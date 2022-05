Test: Anycubic Photon Mono X 6K

Anycubic Photon Mono X 6K setter en ny standard for harpiks-baserte 3D-printere. Her får du størrelse, hurtighet og detaljer til en ganske rimelig penge. Entusiaster kan skape større modeller raskere og med større detaljrikdom enn tidligere – i et brukervennlig system.

Kort sammendrag

AnyCubic Photon Mono X 6K kan være akkurat det du er på jakt etter hvis du tidligere har opplevd å måtte nedjustere størrelsen eller utskriftskvaliteten. Mange forbrukerorienterte SLA 3D-printere på markedet gir deg vanligvis enten større printkapasitet eller høyere oppløsning, men ikke begge deler. Det får du derimot med Photon Mono X 6K.

Hvis du ikke er så bevandret i 3D-printernes verden, havner forbrukerrettede modeller gjerne i to kategorier, nemlig stereolitografiske (SLA) eller fused deposition modeling (FDM). FDM-typen smelter en linje med solid filament og bygger opp modellen lag for lag på et oppvarmet underlag. SLA-printere gjør nytte av et utskriftsunderlag nedsenket i et kar med UV-reaktiv harpiks og bearbeider hvert lag med et blink av UV-lys.

AnyCubic Photon Mono X 6K havner i sistnevnte kategori. Dermed har den en rekke fordeler og ulemper sammenlignet med FDM-printere som for eksempel Anycubic Vyper. FDM-printere er ofte noe man tyr til for å skape større modeller, ettersom harpiksbaserte printere gjerne er mye mindre. FDM-printerne sliter imidlertid med å få med seg små detaljer og å kjøre mange utskrifter. Selv de best optimaliserte utgavene gir modeller med tydelige linjer som viser alle lagene.

Photon Mono X 6K benytter harpiks i modelleringen. (Image credit: Future)

Dermed har større harpiksmodeller som Photon Mono X 6K enkelte fordeler når man skal kjøre ut større modeller. Detaljnivået er høyere enn det man vanligvis får med FDM-printere.

Dette er en av de største printerne i AnyCubic-katalogen. Det største mulige utskriftformatet er på 24,5 x 19,7 x 12,2 cm. Dette er noe større enn det du får med andre middels til store løsninger som Elegoo Saturn. Men den virkelige fordelen ligger ikke bare i at formatet er større, men at den også printer i 6K-oppløsning. Dermed får man et større detaljnivå.

AnyCubic Photon Mono X 6K kom på det norske markedet for 8995 kroner, men den er allerede tilgjengelig for under 8000 kroner. Dette er uansett en god slump penger, men likevel en grei pris for en god, harpiksbasert 3D-printer. Du får også med den AnyCubics vanlige 12-måneders garanti, med unntak av LCD-skjermen, som bare har tre måneders dekning. Slike kan imidlertid kjøpes separat fra både AnyCubics nettside og andre forhandlere.

Hvis du er ute etter en printer som kan kjøre ut større modeller eller mange modeller på én gang, passer AnyCubic Photon Mono X 6K ypperlig, og særlig for entusiaster eller til prototyper. Ved at du får større modeller og rikere detaljer, egner den seg godt til statuetter, cosplay-rekvisitter og dioramaer.

Design

Spesifikasjoner Dette er spesifikasjonene til AnyCubic Photon Mono X 6K:

Betjening: 3,5" berøringsskjerm

Programvare: Photon workshop

Tilkobling: USB-A 2.0 / LAN

Teknologi: LCD-basert SLA UV Photocuring

Lyskilde: Parallellmatrise (LED x 40 bølgelengde 405 nm)

XY-oppløsning: 5760 x 3600 px (6K)

Lagtykkelse: 0,01-0,15 mm

Skrivehastighet: 80 mm/t

Printerens størrelse: 47,5 x 29 x 27 cm

Modellomfang: 24,5 x 19,7 x 12,2 cm

Materiale: UV-harpiks

Nettovekt: 11 kg

En av fordelene med harpiksprintere er at de vanligvis krever minimal konfigurering. Anycubic Photon Mono X 6K er intet unntak. Du tar den bare ut av esken, følger noen instrukser for å vatre opp printbasen og et par andre sikkerhetstiltak, og så er du klar til å printe. Du kan gå fra utpakking til å begynne på den første utskriften på under en halvtime.

