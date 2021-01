Vil Nvidia fikse lagerproblemene med RTX 3000 GPU ved å lansere … GeForce RTX 2060?

Alle som håper å skaffe seg ent nytt grafikkort av typen RTX 3080 eller RTX 3070 de kommende ukene, vil kunne bli temmelig forvirret av Nvidias beslutning om å gjeninnføre den tidligere avsluttede modellen RTX 2060 – bare uker før selskapets planlagte lansering av det nyeste GeForce RTX 3060 GPU.

Manglende lagerbeholdning har vært et gjennomgangstema for den seneste generasjonens grafikkprosessorer fra Nvidia, og det er ikke kommet noen offisiell begrunnelse for relanseringen av en eldre GPU når etterspørselen etter nyere modeller med konkurransedyktige priser er så høy.

Disse opplysningene ble opprinnelig delt av Overclocking.com, og flere kilder oppgir at Nvidia allerede har begynt å forsyne partnere og systemintegratorer med beholdninger av GeForce RTX 2060-serien. Det er ikke angitt hvor mange enheter leveransene består av, og Nvidia har heller ikke kommet med noen offisiell oppklaring av årsaken til at de gjeninnfører et grafikkort som ble trukket fra markedet for bare noen få uker siden.

GeForce RTX 2060-modellene var en kjempesuksess for Nvidia – og dette gjaldt både stasjonærutgavene og mobilversjonene, med priser fra i underkant av 4000 kroner ved lansering. Til tross for populariteten, er de kommende 3060-modellene ment som en nesten direkte erstatning for de eldre modellene, og de vil også få en lavere pris ved lansering.

Vi antar at Nvidia venter seg problemer med lagerbeholdningen av RTX 3060 når disse lanseres, og at de dermed bedriver skadebegrensning gjennom å reintrodusere RTX 2060.

Det er ikke kommet noen offisielle uttalelser om hvorvidt det eldre kortet vil bli tilgjengelig til redusert pris, en kilder antyder at de reintroduserte RTX 2060 og RTX 2060 Super i Europa vil prises til henholdsvis €300 og €400.

GeForce RTX 2060 Super fik faktisk en prisnedgang på rundt 500 kroner i fjor, så dette er tall som kan vekke en viss bekymring dersom de viser seg å stemme. Inntil den nye beholdningen av RTX 2060 kommer i hyllene, vet vi ikke dette sikkert. Og selv om de eldre grafikkortene har svært høy kvalitet, er ikke ytelsen og bruksverdien i nærheten av de nye 3060 eller 3060 Ti. La oss ikke håpe at denne situasjonen vil gjelde for dem som ennå ikke har fått kloa i den nye GU-serien RTX 3000.

Via VideoCardz