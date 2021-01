Test: Ambi Climate Mini

Ambi Climate Mini lar deg styre din eksisterende varmepumpe fra mobilen, og den er i tillegg en kompakt og stilig utformet enhet som tar lite oppmerksomhet i stua. Den eneste lille irritasjonsmomentet er egentlig at den beste funksjonen – nemlig AI-kontrollen – er låst inne i et månedlig abonnement, men utover det fungerer Ambi Climate Mini veldig fint.

Kort oppsummert

Hvis du har en varmepumpe som du kunne tenke deg å gjøre litt smartere, så er det nettopp deg Ambi Climate Mini retter seg mot. Dette er nemlig en smart liten dings som i praksis fungerer som en fastmontert og WiFi-tilkoblet fjernkontroll for varmepumpen du allerede har, og fra den tilhørende appen kan du dermed utføre vanlige oppgaver som å starte og stopp den, justere temperatur og andre innstillinger. Ikke minst kan du velge å la Ambi Climates AI-funksjon ta over justeringen av varmen, noe den gjør ved hjelp av innebygde sensorer.

Her kommer vi imidlertid til en av svakhetene til Ambi Climate Mini, for sistnevnte funksjon – altså AI-kontrollen – er låst inne i et månedlig abonnement. Heldigvis koster dette abonnementet bare 25 kroner i måneden, men det er likevel litt irriterende med tanke på at den eldre modellen Ambi Climate 2 har dette inkludert i prisen.

Utover denne funksjonaliteten byr Ambi Climate Mini på et diskret og stilfullt design som sikrer at den passer inn hvor som helst, og den vil være spesielt tiltalende for dem som helst ikke vil at teknologi skal synes noe særlig. Den er også veldig enkelt å installere og komme i gang med.

Ambi Climate Mini støtter styring via smarte assistenter som Google Assistant, Amazon Alexa og Siri, og du kan også integrere systemet med andre smarthussystemer og IFTTT.

Det er viktig å få med at Ambi Climate Mini langt i fra er det eneste produktet i sitt slag på markedet – både Sensibo Air, den eldre modellen Sensibo Sky, og Tado Smart AC Control V3+ byr på mye av det samme.

Sensibo Air har også den fordelen at du kan koble til en separat trådløs temperatursensor som kan sikre bedre målinger. Den koster imidlertid mer, mens de andre nevnte produktene ligger på omtrent samme pris som Ambi Climate Mini.

Pris og tilgjengelighet

Ambi Climate Mini kan kjøpes fra AmbiClimate.com for 120 dollar eller drøyt 1000 norske kroner, og den selges også på Elkjøp for 1290 kroner.

Etter en 2 måneders prøveperiode kreves det i tillegg et månedlig abonnement på 25 kroner (2,99 USD) for å kunne bruke AI Control-funksjonen.

Prisen ligger på omtrent samme nivå som konkurrentene Sensibo Sky og Tado Smart AC Control V3+, som begge ligger på rundt 1000 kroner i norske butikker. Sensibos nye modell Air med mulighet for mer nøyaktige temperaturmålinger ligger på sin sine på rundt 1600 kroner.

Design og oppsett

Designet til AmbiClimate Mini er diskré og stilfullt, og den vil nok passe godt inn i de fleste stuer uten å ta noe særlig oppmerksomhet. Spesielt liker vi rammen i tre, som gir den et flott organisk preg, mens den runde formen og de myke linjene sikrer at den blir litt dominerende når den henger på veggen.

AmbiClimate Mini er veldig enkel å komme i gang med, og det eneste som kreves for at den skal fungerer er at den plasseres på et sted der den har fri sikt til varmepumpen din. Det kan for eksempel være på en vegg ovenfor den, eller rett og slett langs gulvet under den. Et godt triks om du er usikker, er å rett og slett teste med fjernkontrollen til varmepumpa fra der du vil plassere enheten. Fungerer fjernkontrollen, så burde AmbiClimate Mini fungere også.

Enheten festes på veggen ved hjelp av en medfølgende brakett som enten kan skrus fast eller limes opp med medfølgende dobbelsidig teip. Deretter plugger du i strømkabelen, og dermed er enheten på plass. Resten av oppsettet gjøres i den tilhørende appen, og involverer ganske enkelt tilkobling til trådløsnettet og valg av din spesifikke varmepumpemodell. I vårt tilfelle der vi testet med en 2 år gammel Panasonic-modell, så fungerte dette helt knirkefritt.

