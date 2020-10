Må jeg laste ned VPN til Android-mobilen min?

Svært mange benytter et virtuelt privat nettverk (VPN) for å surfe sikkert på nettet når de ikke er hjemme eller på jobben, slik at de kommer seg utenom restriksjoner på regionspesifikt innhold eller nettsider.

Det er mange scenarier der du vil kunne benytte et VPN i en slik hensikt, for eksempel når du logger deg på et offentlig (og usikret) wi-fi-nettverk eller går inn på Netflix-kontoen din når du er i utlandet.

Du trenger naturligvis ikke alltid å ha med deg en laptop. Enkelte ganger har du bare med deg Android-telefonen. I slike tilfeller, kan det være lurt å laste ned en Android VPN-app.

Er det verdt bryderiet å laste ned VPN på min Android-mobil?

Det er to hovedgrunner til at det kan være fordelaktig å installere en mobil VPN-app på Android-telefonen din: internettsikkerhet og omgåelse av geografiske restriksjoner.

Hvis du reiser mye og gjerne vil kose deg med å strømme dine favorittserier fra for eksempel Netflix når du er på farten, kunne en VPN-app til mobilen gjøre stor nytte. Med en god VPN-app lurer du strømmetjenesten til å tro at du fortsatt befinner deg på en godkjent geografisk lokasjon ved å rute adgangen din via en server som befinner seg i det ønskede området.

På offentlig nett

Logger du deg ofte på offentlig tilgjengelige wi-fi-nettverk med Android-mobilen din? Da burde du nok tenke på å sikre dataene dine. Med tanke på hvor mye data du har lagret på telefonen din – alt fra innloggingsdetaljer til opplysninger om personlig økonomi – er det lurt med litt ekstra beskyttelse.

Det er naturligvis lurt å skaffe seg antivirus for Android, men med et VPN kan du sikre at dataene dine krypteres og dermed blir nærmest umulige å få adgang til utenfra, selv når du er logget på et offentlig nettverk med tvilsomme sikkerhetsforanstaltninger. Da kommer du så nær total nett-anonymitet som det er mulig.

Hva slags VPN-app er best egnet for min Android-enhet?

Det finnes massevis av VPN-tilbydere der ute. Alt fra gratis VPN-tjenester til VPN for iOS-brukere som krever VPN for iPhone. Naturligvis har også Android-brukere sine behov, og derfor har vi satt opp en egen oversikt over de beste VPN-tjenestene for Android.

Gjør god research, og velg en app som fungerer best til din Android-mobil fra listen vår. Vær oppmerksom på at det kan være store prisforskjeller på disse tjenestene. Det er lurt å sjekke hva de ulike tjenestene koster før du fatter en endelig beslutning.

Kort fortalt vil du gjerne benytte en tjeneste der utviklerne virkelig har tenkt på hvordan VPN-tjenesten skal fungere godt og intuitivt på Android. Det er også verdt å sjekke om tilbyderen har utviklet en egen killswitch for Android. Dette gir et ekstra beskyttelseslag, og er noe ikke alle tilbydere kan gi deg.

Trenger jeg å laste ned en VPN-app til min Android-mobil?

Det er aldri en dårlig idé å installere en VPN-app på Android-mobilen din. Det vil ikke bare gjøre nettbruken tryggere, særlig ved bruk av offentlige, trådløse nettverk, men også gjøre det mulig for deg å få tilgang til innhold som er forbeholdt bestemte regioner. Og med de beste VPN-tjenestene vil ikke telefonminnet slite så mye, heller.

Før du kjører i gang med å laste ned appen, kan du spørre deg selv hvor ofte du kommer til å benytte den. Hvis du reiser ofte, og er ute etter å konsumere innhold på farten i tillegg til at du ofte benytter usikrede nettverk, vil vi virkelig anbefale at du laster ned en app.

