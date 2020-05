Test: Logitech Ergo K860

Logitech Ergo K860 gjør mye riktig, selv om det også er rom for en del mindre justeringer. Hvis du tidligere har opplevd smerter i håndleddet forårsaket av bruk av tastatur og mus, kan du med fordel vurdere et tastatur som Ergo K860. Til tross for den bratte læringskurven.

Dette er en personlig fortelling om min erfaring med Logitech Ergo K860. Et tastatur er kanskje mitt viktigste arbeidsredskap. Hver dag berører jeg det tusenvis av ganger. Som skribent hamrer jeg i ett sett på tastene, og dermed skulle jeg være den perfekte prøvekanin for denne tastaturmodellen. Det har vært en blandet fornøyelse.

Det er ikke likegyldig hvordan et tastatur er konstruert. Dette blir enda viktigere når man skriver ofte og mye. Det skal være enkelt og behagelig å bruke. Derfor er det verdt å tenke over ergonomien hvis man ikke vil slite med smerter i fingre og håndledd.

Siden 2007 har jeg benyttet Logitechs ergonomiske Wave-tastatur til privat bruk. Jeg ble dermed ekstra nysgjerrig da Logitech kunngjorde at de hadde et nytt tastatur på vei. Like før koronakrisen la sitt tunge slør over verden var jeg faktisk innom Logitechs laboratorier i Lausanne i Sveits for å se og høre hvordan de hadde skapt dette nye tastaturet som de er så stolte av.

(Image credit: Logitech)

Tilgjengelighet og pris

Logitech Ergo K860 fås kjøpt i Norge til 1199 kroner. Du kan med fordel koble det til en ergonomisk mus, som for eksempel Logitech MX Vertical, for å skape et fullstendig ergonomisk oppsett.

(Image credit: Logitech)

Design

Logitech Ergo K860 er et såkalt ergonomisk tastatur. Dermed er det formgitt etter en rekke kriterier som skal sikre en optimal skrivestilling. Dette handler om at man får en naturlig håndstilling, mindre muskelbelastning og dessuten avlastning av håndleddet. På grunn av den buede fasongen unngår du rotasjon i skuldrene, slik at du kan holde armene inntil kroppen. Du lar fingrene gjøre jobben mens resten av kroppen kan hvile.

Den fastmonterte håndleddsstøtten er laget av skumgummi, og har en myk, plastaktig overflate det er lett å holde ren. Den er også temmelig bred. Dette innebærer at tastaturet tar enda mer plass enn man skulle tro. På undersiden finner du to sett føtter som kan vendes ut. På de fleste tastaturer sitter disse øverst på tastaturet, men her er de altså satt i bunnen. De kan brukes til å vinkle tastaturet, og her løfter de også håndleddsstøtten ett eller to trinn opp, slik at du får en mer nedadvendt skrivestilling.

Der tastene på det gamle Wave-tastaturet følger tastaturets myke fasong, og selv har form etter denne, er Ergo K860 annerledes anlagt. Det har en knakk og det buer opp på midten, men samtidig har alle tastene samme størrelse og form. Dermed ser det nesten ut som om man har tatt et helt vanlig og enkelt tastatur, brukket det opp og satt det sammen igjen.

Et utvalg av designvariantene Logitech har vært gjennom i designprosessen av Ergo K860. (Image credit: Future)

Så enkelt er det likevel ikke. Det ligger naturligvis mange vurderinger bak fasongen til Logitech Ergo K860. Knekken på midten er grundig overveid, på samme måte som forhøyningen på midten er godt utprøvd. I sitt Ergo Lab i Lausanne har Logitech gjennomført omfattende brukertester med avansert måleutstyr og hatt fortløpende dialog med profesjonelle ergoterapeuter.

Bare den øverste tasterekken, altså F-tastene, er mindre enn normalt. Mellomromtasten er delt i to, men begge knappene har identisk funksjon.

Logitech Ergo K860 er fullt kompatibelt med PC og Mac, og kan dessuten kobles til tre enheter samtidig. Det støtter både Bluetooth og Logitechs egen Unify-standard, og den medfølgende Unify-USB-adapteren kan lagres på en dedikert plass i batterirommet når den ikke er i bruk.