En fiffig sak som er inkludert ved levering er en skjermbeskyttelse, av samme type som man ser på mobiltelefoner. Den er litt klønete å feste, akkurat som dem til mobilen, men det er absolutt verdt innsatsen. Berøringsskjermens holdbarhet kan få seg en trøkk hvis man søler flytende harpiks på den.

Printbasen er på romslige 24,5 x 19,7 x 12,2 cm, noe som er hakket større enn på standardmodellen Anycubic Photon Mono X, med sine 24,5 x 19,2 x 12,0 cm.

Photon Mono X 6K har en 9,25-tommers skjerm, noe som er en smule større enn 8,9-tommeren på originalversjonen Photon Mono X. Denne nye modellen er, som navnet fordeller oss, i stand til å skape modeller i 6K, noe som gir en oppløsning på 34 mikrometer.

(Image credit: Future)

6K-versjonen av Mono X har en oppløsning på 5760 x 3600, mens originalversjonen bare kan skilte med 3840 x 2400. Det er altså en temmelig stor forskjell. Selv når du printer små statuetter eller modeller, ser du enkelt forskjellen. Når modellene er ferdig behandlet, kommer det frem et mye hvassere detaljnivå.

En 3,5-tommers berøringsskjerm i farger benyttes til styring av enheten. Den er lettlest og brukervennlig, og den responderer godt. Vår eneste problem knytter seg til rengjøring av harpikstanken, ettersom merker som Elegoo gjerne har en innstilling som enkelt og greit sier «tank clean», noe som gjør at hele tanken bearbeides slik at harpiksen enkelt kan skrelles av.

Photon Mono X 6K gjør også dette, men man finner innstillingen under eksponering, noe som gjør den svært vanskelig å finne.

Harpikstanken til ANYCUBIC Photon Mono X 6K . (Image credit: Future)

Vi har også en innvending mot at USB-porten er plassert på venstre side av maskinen, ved siden av på-knappen. Det er absolutt bedre enn å plassere den på baksiden, men den gjør det likevel vanskeligere å legge nye printer inn i Photon Mono X 6K enn om den var plassert foran, som på Elegoo Mars 2 Pro.

Viftene gjør en utmerket jobb med avkjølingen av Photon Mono X 6K, men de er utrolig høylytte sammenlignet med dem man finner på mange SLA-printere vi har prøvd. Dette kan være ganske distraherende, og selv om vi aldri vil anbefale deg å stå nær printeren når den jobber – på grunn av dampen fra harpiksen – vil du trolig også høre svirringen fra viftene gjennom en lukket dør, slik vi opplevde.

Egenskaper og funksjoner

(Image credit: Future)

Det er også enkelte andre forandringer som skiller eden nye 6K-modellen fra den opprinnelige Mono X-varianten. Der originalen har en plate i børstet aluminium, finner man her en lasergravert overflate som skal gi bedre feste og redusere risikoen for utskriftsfeil. Vi opplevde enkelte feil i våre tester, men ikke flere enn ventet. Dermed er det vanskelig å si om lasergravyren har hatt noen positiv effekt.

Den har tydeligvis også en forbedret lysmatrise, med 40 LED-lamper som gir 90 % lys-uniformitet, noe som ser ut til å være en forbedring på 200 % fra Mono X. Dette gir langt raskere utskriving, men du vil trolig ikke se noen fysisk forskjell på selve lampene – med mindre du tar printeren fra hverandre (noe som nok vil ha en innvirkning på garantien).

(Image credit: Future)

Som med alle harpiksprinterne fra Anycubic, skal Mono X 6K offisielt bare være kompatibel med Anycubics eget program Photon Workshop. Det finnes likevel noen omveier hvis du heller vil jobbe i Lychee, men vi fant ingen måter å bruke denne printeren sammen med andre oppskivingsrutiner som Chitubox eller Chitubox Pro.

Ellers er det ikke så mange egenskaper det er verdt å navne. Printeren leveres med en gul akrylhette som både gir UV-beskyttelse for at den flytende harpiksen i tanken ikke skal stivne i sollyset, i tillegg til å hindre det meste av de giftige avgassene å unnslippe under printingen.

