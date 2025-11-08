Xiaomi Robot Vacuum X20+ – smart städning på nästa nivå

Xiaomi Robot Vacuum X20+ är designad för att göra städningen helt självgående. Den levererar 6000 Pa sugkraft, smart moppfunktion och en självtömmande basstation som både tvättar och torkar mopparna automatiskt. Resultatet är en imponerande balans mellan kraft och bekvämlighet.

Vi har testat den under verkliga förhållanden och granskat allt från batteritid till appstyrning. Den är inte felfri – små kablar och mattor kan ställa till det – men helhetsintrycket är starkt. Läs hela testet för att se om X20+ är värd platsen som hemmets nya städhjälte.

👉 Djupgående test av Xiaomi Robot Vacuum X20+