(Image credit: Truls Steinung)

Ytelse

Dette må bare sies med én gang! Det tar lang tid å bli kjent med dette tastaturet. Håndflatene må venne seg til å ligge flatt og i ro, og fingrene må lære seg de nye posisjonene til tastene. På Ergo K860 skyldes dette først og fremst knekken. Den skiller tastene ved T, G, B og Y, H, N. Dermed er det også disse tastene det er vanskeligst å treffe. I begynnelsen treffer man oftere det flate området enn man treffer selve tastene, hvis man ikke bare treffer på gal side av knekken.

Tastene testes grundig ved hjelp av forholdsvis enkle metoder. (Image credit: Future)

For å kunne skrive på Ergo K860 er du nødt til å behersket touch-skriving. Det innebærer at du ikke ser ned på tastaturet, men bare berører det med fingertuppene mens du hele tiden har øynene festet til skjermen. Det er litt som å kjøre bil. I begynnelsen kikker man kanskje ned på girstangen når man skal skifte gir, men man er nødt til å lære seg å konsentrere blikket om veien og trafikken.

Jeg trodde i forveien at jeg var ganske god til dette. Men fasongen til Ergo K860 er likevel så annerledes fra Wave at det oppleves som å begynne helt forfra. De første par ukene forbannet jeg K860 til stadighet, og det var like før jeg ga helt opp. Jeg gjorde fryktelig mange feil. Læringskurven er svært bratt, og man fristes ofte til å kikke ned på tastene når man treffer fullstendig i blinde. Det får man heller ikke så mye ut av, ettersom alle har lik fasong, og du egentlig ikke har så mange ledetråder ut over de påtrykte bokstavene. Man kunne eventuelt ha imøtekommet denne vanskeligheten en tanke ved å lage litt bredere mellomrom mellom tastene, i tillegg til varierende form og størrelse, slik som på Wave.

En prøvekanin hos Logitech i Lausanne iført sensorer som måler muskelspenninger ved tastaturarbeid. (Image credit: Future)

Jeg er vant til å skrive mye og raskt, men den bratte læringskurven har ført til at jeg i en periode har gjort utrolig mange tastefeil. Jeg oppfatter dem heldigvis umiddelbart, og høyrehånden famler dermed etter "backspace"-tasten. Like over denne sitter "print screen"-tasten, og dét er en irriterende tast! Jeg kan ikke bestemme meg for om dette skyldes at "backspace"-tasten er for liten eller om mellomrommet til "print screen"-tasten burde ha vært større, men resultatet er uansett brutalt. Jeg trykker et par ganger i rask rekkefølge for å slette galt inntastede tegn, men ender i stedet med å fylle skrivebordet med adskillige skjermdumper. Jeg har slettet utrolig mange av disse.

Heldigvis lærer man med tiden å styre unna de fleste feil og å navigere seg på tvers av knekken. For meg tok det omtrent én måned. Hendene faller til ro på håndleddsstøtten og skrivehastigheten økes langsomt til normalnivået. Logitech Ergo K860 gjør mye riktig, men likevel er det rom for noen små justeringer. Hvis du tidligere har opplevd smerter i håndleddene grunnet bruk av mus og tastatur kan du med fordel vurdere å skaffe deg en modell som Ergo K860. Den bratte læringskurven til tross.

De tre tastene merket 1, 2 og 3, lar deg veksle raskt mellom tre ulike enheter. (Image credit: Truls Steinung)

Konklusjon

Når man først venner seg til å skrive med Logitech Ergo K860, og nesten har kart å eliminere de mange tastefeilene, begynner man også å kunne verdsette at hendene hviler behagelig på håndleddsstøtten.

Tastene gir god bevegelighet, og yter akkurat riktig motstand. Den lange læretiden vil nok likevel skremme bort enkelte. Dessuten kan den store knekken vekke ubehagelige minner om lignende konstruksjoner fra nittitallet. Logitech Ergo K860 gjør mye bra, men er likevel ikke perfekt. Vi så gjerne at Logitech for eksempel hadde variert størrelse og form på noen av tastene, noe som hadde gjort det enklere å føle seg frem. Når det er sagt, er tastaturet etter en lang prøveperiode svært behagelig å skrive med. Det gjør det verdt å vurdere om du uansett bruker mange timer foran skjermen.