Vi anbefaler alltid bruk av munnbind og engangshansker ved betjening av en harpiksprinter. Dette leveres heldigvis i esken sammen med Anycubic Photon Mono X 6K, sammen med noen andre nyttige verktøy, som en metallskrape til å løsne de ferdige modellene fra platen.

Du kan også sende filer til printeren via et lokalt nettverk, hvis du kobler deg til printeren via den samme trådløse kilden. Vi anbefaler deg imidlertid bare å gjøre dette når du skal kjøre fastvareoppdateringer. Dermed slipper du å legge filen på en fysisk minnepinne og plugge den i printeren.

Performance

(Image credit: Future)

Photon Mono X 6K kan printe ut opptil 80 mm i timen. Dette er en smule raskere enn Mono X, med 60 mm i timen, og mye raskere enn Elegoo Saturns 30 mm i timen. Skrivetiden påvirkes av filstørrelse og oppløsning, men vi kan bekrefte at dette er en sak som jobber raskt.

Hvis dette er din første 3D-printer, anbefaler vi deg å la være å kjøre den inkluderte test-printen. Den vil trolig gi deg et dårlig førsteinntrykk. Det er ikke noe galt med selve filen, og den demonstrerer utmerket printerens ferdigheter. Men den skal printes direkte på platen uten støtter, slik at den nærmest er umulig å fjerne uten å skade modellen.

Hvis du har en print som setter seg fast på platen, er det et par ting som kan gjøres. En ting er å laste filen inn i Anycubic Photon studio og manuelt legge inn dine egne støtter for å løfte modellen fra platen. En annen er å kjøpe en sylskarp vindusskrape som kan løsne den fra platen. Du kan også helle kokende vann over området der modellen sitter fast, slik at plasten utvides og enklere kan løsnes.

Anycubic Photon Mono X 6K er god for hvasse detaljer. (Image credit: Future)

Tross noen utskriftsfeil, er resultatene av våre tester som ventet. Detaljer som på Minotaur-bysten over har en nydelig skarphet, der hårstrå er tydelige, mens utskriftslinjene ikke er det. Du må gå ganske nær for å se forskjellen i kvalitet på denne printeren og en printer med lavere oppløsning, men Photon Mono X 6K kan virkelig skape noen av de flottest detaljerte modellene man får fra en printer om ikke er av den industrielle sorten.

En sjelden gang går det skeis med utkjøringen. (Image credit: Future)

Selv når utkjøringen mislykkes, og i vårt tilfelle skyldtes feilen at harpiks ble sølt på LCD-skjermen (der nevnte skjermbeskytter viste seg å være sin vekt i gull) – får man frem detaljene i klærne til en modell som bare er 3 cm høy.

Man må være forsiktig med det skjøre FEP-belegget nederst på herpiksbeholderen (den tynne, klare plastfilmen som inneholder harpiks mens UV-lys som skal stivne den slipper gjennom), ettersom den fort kan gjennomhulles. Du kan heldigvis få kjøpt nytt, enten direkte fra Anycubic eller fra ulike forhandlere. Skjermbeskytteren kan også erstattes, men så langt har vi bare funnet den hos Anycubic.

Bilde 1 av 2 (Image credit: Future) Bilde 2 av 2 (Image credit: Future)

Alt i alt er dette en ypperlig printer. Med det større format trenger ikke brukerne å redusere kvaliteten for å kunne oppskalere modellenes størrelse. Dermed er det ikke rart at denne modellen er blitt populær.

Kjøp den hvis ...

… du vil skrive ut større og mer detaljerte figurer

Med et modellvolum på 24,5 x 19,7 x 12,2 cm trenger du ikke å dele opp modellene dine i små biter i oppdelingsprogrammet. Med 6K-oppløsningen går du heller ikke glipp av detaljene.

… du ikke vil ha det for komplisert

Fra utpakking til vår første testutkjøring var prosessen kjapp og smertefri. Det tok bare 25 minutter å lese gjennom instruksene og vatre opp printeren for bruk.

… tid er viktig

Hurtighet er en av spesialitetene til Anycubic Photon Mono X 6K. Den er over dobbelt så rask som andre printere av samme størrelse, for eksempel Elegoo Saturn.

Ikke kjøp den hvis ...

… du ikke har stor plass

Dette er langtfra den største 3D-printeren på markedet, men hvis du trenger noe lite og nett som får plass på en trang hylle, finner du mindre modeller som passer den beskrivelsen bedre.