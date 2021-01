«Uncharted»-filmen utsatt til 2022

Beklager å måtte meddele dette, men er man tilhenger av «Uncharted» må man nå belage seg på å vente nok et år før man får se Nathan Drake på kinolerretet. Sony annonserte i dag at «Uncharted»-filmen har blitt utsatt til 2022.



Filmvarianten av «Uncharted» er en bearbeiding av spillserien med Tom Holland i hovedrollen som den entusiastiske eventyreren Nathan Drake – mens Mark Wahlberg har fått rollen som hans garvede mentor, Sully.



Filmen skulle egentlig slippes på kino den 16. juli, 2021, men Sony har nå avslørt at den pågående pandemien har forårsaket en ytterligere forsinkelse på syv måneder, og den nye utgivelsesdatoen blir derfor 11. februar, 2022.

Ting tar tid

«Uncharted» er ikke den eneste filmen som har blitt utsatt av Sony den siste tiden. Selskapet avslørte nylig at flere av storfilmene i 2021 har blitt utsatt, inkludert «Peter Rabbit 2», «Ghostbusters: Afterlife» og Cay Cannons «Cinderella».

Det er dog ikke bare Sony som driver med utsettelser i disse tider. MGM informerte nylig om nok en utsettelse av den kommende James Bond-filmen «No Time to Die».



Vi håper at «Unchartered»-filmen blir verdt ventetiden – noe Nathan Drake-skuespilleren Tom Holland ser ut til å mene at den blir: «Filmen er, altså alt jeg drømte om at den skulle være», sa Holland under en Instagram Live-strøm i september, 2020. «Jeg mener, jeg vet ikke om dere spilte spillene, men jeg var en enorm fan av spillet, og det hele har gått så bra.»



I tillegg til de kommende filmene har det også gått rykter om at Sonys «hemmelige» San Diego-utviklerteam jobber på et nytt spill i «Unchartered»-serien. Dette er foreløpig kun snakk om rykter, men det kan se ut som at tilhengere av «Uncharted» har en del å glede seg til i årene som kommer.