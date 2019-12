Nanoleaf Light Panels - recension

Uppdatering: Företaget har nu släppt Nanoleaf Remote, som gör det möjligt för dig att enkelt kontrollera dina lampor och andra kompatibla enheter utan att behöva plocka upp mobilen.

Nanoleaf Light Panels (tidigare kända som Nanoleaf Aurora) kan vara de dyraste smartlamporna du kan köpa till ditt hem. Trots detta planerar vi redan när vi ska köpa hem fler paneler så vi kan fortsätta att bygga vidare på våra väggar, som något slags hemgjort norrsken.

Okej, de är inte lika plånboksvänliga som vi kanske hade önskat att de var, men de är utan tvekan en av de mest intressanta ljusuppsättningarna vi testat under den senaste tiden.

De har förtrollande färger, ett oändligt antal programmerbara scener och möjligheten att expandera uppsättningen med fler paneler. Nanoleaf Light Panels är ett välkommet tillskott till alla tänkbara rum.

Nanoleaf Light Panels Pris & tillgänglighet

Nanoleaf Light Panels finns tillgängliga via företagets egna hemsida eller via återförsäljare som Proshop, Webhallen, CDON och Inet för ett pris på 1 998 kronor. Detta pris gäller för Nanoleaf Aurora Rhythm i ett paket med 9 stycken paneler. Du kan även välja att köpa till 3 extra paneler för 755 kronor. Sedan kan du även välja att köpa till en Rhytmn-modul för cirka 730 kronor, om du vill att dina lampor ska kunna reagera på ljud.

Slutligen kan du köpa till en Nanoleaf Remote för ett pris på cirka 599 kronor. Du kan antingen välja att beställa dem direkt från Nanoleafs hemsida eller via någon av de svenska återförsäljarna.

Design & funktioner

Startpaketet innehåller nio paneler, en ström-hub, länk-enheter för att ansluta panelerna med varandra och färdigklippt dubbelsidig tejp för att montera upp dem.

Det finns även speciella skruv-monteringskit du kan beställa från Nanoleaf, men enligt oss var den dubbelsidiga tejpen mer än tillräckligt för att hålla dem säkert på plats.

Den enda nackdelen med att använda tejpen är att de är fruktansvärt svåra att ta bort från dina väggar efter att du väl monterat dem. En felaktigt placerad panel slet enkelt bort färg från väggen när vi drog bort den, så tänk efter innan du klistrar fast dem.

Själva panelerna har en triangulär form och är tillverkade av ganska lätt plast. Den triangulära formen möjliggör några riktigt intressanta designer, så vi är glada över att Nanoleaf bestämde sig att köra på detta istället för en vanlig kvadratisk form.

Du hittar en liten ingång på varje sida av panelerna där du klickar in de medföljande länk-enheterna och fäster sedan en annan panel på den för att ansluta dem. Länk-enheterna finns även tillgängliga i en flexibel version (som säljs separat), om du exempelvis skulle vilja installera Nanoleaf Light Panels på en vägg och sedan låta dem klättra vidare upp mot taket.

Varje panel kan anslutas till en annan med hjälp av länk-enheterna.

Ström-huben kan kopplas till vilken panel som helst och har bara två knappar på sig - en för ström och den andra för att cykla genom tillgängliga ljusmönster. Den har en relativt lång kabel som ansluts till en strömadapter, som i sin tur har en egen lång kabel som du kan koppla in i väggen. Oavsett hur du väljer att placera panelerna, har du alltså alltid ett sätt att få ström till dem. Du måste ha lite fantasi när det kommer till att dölja strömkabeln, då den har en tendens att störa de vackra ljuspanelerna.

Installation & uppsättning

Innan du ivrigt börjar klistra fast dina Nanoleaf Light Panels på väggen, är det en bra idé att bestämma sig för en design först. Det finns triangulära pappersbitar mellan varje panel när de skickas och du kan använda dig av dessa och lägga ut dem på golvet för att få en slags mall eller inspiration. Eventuellt kan du använda dig av appen och låta den skapa olika designer åt dig baserat på antalet anslutna paneler.

Det krävdes lite tålamod för att applicera panelerna på väggen. Du vill se till att allt ser bra ut innan du börjar, så du inte behöver upptäcka att din design är sned allt eftersom du börjar lägga till fler paneler.

Den dubbelsidiga tejpen håller allt på plats väldigt säkert, så du behöver inte oroa dig för att de ska falla ned när de väl sitter på väggen.

Vi fann att det var något krångligt att ansluta panelerna efter att vi placerat dem på väggen. Det finns bara en liten ingång att klicka in länk-enheten i och vid ett tillfälle råkade vi missa ingången och tappade den bakom panelen istället, något som innebar att vi var tvungna att ta bort panelen från väggen för att få tag på länk-enheten igen. Om du är försiktig och har lite tålamod, ska det nog gå bra att få upp allt på väggen utan några olyckor.

När din design väl är uppe på väggen och du anslutit strömmen, kommer din vackra skapelse att komma till liv och du kan göra dig redo att ansluta Nanoleaf-appen. Det är från själva appen som du kontrollerar dina lampor, ställer in scener och uppdaterar enhetens mjukvara. Det är värt att notera att du inte kan kontrollera dina Light Panels på distans via appen, utan måste alltid befinna dig på samma nätverk som Light Panels för att kunna göra några förändringar.

Användning & scener

Du kommer att inse hur coola Nanoleaf Light Panels är så fort du tänder dem. Oavsett om du kör på en enda färg eller en färgpalett som ändrar ton, är dessa lampor en glädje att sitta och kolla på. Enligt oss är ljuset lite för starkt vid 100 procent ljusstyrka och vi rekommenderar dig att dra ned den till cirka 80 procent eller mindre.

