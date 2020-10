«The Falcon and the Winter Soldier» gjenopptar filmingen – en gammel Marvel-skurk avsløres

«The Falcon and the Winter Soldier», den etterlengtede Marvel-TV-serien på Disney+ som opprinnelig skulle lanseres i august 2020 (før COVID-19 satte sine spor på verden), har endelig gjenopptatt filmingen.



Bilder fra settet i Atlanta, Georgia (USA) går sin seiersgang på nettet – og de avslører tilbakekomsten til Marvel-skurken Batroc (Georges St-Pierre), sist sett da han fikk juling av Steve Rogers i åpningsminuttene av «Captain America: The Winter Soldier». Bildene viser også Agent 13 (Emily Van Camp) i full mundur på sett.

Just Jared tok bildene fra settet som avslører at Batroc har en rolle i TV-serien. De viser ikke så mye mer enn det, men før vi fikk se bildene var hans involvement ukjent.

Emily VanCamp and Georges St-Pierre are back on the set of "The Falcon and the Winter Soldier" after COVID-19 lockdowns prevented filming for months - see the new set pics! https://t.co/LOC10JiuFzSeptember 14, 2020

Alt dette følger et annet bilde av skuespillerne Anthony Mackie og Sebastian Stan, som trakterer hovedkarakterene, i kostyme, presumtivt på innspillingsområdet. Det er i svart-hvitt, men gir oss en ny titt på kostymene til både Bucky og Falcon – og er forhåpentligvis et tegn på at serien vil komme til Disney+ på et eller annet tidspunkt i fremtiden.

Friends. Social distancing since November ’19. Sebastian Stan A photo posted by @imsebastianstan on Sep 14, 2020 at 9:43am PDT

Hva skjedde med den første Marvel-serien på Disney+?

Filmingen av «The Falcon and the Winter Soldier» fikk en uventet stans tidlig i mars, når produksjonen var i Praha for å spille inn enkelte scener, utvilsomt på grunn av utbruddet av COVID-19. Innspillingen hadde etter sigende flere uker igjen før ferdigstillelse – så vi tipper at resten av arbeidet kommer til å bli gjennomført i USA, slik at man slipper de praktiske utfordringene ved å dra til et annet land og filme. Flere andre Marvel-produksjoner finner sted i Atlanta.



Det er uklart når «The Falcon and the Winter Soldier» blir lansert på Disney+, men den neste planlagte Marvel-filmen er «Black Widow». Den kommer 6. november, og skal fungerer som startskudd for fase fire av Marvel Cinematic Universe.