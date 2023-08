Vi tester KingSmith WalkingPad R2 Pro - Luksuriøs tredemølle med høy makshastighet

Nøkkelinformasjon: Maksvekt: 110 kilo

Pris: 9 990 kroner

Vekt tredemølle: 36 kilo

Størrelse pakket: 1 000 x 720 x 162 mm

Størrelse oppslått: 1452 x 720 x 1 032 mm

Makshastighet gange: 6 km/t

Makshastighet løping: 12 km/t

Vi har fått prøve Kingsmith WalkingPad R2 Pro, en tredemølle på premiumnivå med en pris som matcher. Utgangsprisen er saftige 9 990 kroner, men vår test ga oss følelsen av at maskinen er verdt pengene. Vi anbefaler den for deg som ønsker å bruke tredemøllen ofte og har pengene til den. Du får en tredemølle i solid konstruksjonskvalitet, enkel installasjon og en uvanlig høy makshastighet.

Vår vurdering: En luksuriøs tredemølle i absolutte toppklassen, men du må betale veldig mye for den. For Premium konstruksjonskvalitet

Enkel installasjon

Stillegående Minus Kan bli overopphetet

Veldig grunnleggende app

Dyr

Installasjon

Kun én ledning

Setup tar 10 minutter

Image 1 of 3 Du behøver bare koble til strømledningen, så er du i gang. (Image credit: Amanda Westberg) Du justerer høyden på håndracket med disse håndtakene. (Image credit: Amanda Westberg) Skru på dette håndtaket for å løsne eller feste håndracket. (Image credit: Amanda Westberg)

Etter å ha slept inn den 40 kilo tunge esken tok det bare 10 minutter før vi hadde fått opp Kingsmith Walkingpad R2 Pro, koblet til fjernkontrollen og appen, samt koblet til den eneste ledningen du trenger - deretter var det bare å sette i gang. For deg som avskyr kronglete installasjoner har du altså ingenting å frykte her.

Gange og løping

Maksimal hastighet gange: 6 km/t

Maksimal hastighet løping: 12 km/t

Når håndracket er felt opp er løpemodus aktivert. (Image credit: Amanda Westberg)

Du kan velge å ha tredemøllen med håndracket nedfelt eller oppfelt, noe som indikerer gangemodus eller løpemodus. Med håndracket nede blir tredemøllen veldig enkel å skyve under sofaen eller senga når du er ferdig med promenaden. I denne modusen er maksimal hastighet 6 km/t, som er et fint tempo for en ganske intensiv gåtur. En litt merkelig detalj er at båndet er låst til 3 km/t første gangen du bruker gangemodusen (antakelig en sikkerhetsfunksjon). For å låse opp høyere hastigheter må du gå minst 1 kilometer eller gå inn i appen og endre hastigheten manuelt der.

Med håndracket felt opp er løpemodus aktivert, noe som lar deg øke hastigheten til 12 km/t. Dette er en ganske uvanlig høy maksimal hastighet for tredemøller som markedsfører seg som gåmaskiner. Normalt er hastigheten omtrent 8 km/t, så med denne maskinen kan du kjøre ganske intensive joggeøkter. Vanlig tempo for jogging er mellom 8-11 kilometer i timen, så dette bør være hastighet nok for de fleste. I løpemodus kan du også bruke en sikkerhetsklype som er festet til tredemøllen og stopper båndet om det rykkes ut (i tilfelle du faller av). Det er også en mobilholder i håndracket om du ønsker å se på film eller serier mens du går eller jogger.

Manuelt eller automatisk

Tredemøllen er veldig slank og kompakt, og får lett plass under sofaer og senger. (Image credit: Amanda Westberg)

Med Kingsmith WalkingPad R2 Pro kan du velge å justere hastigheten manuelt med den medfølgende fjernkontrollen, som er enkel å bruke. Eller du kan gjøre det automatisk. Når du har aktivert automatisk hastighet kan du justere båndet ved å gå lengst fremme for økt tempo eller lengre bak for lavere tempo. Går du midt på båndet holdes hastigheten på samme nivå. Dette er ganske stilig, men krever litt trening før du oppnår full kontroll. Fjernkontrollen er det enkleste valget til å begynne med.

Totalt sett en luksuriøs tredemølle

Hele opplevelsen med Kingsmith WalkingPad R2 Pro føles premium og gjennomtenkt, fra konstruksjonskvalitet til hastighet og funksjoner. Med en prislapp på nærmere 10 000 kroner er det en dyr maskin, og det er mange billigere alternativer på markedet. Samtidig får du virkelig det du betaler for her. Etter å ha brukt tredemøllen ganske intensivt i to uker har vi egentlig bare to ting å sette fingeren på: Den tilhørende appen er veldig grunnleggende og føles litt tom, med litt halvhjertede oversettelser og ikke så veldig mye spennende. Imidlertid vil du antakelig ikke bruke appen så mye, da du får all statistikk direkte på tredemøllens display. Så appen ødelegger ikke helhetsinntrykket.

Om du, i likhet med oss, liker å kombinere nytte med underholdning vil du kanskje se litt på TV eller mobilen mens du går. Da er det en viss risk at tredemøllen går varm og automatisk går inn i en nedkjølingsprosess etter lengre tids bruk. Dette skjedde bare en gang i vår testperiode, og da hadde vi brukt møllen i 2,5 timer. Cooldown-prosessen varer i 30 minutter og da får du ikke gjøre noe som helst med tredemøllen før timeren har tikket ned til null. Dette er heller ikke noe stort problem, de færreste vil bruke en tredemølle i mer enn to timer - og om du gjør det, fortjener du en liten pause uansett.

Om du har pengene til det, kan vi varmt anbefale tredemøllen fra Kingsmith. Det er kompakt, brukervennlig og holder høy kvalitet. Den kompakte størrelsen gjør det perfekt også for dem som bor i mindre leiligheter, da det enkelt får plass under sofa eller seng. Takket være små hjul lengst frem på møllen er det også lett å flytte på mellom treningsøktene.