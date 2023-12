Lekkede iPhone 16-prototyper viser hvordan Apples kommende telefoner kan se ut

Ettersom iPhone 16 sannsynligvis ikke vil bli lansert før i september 2024, er det fullt mulig at Apple ikke har ferdigstilt designet ennå, men en ny lekkasje viser frem tre forskjellige designvarianter som selskapet tilsynelatende har vurdert.

MacRumors har innhentet informasjon om tidlig pre-produksjonsdesign for iPhone 16 og har laget gjengivelser basert på denne informasjonen. Nen av dem kan du se nedenfor.

Av disse er designet som vises i svart den mest sannsynlige modellen. Den har et vertikalt kameraoppsett i iPhone 12-stil, en stor handlingsknapp (større enn den på iPhone 15 Pro), og en ny knapp kjent som «Capture -knapp».

Image 1 of 3 (Image credit: MacRumors) (Image credit: MacRumors) (Image credit: MacRumors)

Begge disse knappene sies å være kapasitive, noe som betyr at de vil vibrere når de trykkes i stedet for å bevege seg fysisk. Vi har tidligere hørt rykter om at iPhone 16 ville få dette designet, så det lyder absolutt mest sannsynlig ut for øyeblikket.

De to andre designvariantene er også interessante, da MacRumors ikke utelukker dem som muligheter for den endelige utformingen av telefonen.

Den rosa modellen har et lignende kameraoppsett, men Action-knappen er mindre og det er ingen Capture-knapp, mens den gule modellen har en iPhone X-lignende kameradesign med en pilleformet utstansing.

Denne modellen har også en liten handlingsknapp, ser ut til å være uten Capture-knapp, og har en enkeltstående volumknapp som vil gi haptisk tilbakemelding, i stedet for to distinkte mekaniske knapper.

(Image credit: MacRumors)

Fra forsiden ser alle de tre prototypene ganske like ut. De ligner dessuten iPhone 15, med en flat skjerm og Dynamic Island.

Fargene som vises er tilsynelatende også de som Apple har laget prototyper av, så det er en god sjanse for at noen eller alle disse fargene vil bli tilbudt på de endelige telefonene.

Men siden iPhone 16 fortsatt er nesten et år unna lanseringen, kan selvfølgelig alt endres, så det er mulig at ingen av disse designdetaljene eller fargene kommer til de endelige telefonene.