Bruk og funksjoner

AmbiClimate-appen er funksjonsrik og i utgangspunktet gjør den også en god jobb med å gi deg enkelt tilgang til funksjonene du faktisk trenger i det daglige. Om vi skulle ha noe å utsette på den, så må det være at bildene som brukes som bakgrunn ofte gjør tekst litt vanskelig å lese. Det gjelder spesielt analysesidene der grafene blir ganske vanskelige å tyde. Vi er nok ikke de eneste som har irritert oss over dette, og det er nok gode sjanser for at dette blir justert med en app-oppdatering.

Standardmodusen til appen er den såkalte Comfort AI-modusen, der du ganske enkelt får en hovedskjerm som lar deg fortelle appen om du synes det er for kaldt, for varmt eller akkurat passe. Denne informasjonen kombineres over tid med enhetens temperatur- og luftfuktighetssensorer for å justere varmepumpa etter behov. Vår opplevelse er at dette fungerer veldig bra, og det er absolutt den foretrukne måten å bruke Ambi Climate Mini på.

Problemet er bare at selskapet krever at du betaler for et abonnement som koster 2,99 dollar i måneden for å kunne bruke denne funksjonen. Velger du å gå for den eldre modellen Ambi Climate 2 får du derimot denne funksjonen inkludert uten ekstra kostnad. Selv om prisen ikke er spesielt høy, så er det likevel irriterende at Ambi Climate Minis beste funksjon er låst inne på denne måten.

Utover det kan du velge en temperatur-modus der du ganske enkelt velger ønsket temperatur og lar AI-en styre varmepumpen etter behov, enn Away-modus der temperaturen automatisk senkes til et lavere nivå mens du er bortreist, og en manuell modus der du velger varmepumpens temperatur direkte, akkurat som om du skulle bruke fjernkontrollen.

Du har også tilgang til å justere innstillinger for viftehastighet og vertikal og horisontal vinkling (avhengig av hvilke muligheter varmepumpen din har), og du kan velge at alle disse innstillingene skal justeres automatisk. I tillegg kan du velge hvilke varmepumpemoduser AI-en skal få lov til å bruke, inkludert kjøling, oppvarming og lufttørring. Du kan også bruke appen til å skru varmepumpen av og på om du har behov for det.

Appen har også mulighet for å sette opp tidsinnstillinger for ulike oppsett, slik at du for eksempel kan aktivere Away-modus automatisk mens du er på jobb, eller sette opp et nattsenkingsprogram som senker temperaturen i huset et par grader.

Integrasjon med smarte assistenter er nærmest en selvfølge med produkter som dette, og Ambi Climate Mini har støtte for både Google Assistant, Siri og Alexa. Dermed er det bare å aktivere din foretrukne assistent og si at det er for varmt eller at du vil at den skal sette temperaturen til et bestemt nivå. Dette fungerer stort sett greit, bortsett fra at vi hadde litt problemer med å få assistenten til å gjenkjenne ordene «Ambi Climate». Som vanlig er altså brukeropplevelsen med stemmeassistenter først og fremst avhengig av hvor godt selve assistenten klarer å oppfatte det du sier.

Ambi Climate støtter også bruk av IFTTT, slik at du kan koble hendelser fra systemet sammen med alle slags funksjoner. Du kan for eksempel få et varsel på telefonen om temperaturen faller under en viss grense, eller du kan velge at varmepumpen skal skru seg på i forbindelse med at du aktiverer en annen smartenhet du har i huset. Her er mulighetene nærmest uendelige.

Ambi Climate støtter for øvrig også integrasjon med andre smarthussystemer som Homey og Home Assistant.

En mulighet vi derimot savner med Ambi Climate er integrasjon med den norske strømleverandøren Tibber, noe både Sensibo og Tado byr på. Vi har sjekket med Tibber om dette kan bli aktuelt i fremtiden, og de har svart at de setter det på ønskelisten over fremtidige integrasjoner men at det ikke er forventet at det vil skje i nærmeste fremtid.

Er du Tibber-kunde og vil integrere varmepumpen din i deres system, så vil nok dermed Sensibo eller Tado være bedre valg.

Først testet: januar 2020