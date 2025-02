Vi har sett Philips nya retroinspirerade skivspelare och hörlurar för att fira 100 år inom ljud och de är otroligt charmiga

Philips Audio har avslöjat en ny uppsättning produkter, alla designade med en stark retrostil, kallad Century-serien. Som namnet antyder är tanken att fira 100 år av Philips ljudutrustning och designen hämtar inspiration från olika delar av det senaste århundradet. Alla produkter är dessutom uppkallade efter stora musikartister.

Kollektionen består av två skivspelare med inbyggda högtalare, två par hörlurar och en bärbar digitalradio, som alla kommer att lanseras officiellt i september 2025 i Storbritannien och Europa (tillgänglighet i USA är ännu inte bekräftad, men Philips Audio säljer produkter där och kommer att lansera sina nya H8000E-hörlurar med brusreducering där).

Vi fick möjligheten att ta en titt på samtliga produkter i verkligheten, även om vi inte kunde lyssna på dem eftersom enheterna ännu inte var helt färdiga – men vi såg tillräckligt för att bli exalterade över att testa dem, eftersom det är några riktigt häftiga saker på gång.

Ringo

(Image credit: Future)

Först måste vi prata om Ringo-hörlurarna, som är designade för att se ut precis som de on-ear-hörlurar från 80-talet man förväntade sig att se överallt på Venice Beach i Kalifornien, anslutna till Walkmans.

De har ett metallband, små cirkulära on-ear-kuddar och färgglada baksidor på öronkåporna, med färgalternativ i teal, svart eller vitt (och möjligen fler på väg). Men låt er inte luras, de är riktigt moderna på insidan med Bluetooth 5.4 och 40 mm-element, vilket är imponerande för så små öronkåpor.

De som gillar de bästa on-ear-hörlurarna har inte så många trådlösa alternativ att välja mellan jämfört med alla over-ear-modeller på marknaden, så dessa kommer att vara ett välkommet tillskott – och de ser riktigt coola ut. Glädjande nog kommer de med extra öronkuddar, så det finns ingen anledning att oroa sig för att slita ut dem. Batteritiden ligger på cirka 20 timmar.

Tina

(Image credit: Future)

Nästa favorit från kollektionen är The Tina, en skivspelare med en inbyggd 120W-högtalare, vilket enligt Philips gör den till den kraftfullaste högtalaren som någonsin har placerats i en allt-i-ett-skivspelare. Det är ett 2.1-stereosystem med två framåtriktade fullregisterhögtalare och en fyra-tums basreflex-subwoofer.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Den har en aluminiumtallrik och tonarm med justerbar motvikt och den levereras med en Audio-Technica MM-pickup. Förutom att spela upp musik via de inbyggda högtalarna kan du spela via Bluetooth, inklusive Auracast för uppspelning på flera högtalare samtidigt och den har även ett 6,3 mm hörlursuttag.

Den konkurrerar inte bara med de bästa skivspelarna för vinyluppspelning; du kan också streama musik till den via Bluetooth, ansluta via RCA aux-in, spela upp filer via USB och till och med lyssna på både digitalradio och FM-radio.

Utöver alla funktioner är den också en riktigt iögonfallande produkt. Kombinationen av träfaner i mitten av sekelskiftets stil, frontgallret och de robusta rattarna i vardera änden gör den till ett stilfullt statement på en sidobänk.

Freddie

(Image credit: Future)

Freddie-lurarna är perfekta att kombinera med Tina för privat lyssning. De är ett par djupvadderade öppna hörlurar med 50 mm-element. Philips har genom åren tillverkat många utmärkta öppna hörlurar under sitt Fidelio-varumärke och det verkar som om många av dessa principer har tillämpats här – den här gången med en brun finish som bara skriker "old-school hi-fi". Eller kanske inte skriker – snarare viskar genom en rökig dimma i en musikklubb.

En 3 meter lång kabel ingår och de dubbelskiktade öronkuddarna är designade för att vara mer andningsbara än äldre hörlurar, samtidigt som det fjädrade huvudbandet gör dem bekväma för långa lyssningssessioner.

Stevie

(Image credit: Future)

Nästa favorit på listan är The Stevie, en till allt-i-ett-skivspelare. Den har en mer modern design och riktar sig framför allt till vinylnybörjare, med hyfsade 12W-högtalare och möjligheten att streama musik via Bluetooth samt spela skivor.

Skivspelaren är remdriven med tre hastigheter och har återigen en Audio-Technica MM-pickup. Förutom att spela upp musik via de inbyggda högtalarna kan du också ansluta till externa Bluetooth-högtalare eller lyssna via ett 3,5 mm hörlursuttag.

Janet

(Image credit: Future)

Slutligen har vi The Janet (till höger på bilden), en DAB+ och FM-radio som försöker förmedla en 50-talskänsla med sina rundade sidor. Dock känns den svarta finishen och LCD-skärmen lite för moderna för att riktigt träffa rätt med den nostalgiska känslan.

Den har en 5W-högtalare och möjligheten att streama musik via Bluetooth utöver radiofunktionen. Batteritiden är 16 timmar och den är en av flera högtalare som Philips lanserar med ett lätt utbytbart uppladdningsbart batteri. Om batteriet slutar hålla laddning om några år kan du enkelt köpa ett nytt från Philips, öppna ett lock och byta ut det – en riktigt smart lösning.

Det är synd att vi ännu inte kan säga något om hur dessa enheter faktiskt låter – eller, lika viktigt, hur mycket de kommer att kosta. Men vi är verkligen förtjusta i designen på Ringo och Tina i synnerhet, så vi ser verkligen fram emot september när vi kan ta reda på om insidan lever upp till det yttre.