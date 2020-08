Sony WH-1000XM4 vs Sony WH-1000XM3: er det noe poeng å oppgradere?

Sonys nyeste flaggskip innenfor støydempende hodetelefoner, Sony WH-1000XM4, er endelig her. Det ser ut til at de kommer med tonnevis av nye funksjoner og egenskaper.

Den viktigste av de nye egenskapene er den forbedrede støydempingen, som skyldes en oppgradert algoritme, og dessuten nye Bluetooth SoC, bedre samtalekvalitet og oppskalering på musikkfronten. De nye hodetelefonene har også Bluetooth 5.0, flerpunkts Bluetooth-paring og en innebygd sensor som automatisk kan pause musikken når du tar av deg hodetelefonene.

Det skal nevnes at prisen ligger på samme nivå som Sony WH-1000XM3 gjorde ved lanseringen for ett år siden. Batteritiden er også den samme, på rundt 30 timer.

Dermed står du foran dette valget: skal du oppgradere til nye Sony WH-1000XM4, eller burde du holde deg til 1000XM3? Nedenfor tar vi for oss ulikhetene mellom dem.

Hva er blitt bedre med Sony WH-1000XM4?

Den mest åpenbare forskjellen er at Sony WH-1000XM4 er helt ny i 2020, etter lansering 6. august 2020. Sony WH-1000XM3 kom på markedet i 2018. Men i tillegg til å være nyere, har WH-1000XM4 en rekke nye funksjoner og egenskaper du ikke finner i de forrige generasjonene WH-1000XM3 eller WH-1000XM2.

Her har vi en kortfattet oppsummering av hvorfor du burde skaffe deg WH-1000XM4:

Bedre støydemping: hvis du kjøper et par støydempende hodetelefoner, ønsker du deg noe som virkelig stenger alt ute, ikke sant? Og det gjør Sony WH-1000XM4. Det er fordi Sony har omarbeidet algoritmen for støydemping og dessuten har kommer med en ny Bluetooth SoC for å blokkere ut mer støy i mellomtone- og diskantsjiktet. Og fordelen? Ta farvel med støy fra luftrenseanlegg, bjeffende hunder og ringeklokker.

Lydmessig oppskalering av Edge AI: dette er det vanskeligere å høre, men ifølge Sony har de lagt mye arbeid i å implementere et lydoppskaleringssystem kalt DSEE Extreme. Dette tar for seg komprimerte lydformater som MP3/MP4 og fyller igjen tomrommene. Fordelen her er at du kan ha et helt bibliotek med MP4-filer som ikke tar opp mye plass på mobilen, og de vil likevel låte som fullverdige FLAC-filer. Hvis du ikke lagrer musikk lokalt i det hele tatt, skal komprimerte sanger du spiller av fra YouTube låte bedre.

Precise Voice Pick Up: et av de sentrale ankepunktene mot Sony WH-1000XM3 var at de er dårlig egnet til forretningssamtaler. Med Sony WH-1000XM4 håper de å fjerne dette stigmaet ved bruk av en ny teknologi kalt Precise Voice Pick Up. Dette skal bidra til at stemmen formidles klart og tydelig. Denne fungerer ved bruk av de fire mikrofonene på hver av øreklokkene til å hente inn stemmen din mens du snakker, og samtidig redusere bakgrunnsstøyen.

Autopause når du tar av hodetelefonene: hvis du er av den typen som alltid legger fra deg hodetelefonene med musikken på og et par timer finner ut at batteriet er flatt, har Sony WH-1000XM4 en funksjon som er midt i blinken for deg: autoavspilling/autopause. Dette er noe nytt med 2020-modellen, der Sony har lagt inn en sensor som merker om du har på deg hodetelefonene eller ikke, og dermed starte eller pause musikken automatisk. Tar du dem av deg uten å ta dem på igjen på 15 minutter, stanser hodetelefonene automatisk avspillingen, slik at batteriet spares.

Hva er bedre med Sony WH-1000XM3?

Det må innrømmes at Sony stort sett har forbedret alle egenskapene ved sitt nye flaggskip, og til og med gjort små modifikasjoner som den nedtrimmede polstringen på bøylen og den ekstra polstringen rundt ørene for å minske presset. Mye av dette er riktignok små endringer, og ikke kjempestore oppgraderinger.

Her er noen grunner til heller å velge Sony WH-1000XM3:

Billigere, særlig ved bruktkjøp: da vi spurte Sony hva som vil skje med Sony WH-1000XM3 når 1000XM4 kommer i butikkhyllene, var svaret at de trolig går av med pensjon og forsvinner fra markedet. Men det finnes uansett haugevis av disse hodetelefonene å få kjøpt verden over. Dermed er sjansen stor for å kunne få dem på billigsalg de neste månedene. Du vil oppdage at en mengde forhandlere vil kvitte seg med sine gamle 1000XM3-modeller til kraftig reduserte priser. Dermed kan dette være en flott måte å skaffe seg et par hodetelefoner på uten å lage store hull i bankkontoen.

Lik batterikapasitet: batteritiden er ikke lenger på Sony WH-1000XM3, men den er heller ikke kortere. Begge modellene gir omtrent 30 timers spilletid, så du vil ikke få bedre ytelse på batterifronten ved å betale mye mer for Sony WH-1000XM4.

Vinner: Sony WH-1000XM4

Dette er ingen overraskelse. Sony WH-1000XM4 er den klart beste av disse modellene. De er ikke forbedret på absolutt alle områder, men det er uansett gjort tilstrekkelig i forhold til forgjengeren til at de er verdt det ekstra utlegget.

Men hvis du allerede har WH-1000XM3, og liker dem godt, trenger du ikke å slippe alt du har i hendene og skaffe deg WH-1000XM4 til full pris fortest mulig. Vent til de kommer på tilbud, og snapp opp et par da.