Valve Index: Her er alle detaljene

Vi fikk se de første hintene om Valve Index for rundt en måned siden, og nå har selskapet avduket de nye VR-brillene offisielt. De har også åpnet for forhåndsbestilling, men dessverre kommer de ikke til Norge foreløpig.

Valve Index skal bli tilgjengelig i en pakke med to kontrollere for 749 dollar (ca. 6500 kr). Da får man imidlertid ikke med de eksterne bevegelsessensorene, og hvis du vil ha disse også må du ut med hele 999 dollar (ca. 8670 kr) for en komplett pakke. Har du slike fra et tidligere HTC Vive-sett, kan du imidlertid bruke disse i stedet.

Dette er selvfølgelig mye penger å bruke på én gang, og Valve gjør det faktisk mulig å kjøpe alle delene separat også.

Da kan man betale 499 dollar (ca. 4300 kr) for bare VR-headsetet, 279 dollar (ca. 2400 kr) for to kontrollere og 149 dollar (ca. 1300 kr) for hver enkelt bevegelsessensor.

Valve valget et interessant tidspunkt å slippe all denne informasjonen, for det skjedde bare minutter før Mark Zuckerberg gikk på scenen under Facebooks F8-konferanse og annonserte pris og lanseringsdato for selskapets nye Oculus Quest og Oculus Rift S som begge skal slippes i mai for 399 dollar.

Valve har ikke spart på noe

Prisen på Valves nye VR-headset er altså rimelig stiv, men selskapet har virkelig gått inn for å lage markedets beste alternativ når det kommer til spesifikasjoner.

På Valve nettsider kommer det frem at Index er utstyrt med en LCD-skjerm på 1440 x 1600 piksler per øye, noe som ifølge selskapet gir 50 prosent flere subpiksler enn OLED-skjermen til rivalen Oculus Quest.

Index skal også kjøre med en oppfriskningsrate på 120 Hz, og støtte 90 Hz i eldre spill og 144 Hz i en eksperimentell modus. Ikke minst har Index VR 20 grader bredere bildevinkel enn andre headset på markedet.

Dette er altså snakk om betydelige oppgraderinger, og det bidrar til å forsvare den stive prisen.

Likevel er det risikabelt å lansere et nytt VR-headset av denne typen nå. På den ene siden er Valves headset et nytt premium-alternativ å sikle over, men det kan også peke mot at Valve er i utakt med forbrukerne som har trukket mot rimeligere VR-alternativer som PlayStation VR.

Uansett vil vi tro at mer konkurranse og investering i VR er en bra ting, og at det hjelper industrien fremover. Vi gleder oss i hvert fall til å prøve ut Valve nye headset når det blir tilgjengelig.