Color-sektionen i appen låter dig cykla genom en rad färger och färgteman, där "Rhytmn"-fliken låter dig ställa in scener som reagerar till ljud (mer om det senare).

Du kan även skapa din egen scen och det är här det riktigt roliga börjar. Du måste ta dig förbi en liten inlärningskurva, men det blir riktigt roligt att skapa egna fascinerande scener när du väl lärt dig hur du gör.

Om du inte är den mest kreativa personen, finns det hundratals olika scener tillgängliga som andra användare skapat, som du kan skrolla igenom och ladda ned till dina egna Light Panels med några enkla steg. Detta var lite buggigt för oss och ibland när vi valde en specifik scen att ladda ned, svarade appen med att den inte kunde ansluta med Light Panels, men visade att scenen laddats ned ändå.

Sammantaget är Light Panels underbara lampor som garanterat kommer att leda till nyfikna frågor från vänner och bekanta. Vår skapelse bestod av totalt 12 paneler, men saker och ting blir riktigt imponerande när du närmar dig en uppsättning bestående av 20 paneler, då lamporna täcker ett större område.

Rhythm Module

Den valfria Rhytmn-modulen är eventuellt det bästa tillägget till dina Light Panels. Den här lilla enheten går att placera i alla lediga ingångar och gör att dina Light Panels reagerar på ljus. Det innebär även att du kan modifiera speciella Rhytmn-scener via appen. De skiftande färgerna och mönstren kommer garanterat att liva upp alla rum.

Rhytmn-modulen reagerar snabbt på både ljud och musik och när vi ställde in den på att reagera på Maghan Trainors låt All About That Bass, hände det riktigt spännande saker på väggen. Du kan även koppla en ljudkälla direkt till Rhytmn-modulen med en 3,5 millimeters sladd och påverka panelerna direkt med musik.

Nanoleaf Remote

Om du vill kunna kontrollera panelerna utan att behöva plocka upp mobilen, är Nanoleaf Remote ett alternativ att överväga. Den 12-sidiga fjärrkontrollen låter dig snabbt aktivera en bestämd förinställning genom att snurra och vrida på den.

Fjärrkontrollen är gjord av plast, kan öppnas med en skruvmejsel och drivs av två AA-batterier. Den lyser upp när du aktiverar en av förinställningarna, innan den gradvis blir mörkare igen.

Den 12-sidiga fjärrkontrollen består av två delar och drivs av två AA-batterier. Varje sida kan ställas in till en särskild scen via Nanoleaf-appen.

Fjärrkontrollen fungerar olika beroende på om du använder den med iOS 12 eller Android Q. Med iOS krävs det att du har någon typ av Home-hub som en Apple TV eller HomePod, för att du ska kunna koppla den till panelerna.

Om du har Android behöver du Rhytmn-modulen för att kontrollera lamporna från fjärrkontrollen och den behövs även om du vill kontrollera ljusstyrkan från iOS. Du får alltså en lite fragmenterad upplevelse på grund av skillnaderna mellan de två plattformarna, något som är värt att tänka på om du funderar på att köpa fjärrkontrollen.

När fjärrkontrollen är ansluten (något som tar cirka 20 sekunder med Android) kan du gå in i Nanoleaf- eller Hem-appen och ställa in bestämda inställningar på fjärrkontrollens olika sidor. Detta gör du genom att enkelt trycka på en sida och sedan välja en inställning i appen. Då skriver du över eventuella inställningar som fanns på sidan tidigare.

Nanoleaf-appen låter dig ställa in olika scener på fjärrkontrollens olika sidor.

Fjärrkontrollen kan även kontrollera andra HomeKit-produkter och du kan gruppera olika enheter tillsammans så du exempelvis aktiverar alla lampor i ett rum med en och samma inställning. Det kanske kan kännas lite avskräckande i början att veta vad alla sidorna gör, men du kommer att få en översikt över det hela efter bara några dagar, speciellt de inställningar du använder som mest.

Fjärrkontrollen är ett unikt sätt att kontrollera lamporna på och den gör det extra enkelt att flippa igenom många olika inställningar snabbt.

Smart Home-integration

Nanoleaf Light Panels fungerar tillsammans med en rad Smart Home-system och de är kompatibla med enheter som bland annat Amazon Echo, Google Home, homeKit, IFTTT och många fler.

Om du exempelvis kopplat systemet till Amazon Echo, kan du enkelt tända och släcka lamporna, bara med hjälp av rösten.

Du kan även ändra ljusstyrka och färg, men kan inte aktivera Rhytmn-modulen eller ändra övriga inställningar. Det innebär att du måste ha mobilen i närheten om du vill göra andra saker än bara enkla kommandon.

Omdöme

Så vem är Nanoleaf Light Panels egentligen till för? De passar egentligen för alla som har lust att göra sitt hem lite ljusare. Om du tror att ett par ljuspaneler på väggen inte är något att hurra för, bör du tänka om. De är ett utmärkt tillskott i alla hem och det är dessutom ett plus att du enkelt kan lägga till fler paneler om du känner för det.

Nackdelen är att de är ganska dyra och den dubbelsidiga tejpen gör att de är svåra att ta bort när du väl fäst dem på väggen. Trots detta är det ett bra köp och om du väljer att lägga till en Rhytmn-modul blir det ännu roligare.

Konkurrens

Bara en vecka efter att vi hade testat Nanoleaf Light Panels, gick LIFX ut och annonserade sitt Tile-system. De kostar cirka 2 699 kronor för fem paneler och varje panel har 64 zoner som kan kontrolleras individuellt.