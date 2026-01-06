Jag har använt de nya Shokz open earbuds i fyra dagar och ”brusreduceringen” är så bra att jag glömmer att de är öppna

Shokz har precis släppt helt nya OpenFit Pro open earbuds på CES i Las Vegas

Dolby Atmos-klart huvudspårat rumsligt ljud och ”brusreducering”

Ljudet övertygar, även med ett högt pris på cirka 295 dollar

Fans av sportinriktade öppna earbuds och benledningshörlurar känner sannolikt väl till Shokz produkter. De nyligen presenterade OpenFit Pro är dock de första Shokz-earbuds någonsin med ”synkroniserad dubbeldiaphragm-driver och brusreducering”. Med ”brusreducering” ska du absolut tänka ”aktiv brusreducering, fast för en öppen design”.

Shokz är snabba med att lyfta fram sin unika SuperBoost-algoritm för ”dynamiskt och distorsionsfritt ljud” samt en ny ”PMI-dome i aluminium av flygindustriklass” på elementhuset, tillsammans med den premium-silikon jag har kommit att förvänta mig från varumärket.

Jag kan också säga att den där lilla ”knoppen” på earbudsen är en bra sak ur designsynpunkt, liksom ljudmässigt, eftersom den glider in fint under min cymba concha, ett av de inre vecken i ytterörat ovanför själva conchan, och bidrar till bättre stabilitet.

Shokz OpenFit Pro är dessutom redo för Dolby Atmos-innehåll med huvudspårning på menyn och under mina inledande tester har jag upplevt tekniken som responsiv och följsam när jag rör huvudet runt ljudkällan.

Vill du anpassa nivåerna för de faktiska frekvenserna du hör i mixen? OpenFit Pro har fem EQ-förinställningar samt två anpassningsbara EQ-profiler i Shokz-appen.

Viktiga funktioner och priser, samt mina första intryck

Shokz medger att det var ”en utmaning” att uppnå brusreducering i en öppen design. OpenFit Pro är de första hörlurarna från Shokz med öppen brusreducering, något som är mycket ovanligt även bland de bästa öppna earbuds. Honor Earbuds Open är den första modell jag har hört som erbjuder detta och de gör det mycket bra, med hjälp av ett system med tre mikrofoner och Shokz öronanpassade algoritm.

Via Shokz-appen kommer användare att kunna justera nivåerna för brusreducering manuellt för att matcha sin omgivning, oavsett om de behöver djupare fokus eller vill vara mer medvetna om vad som händer runt omkring dem. Jag fick inte tidig tillgång till iOS-appen inför lanseringen, som är i dag den 6 januari, men jag har lyssnat på dem i fyra dagar och jag kan säga att jag verkligen ser fram emot att justera brusreduceringen ytterligare för att se vad de verkligen klarar av.

Utifrån mitt första lyssnande var ljudet mer slagkraftigt än väntat och dynamiskt nyanserat, med mycket bra detaljnivåer och en bas som ofta fick mig att glömma att de var öppna earbuds, och det är inget jag säger lättvindigt.

Här är ytterligare en sak jag aldrig har sett tidigare: stödjande tillbehör i förpackningen. Trä de här små o-ringarna över kroken och du får ett extra lager stabilitet, särskilt för sportanvändning eller för dem med mindre öron (det vill säga jag).

Batteritid? Självklart. Upp till 12 timmar på en enda laddning och upp till 50 timmar med det förvånansvärt slimmade och lilla laddningsfodralet. Bli dock inte för uppspelt. Med brusreducering aktiverad är den utlovade tiden mer standardmässiga 6 timmar på en laddning och totalt 24 timmar med fodralet. Dessutom får du upp till 4 timmars lyssning med bara 10 minuters snabbladdning. Den sista delen kan jag intyga stämmer, den är bra.

I övrigt får du multipoint-parkoppling, IP55-klassning för vatten- och dammtålighet samt Bluetooth 6.1. Trots att vikten på 12,3 gram per earbud låter relativt hög har jag, efter att ha burit dem i fyra dagar, upplevt dem som extremt bekväma.

Den här gången hade jag också en glamourös assistent, det vill säga min fästman, som testade Shokz OpenFit Pro åt mig under tennis och kvällscykling, eftersom jag har skadat axeln när jag dansade. Han ogillar in-ear-designer men ville testa att lyssna på musik under träning och hjälpte därför gärna till. En extra fördel med den här typen av design är att man enkelt kan dela dem utan att ständigt behöva rengöra och byta örontoppar, eftersom ingen del av dem går in i hörselgången.

”Dina öron är dina speglar när du cyklar”

Hans tidiga omdöme? ”De är toppen för cykling, jag kunde fortfarande höra trafiken, eftersom dina öron är dina speglar när du cyklar, men min musik hördes högt och tydligt, vilket var en välkommen förändring från den kolsvarta monotonin under tisdagkvällar på väg till tennisen.

”På tenniscentret var de perfekta för dynamisk och statisk stretching samt shuttle runs. Jag bar även keps tillsammans med dem och hjälm när jag cyklade och de var aldrig i vägen. Jag har spelat tävlingsinriktad tennis i 30 år, men det här är första gången jag har slagit en boll med någon form av ljudlig distraktion och Queens of the Stone Age hjälpte definitivt till att värma upp på banan.

”Att jag fortfarande kunde höra ljudet av bollen från andra sidan banan under uppvärmningen, vilken typ av slag det var, hur hårt den slogs och hur mycket spinn som lades på slaget, var också avgörande. Utan de små stabilisatorerna kändes den högra ibland osäker under tuffare dueller, men stabilisatorn gjorde stor skillnad.”

Jag kommer att fortsätta testa dem under de kommande veckorna för att färdigställa en fullständig recension, han tar inte över mitt jobb, men inledningsvis tycker vi båda att det finns mycket att gilla. Samtidigt är de inte billiga med ett pris på 219 pund (cirka 2 700 kronor), särskilt med tanke på att topplaceringen i vår köpguide just nu innehas av en annan Shokz-produkt, Shokz OpenFit 2+, med ett rekommenderat pris på 1 790 kronor.

Den nuvarande klassledaren var billigare än Bose Ultra Open Earbuds vid lansering och är bara snäppet dyrare än Shokz vanliga OpenFit 2. Så även om jag vet var de extra slantarna har lagts i OpenFit Pro, med brusreducering för första gången, Dolby Atmos-optimering med huvudspårning, en extra mikrofon per earbud och mycket arbete på designsidan, ska det bli intressant att se var ljud-per-krona landar. Håll utkik.

