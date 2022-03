The Offer: den første teaseren for serien som bringer oss bak kulissene til The Godfather

Francis Ford Coppolas The Godfather (Gudfaren) betraktes som en av historiens beste og viktigste filmer, men dens vei til kinolerretet var ikke av den enkle sorten for den senere så høyt verdsatte filmskaperen.

Faktisk kunne uroen bak kulissene ha hindret at filmen i det hele tatt ble noe av. Det er kjent at deres studio – Paramount – hatet alt ved filmadaptasjonen av The Godfather, og spesielt stjernen, Al Pacino. Han skulle senere bli en superstjerne på bakgrunn av sin Oscar-belønnede innsats i filmen.

Filmen endte naturligvis med å bli den best besøkte i 1972, den vant tre Oscars – blant annet for beste film – og den forandret kinofilmen for alltid.

Nå som filmen markerer sitt femtiårsjubileum, gir Paramount oss en kikk bakenfor kulissene og alle urolighetene omkring produksjonen av The Godfather i The Offer – en ny TV-serie som er begrenset for abonnentene på deres egen strømmetjeneste Paramount+.

I innspurten til seriepremieren 28. april har nå Paramount sluppet den første teaser-traileren for The Offer. Denne kan du se nedenfor.

Vurdering: vi frykter at Paramount ikke vil vise oss hele historien

Ifølge seriens offisielle synopsis, er The Offer «basert på den Oscar-vinnende produsenten Albert S. Ruddys usedvanlige og aldri tidligere avslørte opplevelser under tilblivelsen av The Godfather».

Serien har en glimrende rollebesetning, med blant andre Miles Teller (Whiplash) som Ruddy og Matthew Goode (Watchmen) som superprodusenten Robert Evans, men likevel gjør traileren ovenfor oss urolige for at Paramount vil gi oss en «renset» versjon av historien for å unngå at deres tidligere praksis skal belyses i for stor detalj.

Traileren gir oss ikke en gang et lite hint om studioets velkjent innblanding før og i løpet av produksjonen av The Godfather, og man har heller valgt å konsentrere seg om filmens harde kamp for tilblivelse med sterk motstand fra italiensk-amerikanere, som blant andre Frank Sinatra.

Men vi bygger naturligvis disse antagelsene på en liten teaser-trailer, så det er helt klart mulig at serien også vil dokumentere Paramounts forsøk på å erstatte Al Pacino, sparke Coppola og grovt underbetale Brando. Vi må nok vente helt til premieren på The Offer på Paramount+ den 28. april for å finne ut om serien får med seg alt det viktigste.