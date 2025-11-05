Roomba Max 705 – iRobots smartaste städhjälp hittills?

Roomba Max 705 är den senaste modellen i iRobots städflotta och siktar på att göra dammsugning helt hands-free. Med stark sugkraft, förbättrad LiDAR-navigering och en självtömmande dockningsstation designad för 75 dagars drift utan underhåll, riktar sig modellen särskilt till hushåll med husdjur och stora ytor. Vi testade hur den hanterar hår, smulor och vardagsstök – och blev imponerade av hur snabbt den kartlägger rum och undviker hinder.

Men allt är inte perfekt. Behållaren är liten, firmware-uppdateringar tar tid och den missar ibland smuts längs kanterna. Trots det är Roomba Max 705 en av de mest genomtänkta robotdammsugarna vi har testat hittills, med en smart app, stark sugkraft och pålitlig automatisk tömning. Läs hela recensionen för att se hur den står sig mot konkurrenter som Roborock och Dreame – och om den är värd att flytta in hos dig.



👉 Djupgående recension av iRobot Roomba Max 705.