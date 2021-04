Test: AOC Agon AG493UCX

AOCs massive 49-tommer 32:9-skjerm har mye å by på, men i konkurranse med Samsungs Odyssey G9 passer den nok beste for de som skal bruke den til mer enn bare gaming. Den kan nemlig ikke måle seg helt på HDR-kvalitet og oppdateringsfrekvens, men den har til gjengjeld en del finesser som kan komme godt med får deg som trenger mye skjermplass til jobb. Ikke minst byr den på gode tilkoblingsmuligheter.

Kort oppsummert

Store PC-skjermer blir stadig mer populære og det samme gjelder skjermer med ultrabrede formater. 21:9-formatet har etter hvert fått ganske godt fotfeste, men også 32:9-formatet – ofte kalt "super ultra wide" – har begynt å gjøre seg gjeldende, blant annet takket være Samsungs imponerende Odyssey G9.

Det kan se ut til at det er nettopp denne skjermen AOC går i tottene på med sin AG493UCX, for dette monsteret byr nemlig på samme format på 32:9, samme skjermstørrelse på 49 tommer og samme skjermoppløsning på 5120 x 1440. Dessverre når den ikke helt opp til de samme høydene når det gjelder enkelte andre spesifikasjoner, for mens Samsung gir deg 240 Hz oppdateringsfrekvens og DisplayHDR1000, så må du med AOCs skjerm nøye deg med 120 Hz og DisplayHDR400.

AOC Agon AG493UCX spesifikasjoner: Skjermstørrelse: 49 tommer Skjermformat: 32:9 Oppløsning: 5120 x 1440 HDR: Ja, DisplayHDR 400 Panelteknologi: VA Kurvet: Ja Dimensions: 1194,4 X 369,4 X 153,24 mm Vekt: 14,4 kg Innganger: 2 x HDMI 2.0, 2 x Displayport 1.4, USB-C (Displayport) USB-Hub: 3 x USB 3.2 (Gen1) Lydutgang: 3,5 mm Høyttalere: 2 x 5 W

Med en pris som kun ligger 1000 kroner under Samsungs konkurrent, blir det dermed litt vanskelig å anbefale AOC AG493UCX – i hvert fall for deg som først og fremst skal bruke den til spilling.

Skal du også bruke den til kontorarbeid, skal du vite at AOC AG493UCX har innebygget KVM som lar deg bruke to tilkoblede PC-er med én mus og ett tastatur. I tillegg har den også innebygde høyttalere, en ekstra HDMI-port, mulighet til å koble til med USB-C og en medfølgende fjernkontroll som gjør betjeningen enklere. Ikke minst har den en bilde-ved-bilde-funksjon, som gjør at du kan splitte skjermen i to og bruke den med to ulike PC-er samtidig.

Alt dette gjør AG493UCX til en glimrende produktivitetsskjerm for alle som jobber med mange åpne vinduer samtidig, enten det er snakk om store regneark, kreative applikasjoner eller mange nettsider.

Og det må legges til at selv om spesifikasjonene ikke er de råeste, er det ingen mangel på innlevelse når du fyrer opp nyere spill i alle sin prakt med 5120 x 1440 piksler. Dermed er AG493UCX en god skjerm for deg som trenger god plass til arbeid på dagen, og som vil bruke samme skjerm til spilling i stort format når kvelden kommer.

Pris og tilgjengelighet

AOC AG493UCX er tilgjengelig i norske butikker nå for 11.490 kroner.

Til sammenligning går Samsung Odyssey G9 for rundt 12.590 kroner, mens ASUS' konkurrent XG49VQ med litt lavere oppløsning på 3840 x 1080 og litt høyere oppdateringsfrekvens på 144 Hz går for ca. 11.000 kroner.

Bildekvalitet og bildefunksjoner

AG493UCX vil oppta en god del plass på pulten din. (Image credit: Truls Steinung)

Det store trekkplasteret til AG493UCX er selvfølgelig det enorme skjermpanelet på 49 tommer. Vi testet den med en rekke ulike spill, og det er ingen tvil om at det gir en spektakulær opplevelse. Samtidig er ikke gevinsten like stor i alle typer spill, og det finnes også enkelte problemer som følger med en slik oppløsning.

