: avancerad

Utmärkt värde för pengarna

Strålande bilder och riktigt fin video

Det lilla kamerahuset kan vara svårhanterat

Bara en kortplats

Fujifilm har gjort det till en vana att klämma in de bästa godbitarna från sina ledande modeller i sina billigare erbjudanden när en tid har gått, och X-T30 är den senaste kameran för som gör slag i saken. Med så mycket från X-T3 inuti en mer kompakt kropp - inklusive samma sensor och processor, och i stort sett samma AF-system och videofunktioner - kan du verkligen inte klaga över vad du får för pengarna. Ingen annan spegellös kamera på den här nivån kommer i närheten, och medan den dyrare X-T3 har ett antal fördelar, gör X-T30:s lilla storlek, funktionsuppsättning och prisnivå den till det bättre köpet.

Julklapp till henne: Smartklocka

Apple Watch 5

Den bästa Apple-klockan du kan köpa idag

OS: watchOS 6 | Kompatibilitet: iOS | Skärm: 1.78 tum OLED | Processor: Apple S5 | Bandstorlek: Varierar beroende på klockstorlek | Internt lagringsutrymme: 32GB | Batteri: 24 till 36 timmar | Laddningsmetod: Trådlös | IP-klassning: Vattentålig upp till 50 m | Anslutning: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE

Skärm som alltid är på

Mer lagringsutrymme

Inte jättebra batteritid

Fortfarande dyr

Apple har inte tagit förstaplatsen på vår lista över de bästa smartklockorna, men det här är den bästa enheten du kan köpa om du äger en iPhone. Den fungerar perfekt med Apples mobiler, och det är en klocka som är väl värd ett köp om du planerat att hålla dig till iPhone-mobiler de närmaste åren.

Det är inga stora uppgraderingar gentemot Apple Watch 4, den största storleken är att Apple Watch för första gången kommer med en skärm som alltid är på (AOD-skärm). Det betyder att du inte behöver väcka klockan för att se viktiga uppgifter, istället visas den mesta informationen på en aningen dimmad skärm.

Julklapp till sportfånen: Aktivitetsarmband

Bild 1 av 4 Fitbit Charge 3 Bild 2 av 4 Bild 3 av 4 Bild 4 av 4

Fitbit Charge 3

En av de bästa pulsklockorna som du kan köpa

Skärm: Ja | Pulsmätare: Ja | Vattentålig: Ja | Aktivitetsspårning: Ja | GPS: Nej | Batteritid: 7 dagar | Kompatibilitet: Android/iOS

Smidig stor skärm

Bekvämt spänne

Begränsad med telefonnotifikationer

Ingen GPS

Den bästa Fitbit-produkten för att bättra din träning är Fitbit Charge 3, som har en större skärm än tidigare Charge-modeller.

Det är en av de bästa pulsklockorna du kan köpa just nu och kommer med fitnessfunktioner såsom hjärtfrekvenssensor, vägledd andning, simmsensor och förbättrade notifikationer.

Julklapp till tonåringen: Hörlurar

Sony WH-1000XM3

Hörlurarna som klarar allt

Akustisk design: Stängd | Vikt: 254 g | Kabellängd: 1,2 m | Frekvensrespons: 4-40 000 Hz | Högtalarelement: Dynamiska 40 mm | Känslighet: 104,5 dB/mW | Impedans: 47 ohm | Batteritid: 30 timmar | Trådlös räckvidd: 10 m | NFC: Ja

Bästa brusreduceringen på marknaden

Utmärkt ljudkvalitet

30 timmars batteritid

Medioker samtalskvalitet

Om det är något överraskande med de nya Sony WH-1000XM3 är det i så fall att de är så helt i linje med vad Sony har släppt de senaste två åren i form av Sony WH-1000XM2 och Sony MDR-1000X. De är ett par brusreducerande hörlurar som, med båda armarna bakom ryggen, kan slå ut vad Bose än tar fram i produktkategorin.

Det beror på att medan Bose har gjort ett enormt jobb med att utarbeta sin algoritm för brusreducering genom åren, har Sony tillbringat den tiden med att skapa det perfekta ljudet samtidigt som man tagit fram anpassningsbara algoritmer. Istället för en ensam steril ljudbarriär skapar detta flera typer som kan anpassa sig till vilken situation du än befinner dig i.

Sonys hörlurar är dessutom exceptionella på att utestänga omgivande ljud, och redo för Hi-Res Audio med möjlighet att överföra ljud med flera olika kodekar: aptX, aptX HD och LDAC. Dessutom funkar de med Google Assistant Om du behöver ett par hörlurar som ute märker sig positivt i alla miljöer, så är de dessa lurar du ska ha.

