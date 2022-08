Take-Two avslører nytt «The Lord of the Rings»-spill – en «annerledes» Middle-earth-opplevelse

«The Lord of the Rings» er fortsatt et populært mål for adaptasjoner, og nå later det til at et nytt spill som foregår i Middle-earth-universet er på vei, med Take-Two Interactive bak roret.



Spillet utvikles av ingen ringere enn Wētā Workshop, selskapet som sto for blant annet spesialeffektene i den opprinnelige LoTR-trilogien fra begynnelsen av 2000-tallet. Siden den gang har newzealenderne startet et spillstudio, og returnerer nå til Tolkien-universet. Det passer godt, gitt at «The Lord of the Rings: The Rings of Power» slippes neste måned, en serie Wētā Workshop for øvrig også er involvert i. Det nye spillet publiseres via Take-Two-datterselskapet Private Division, mest kjent for «The Outer Worlds», «Hades» og «OlliOlli World».

I en artikkel på Private Divisions hjemmeside (opens in new tab), promoterer Amie Wolken, sjef for spillavdelingen hos Wētā Workshop, spillet ved å si at det er «[...] så forskjellig fra hva fansen har spilt tidligere.» Rent bortsett fra sitatet, og at det hele skal foregå i Middle-earth, så finnes det få konkrete detaljer om det kommende spillet.



Ikke overraskende, gitt at utviklingen er i et tidlig stadium, så vet vi ikke nøyaktig når spillet lanseres, annet enn at det forventes å være ute i løpet av «Take-Twos finansår 2024.» Historisk sett er Take-Two et selskap som liker å lansere titler på flere plattformer, så vi håper at spillet dukker opp på de tre store, PS5, Xbox Series X|S og PC.

We're thrilled to announce that we have partnered with @WetaWorkshop to publish a new game set in the literary Middle-earth universe of J.R.R. Tolkien. We look forward to sharing more about the project in the future!

Ikke første gang vi er på eventyr i Middle-earth

Uttalelsen fra Wolken gjør oss nysgjerrige på nøyaktig hva det nye Middle-earth-spillet kan finne på å inneholde. Mange av de andre LoTR-spillene har vært actionorienterte, som for eksempel «The Lord of the Rings: War in the North», «Middle-earth: Shadow of War» eller klassikerne fra Stormfront Studios på PS2. Samtidig har det vært en del andre avvikere, så det er ikke helt lett å bli klok på hva som skal være nytt denne gangen.



Alt fra mer komiske varianter som «LEGO: The Hobbit» til MMORPG-kolossen «The Lord of the Rings Online» har kommet og gått i årenes løp. Snart vil vi også få muligheten til å bli kjent med det litt mer spenstige «The Lord of the Rings: Gollum», som skal begrense seg til handlingen i de første kapitlene av «The Fellowship of the Ring». Spillet lages av Deadalic Entertainment, og ser også ut til å være noe litt utenom det vanlige.



Man spiller delvis som både Gollum og Sméagol (hobbiten som ble til Gollum), i en slags balansegang der man må få de to aspektene av hans karakter gjennom en rekke snike- og plattform-oppdrag. Dessverre ble Gollum-spillet nylig utsatt, og skal ikke lanseres før på tampen av 2022, men heldigvis (i enkelte tilfeller) går tiden fort til jul og nyttår.