Racing-spill som Dirt 5 og «fly»-spill som Star Wars Squadrons er som skapt for et slikt format, og det er ingen tvil om at det bidrar til å øke innlevelsen. Det samme gjelder for så vidt også tredjepersonsspill som Red Dead Redemption 2, men det er greit å være forberedt på et problem som følger med dette formatet – nemlig at ytterkantene av bildet automatisk blir strukket ganske mye. Du får altså samme type forvrengning som et vidvinkelobjektiv på et fotokamera gir, og det ser ikke alltid like pent ut. På en 21:9-skjerm er dette et mindre problem, men i 32:9 blir det veldig merkbart.

Star Wars Squadrons er som skapt for 32:9-format. (Image credit: TechRadar)

Red Dead Redemption 2 ser cinematisk ut, men man kommer ikke unna forvrengningen i ytterkantene av bildet. (Image credit: TechRadar)

Den ekstreme bredden bidrar til å øke innlevelsen i Dirt 5. (Image credit: TechRadar)

Et annen problem med dette formatet, er at støtten i spill kan være litt mangelfull. Spillene som er nevnt over fungerer knirkefritt, mens et spill som Control mangler rett og slett støtte for 32:9. Det finnes uoffisielle mods som gjør det mulig å spille i denne oppløsningen, men det fungerer ikke uten problemer. Andre spill kan lande et sted midt imellom med mulighet for å velge rett oppløsning på 5120 x 1440, men med enkelte mindre problemer som at grensesnittet ikke plasserer seg helt riktig. Du kan også oppleve å kunne velge riktig skjermoppløsning, men at spillet kun utnytter 21:9-formatet med sorte felter på hver side. Dette så vi blant annet i Disco Elysium.

Forklaringen på disse problemene er naturlig nok at 32:9-formatet er svært lite brukt, og spillutviklere har dermed ikke noe stort insentiv for å legge til slik støtte. Forhåpentligvis vil dette endre seg i fremtiden, men inntil da er det greit å være forberedt på dette hvis du vil gå til innkjøp av en slik skjerm.

Skjermen er ikke veldig dyp, men husk at størrelsen kan kreve at du sitter lenger unna skjermen enn du vanligvis ville gjort. (Image credit: Truls Steinung)

AG493UCX er utstyrt med HDR, men det er altså snakk om DisplayHDR400, noe som vil si at lysstyrken ikke er all verden. Dermed får du ikke den samme voldsomme kontrasten som med en høyere spesifisert skjerm (som for eksempel Samsung Odyssey G9 med sin DisplayHDR1000-sertifisering), og det er dermed ikke like mye å hente på HDR her.

Oppdateringsfrekvensen på 120 Hz er heller ikke voldsomt imponerende med tanke på hva konkurrentene leverer, men med denne oppløsningen skal det samtidig ganske mye til for å oppnå slike bildefrekvenser uansett. Dermed har ikke dette like stor betydning.

Apropos ytelse, så er det verdt å få med seg at den ekstreme oppløsningen krever sitt av maskinvaren din. Du burde minst ha et GTX 1070-serie kort eller tilsvarende for å oppnå spillbare bildefrekvenser, og skal du spille splitter nye spill som Cyberpunk 2077 så bør du nok minst ha et RTX 2070 eller helst enda bedre.

(Image credit: Truls Steinung)

Når det kommer til fargegjengivelse så er den mer enn god nok til denne skjermens hovedfokus, altså spill. De fremstår som friske og livlige, og bidrar til en flott opplevelse. Det understrekes av spesifikasjonene på 121 prosent av sRGB-fargerommet, men det skal samtidig sies at den kun dekker 90 prosent av Adobe RGB. Dette er nok ikke en skjerm som vil gjøre seg spesielt godt for dem som jobber med fargekritisk arbeid som video- og fotoredigering, men til det meste annet vil den fungere veldig bra.

Spesielt du som ofte jobber med mange dokumenter og nettsider åpne, vil ha stor glede av den ekstra skjermplassen. Du får fint plass til tre-fire nettsider eller dokumenter side om side. Dessverre følger det ikke med noen form for programvare som gjør håndtering av mange vinduer enklere og Windows kunne absolutt håndtert dette bedre, men et tips er å prøve FancyZones i Windows PowerToys. Dette er et verktøy fra Microsoft som lar deg dele opp skjermen i soner og organisere vinduer, og det fungerer glimrende med en skjerm som dette.

Andre funksjoner og finesser

Skjermmenyen kunne absolutt vært bedre, men den medfølgende fjernkontrollen gjør betjeningen enklere. (Image credit: Truls Steinung)

Vi har allerede nevnt at den høye oppløsningen krever sitt i spill, men det er også verdt å huske på at det stilles visse krev til skjermkortet for at det i det hele tatt skal være mulig å vise 5120 x 1440 piksler med oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Dette bør du sjekke opp før du eventuelt går til innkjøp.

