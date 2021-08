«The Witcher: Nightmare of the Wolf» ser overraskende kul ut – ny trailer ute nå

«The Witcher: Nightmare of the Wolf» har fått en offisiell trailer, som nå er tilgjengelig på nett. Det vi nå har blitt servert lover svært godt for den kommende Netflix-filmen, spør du oss.



Den 9. august la Netflix ut en helt ny trailer på sine SoMe-kontoer, og snutten gav oss svært mye innhold å sette tennene i, inkludert noen skikkelig heftige action-sekvenser og selvfølgelig litt sedvanlig Witcher-humor.



Se traileren nedenfor:

"Do you know what's involved in making a witcher?"Watch the new trailer for THE WITCHER: NIGHTMARE OF THE WOLF, a new animated prequel movie from Studio Mir that tells the origin story of Geralt's mentor Vesemir.

I «The Witcher: Nightmare of the Wolf» vil man stifte bekjentskap med Theo James som Vesemir (Geralts mentor), i hans reiser på kontinentet (landmassen Witcher-historiene foregår i) i tiden før han tar «den hvite ulven» under sine vinger.



I den kommende filmen vil vi altså få se Vesemirs eventyr i hans ungdom, men det er heller ikke lenge til vi får se karakteren traktert av ingen ringere enn Kim Bodnia («Pusher», «Bleeder», «Broen») i andresesongen av Netflix-serien «The Witcher» – selve introduksjonen, for alle TV- og filmtittere, vil dog komme i animert form med «The Witcher: Nightmare of the Wolf».

Rent overfladisk kan det virke noe rart at Netflix går for en anime-film akkurat nå, gitt at de har kommet godt i gang med «The Witcher»-serien, og har «The Witcher: Blood Origin» på vei – begge ikke-animerte TV-serier.



Likevel, basert på de to trailerne vi har sett (den første kom i juli), så virker «The Witcher: Nightmare of the Wolf» holder svært god kvalitet.



For det første ser animasjonen og tegningene fantastisk ut. Det hele flyter godt, fargebruken er kontrollert og effektiv, og lyssettingen er svært forseggjort. Alle som har sett «Castlevania» vet hva vi snakker om. Blander man dette med et spennende Witcher-univers, så er det vanskelig å se for seg at denne produksjonen ikke blir et spennende skue.

(Image credit: Netflix)

Det burde ikke komme bardus på. Animasjonsstudioet bak produksjonen – studio Mir – har også laget «DOTA: Dragon's Blood» for Netflix, og animasjonen i sistnevnte så minst like flott ut som i den kommende Witcher-serien.



Det Sør-Koreanske animasjonsselskapet har også ledet produksjonen av Warner Bros'-titler som «Young Justice» og «The Boondocks» (sendt på Adult Swim), så det er ingen nykommere som nå har fått ansvaret for «The Witcher: Nightmare of the Wolf».



Har man i mente at den nye Witcher-serien er skrevet av Beau DeMayo, som skrev «Betrayer of the Moon»-episoden i førstesesongen av «The Witcher», og at serien produseres av skaperen av nettopp «The Witcher»-serien (Lauran Schmidt Hissrich), så bør man kunne konkludere med at den nye animasjonsfilmen er i svært gode hender.



Det at både DeMayo og Hissrich er ombord høres svært lovende ut, gitt at dette potensielt vil føre til en bedre kopling mellom «The Witcher: Nightmare of the Wolf» og den allerede påbegynte «The Witcher»-serien på Netflix. Vi håper og tror at referansene mellom de to produksjonene vil komme tett.



Vi gleder oss med andre ord stort til lanseringen av «The Witcher: Nightmare of the Wolf» senere denne måneden. Netflix har allerede gjort suksess med andre animasjonstitler i det siste, inkludert «Castlevania», «Masters of the Universe: Revelation» (selv om den var kontroversiell blant enkelte fans), «Blood of Zeus» og ovennevnte «DOTA: Dragon's Blood».



Hvis «The Witcher: Nightmare of the Wolf» holder samme høye standard som resten av animasjonsprosjektene de har fyrt av i det siste, så kan dette bli nok en fulltreffer for strømmegiganten – og samtidig holde oss varme i trøya frem til sesong to av «The Witcher», som etter planen skal lanseres i desember.



«The Witcher: Nightmare of the Wolf» kommer på Netflix fredag den 23. august.