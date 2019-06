Billig Google Home hos CDON: Rejäl rabatt på den smarta röstassistenten

Är du en av dem som varit sugen på att köpa en smart högtalare? Då bör du kolla in dessa suveräna erbjudanden hos CDON just nu, där du kan köpa Google Home med hela 37% rabatt just nu. De har även ett ganska fint erbjudande på den lite mindre och billigare modellen Google Home Mini, som du kan köpa med 16% rabatt just nu.

Kort om Google Home: Den smarta högtalaren används tillsammans med röstassistenten Google Asisstent. Eftersom den numera finns på svenska, är allt du behöver göra att säga "Hej Google", så kan du ställa frågor och be om en rad olika saker. Du kan exempelvis ställa in påminnelser, skriva en shoppinglista eller fråga den om vädret. Allt detta för att göra din vardag lite enklare.

Kort om erbjudandet: Just nu får du hela 37% och 16% rabatt på Google Home respektive Google Home Mini. Leveranstiden efter beställning är på 1-3 arbetsdagar och du får fri frakt från CDON vid beställningar på över 800 kronor, något som innebär att det inte tillkommer någon frakt om du bestämmer dig för att köpa den vanliga modellen av Google Home.