Selv om skjermen har to HDMI- og to Displayport-innganger, er det også først og fremst sistnevnte som er aktuelle å bruke om du skal ha full oppløsning på hele skjermen. Da kan du også få opptil 120 Hz, avhengig av hva skjermkortet støtter. Dette fungerte fint med vår stasjonære PC med et GTX 1070 Ti-skjermkort. Med en laptop med USB-C-utgang og Displayport-adapter, fikk vi derimot bare 75 Hz med full oppløsning. HDMI-utgangen på samme laptop ga oss for øvrig maksimalt 3840 x 1080, noe som gir et litt uskarpt bilde.

Det er imidlertid verdt å huske på at denne skjermen støtter bilde ved bilde (PbP) også, og når du ikke bruker hele den enorme skjermflaten på bare én PC så blir mulighetene for å utnytte alle pikslene til det fulle større. Deler du skjermen i to, kan du fint få full 1440p-oppløsning på hver av de to delene, og det er noe de fleste PC-er kan levere.

Foten er solid og stødig, og den gir muligheten for høydejustering, horisontal vridning og litt tilt. (Image credit: Truls Steinung)

Skjermen har også det man kan kalle en KVM-funksjon, noe som vil si at du kan ha ett tastatur og én mus tilkoblet USB-huben til skjermen, og bruke dem begge med to PC-er som er tilkoblet hver sin skjerminngang. I praksis betyr dette imidlertid at de to PC-ene må være koblet til USB 3.0-type-B- og Type-C-inngangene, og for å bytte må du åpne skjermmenyen og velge den andre USB-inngangen. Dette kunne vært mer elegant løst, men så lenge du ikke bytter veldig ofte så fungerer det greit nok.

Skjermmenyen er for øvrig funksjonsrik, men navigeringen kunne helt klart vært bedre. Den er inkonsekvent på hvordan man beveger seg dypere og høyere opp i menyene, og det hjelper heller ikke at navigeringsknappene sitter i underkant av skjermen slik at man ikke ser dem.

Heldigvis gjør den medfølgende fjernkontrollen menynavigeringen litt enklere, i tillegg til at de viktigste innstillingene som volum og bytte av inngang blir veldig lett tilgjengelige.

Fjernkontrollen er godt utstyrt, og den gjør det stort sett enkelt å få tilgang til de innstillingene du justerer oftest. (Image credit: Truls Steinung)

Ved siden av 2 x HDMI, 2 x DisplayPort, USB-C og den nevnte USB-huben med tre utganger, her skjermen også en lydutgang der du kan koble til høyttalere eller hodetelefoner.

Skjermen har også høyttalere innebygget, men det kommer nok ikke som noen overraskelse at disse ikke akkurat levere hifi-lyd. Det fungerer helt OK til videosamtaler og en og annen YouTube-video, og lyden er relativt klar og ren med god taletydelighet. Til musikklytting, film og spill bør du likevel absolutt har eksterne høyttalere eller et par gode hodetelefoner.

Bør jeg kjøpe AOC AGON AG493UCX?

AG493UCX har et relativt nøytralt design, som kan fungere greit ikke bare til gaming, men også på et vanlig kontor. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha en unik gaming-opplevelse kombinert med masse arbeidsplass AG493UCX er kanskje ikke det beste valget for deg som kun skal spille, men om du også skal bruke den til kontorarbeid så kan den være et godt alternativ.

... du trenger gode tilkoblingsmuligheter AG493UCX er utstyrt med 2 x HDMI, 2 x DisplayPort, lydutgang, USB-C og en USB-hub med tre utganger. Det gir mange muligheter.

... du vil bruke to PC-er på samme skjerm samtidig Bilde-ved-bilde-funksjonen gjør at skjermen til AG493UCX kan deles i to, og vise bilde fra to PC-er samtidig.

Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha topp spesifikasjoner til gaming Du får den samme høye oppløsningen som Samsung Odyssey G9, men konkurrenten fra Samsung gir deg også høyere oppdateringsfrekvens og bedre HDR.

... du ikke har en kraftig gaming-PC Oppløsningen på 5120 X 1440 piksler krever kraftig maskinvare, spesielt i nyere spill.

Først testet: april 2021