Julklapp till mor- och farföräldrarna: Surfplatta

Lenovo Tab 4 10 Plus

Gedigen surfplatta till ett rimligt pris

Vikt: 475 g | Dimensioner: 247 x 173 x 7 mm | OS: Android | Skärmstorlek: 10,1 tum | Bildupplösning: 1920 x 1200 | Processor: Åttakärnigt 2,0 GHz Cortex-A53 | Lagringsutrymme: 16, 32 eller 64 GB | MicroSD-kort: Ja, upp till 128 GB | Batteri: Li-Po 7 000 mAh | Bakre kamera: 8 MP | Främre kamera: 5 MP

Bra skärmkvalitét

Respektabel kamera

Svagare högtalare än väntat

Pillig fingeravtrycksläsare

En snygg och väldesignad surfplatta med god byggkvalité och en påkostad design, Konstruktionen består huvudsakligen av glas och metall (samt lite plast). Det är framförallt versionen med 4G och 32 GB lagring vi tänker på här, då det går att få tag på den här varianten för cirka 3 300 kronor.

Det är något som innebär att du behöver betala väldigt lite för en välbyggd surfplatta tillverkad i bra material, som kan koppla upp sig till 4G-nätverk och lagra upp till 32 GB. Att kunna vara uppkopplad på internet med sin surfplatta vart man än är, tycker vi i sig är värt mycket.

Skärmen på Tab 4 10 Plus 4G 32 GB är högupplöst och passar utmärkt för både spel och film. Den har dessutom GPS och plats för MicroSD-kort i storlekar på upp till 128 GB. Det är en riktigt gedigen surfplatta.

Julklapp till studenten: Bärbar dator

Bild 1 av 6 Bild 2 av 6 Bild 3 av 6 Bild 4 av 6 Bild 5 av 6 Bild 6 av 6

Dell XPS 13 (2019)

Den bästa bärbara datorn som du kan köpa i dagsläget

CPU: 8:e generationens Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skärm: 13,3 tum full HD (1920 x 1080) eller 4K (3840 x 2160) | Lagring: 256GB – 1TB SSD

Centrerad webbkamera

Längre batteritid än någonsin

Vacker 4K-skärm som tillval

Högt ingångspris

2019 års uppdatering är ganska marginell

Dell XPS 13 har legat högst upp på vår lista många gånger tidigare och nu är det återigen dags för en topplacering.

2019 års modell av Dell XPS 13 erbjuder en helt fantastisk 4K-bildskärm som tillval. Jämfört med tidigare modeller har webbkameran äntligen fått en vettig placering, dessutom erbjuds längre batteritid.

Dell XPS 13 erbjuder 8:e generationens Intel Core i5 eller i7-processor och en Infinity edge-skärm som går nästan ända ut till kanten. Dessutom kan du väja mellan mängder av olika konfigurationer, vilket gör det enkelt att anpassa datorn efter dina behov.

Julklapp till trendsättaren: Smarthögtalare

Google Home

Passar bra för Chromecast-användare och andra nyfikna.

Anpassningsbar bas

Stort låtbibiotek

Ständigt växande maskinvarusystem

Saknar Googles egna tjänster

Kräver korrekta formuleringar

Google Cast-stödet måste förbättras

Google Home är det perfekta tillskottet i alla hem och kan bland annat hjälpa dig att hålla koll på viktiga möten, händelser, shoppinglistor, väder och mycket mer. Den har dessutom en diskret design, som är enkel att passa in i de allra flesta rum.

Julklapp till hela familjen: OLED TV

Bild: LG

LG C9 OLED-serien (2019)

Smartaste TV:n i världen?

55 tum: LG OLED55C9 | 65 tum: LG OLED65C9 | 77 tum: LG OLED77C9

Dolby Vision och Atmos

AI-förbättrad smart plattform

Underbar design

Saknar ljusstyrka jämfört med LCD

Svaga högtalare jämfört med högklassiga LG OLEDs

LG C9 OLED ersätter LG C8-modellen från förra året och sneglar mot topplaceringen hos Q90 ovan, och är en fantastisk utveckling av TV-tillverkarens OLED-teknik.

Kombinera en fantastisk skärm med en enorm mängd funktioner och format - med LG:s briljanta webOS smart plattform – detta är utan tvekan en av de bästa 4K-TV-apparaterna som gjorts. Det finns inte stora skillnader med förra årets modell, men tillägget av 2:a generationens a9-processorn innebär att bildbehandlingen verkligen är toppklassig.

Även om den inte är lika ljus som en LCD-TV, gör den djupa svärtan stor skillnad för det dynamiska området för bilden. Den har också livfulla och underbara färger, för att inte tala om en häpnadsväckande detaljnivå med inbyggt 4K-innehåll.