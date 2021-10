Snapchat har kollapset, midt i en ny giv

Snapchat har per skrivende stund vært nede i flere timer. Mange brukere klarer ikke å kople seg til den populære bildedelingsappen, og de som klarer å komme seg inn har hatt problemer med å sende beskjeder og bilder.



Kort tid etter at drøssevis av brukere rapportere om nedetiden, bekreftet Snapchats støtteside på Twitter at «[...] enkelte snapchatbrukere har problemer med å bruke appen akkurat nå» – samtidig kunne Downdetector også vise til et betydelig oppsving i innrapporterte app-besvær.

Akkurat nå vet vi ikke noe om når tjenesten eventuelt kan brukes som normalt, så det er sannsynligvis fortsatt vanskelig å få koplet seg til, men det kan være verdt å sjekke innom i ny og ne.



Kommentarfeltet under Snapchats offisielle Twitter-innlegg lister opp et knippe hovedpunkter brukere sliter med, det er snakk om alt fra problemer med å kople seg til med appen til vanskeligheter med å faktisk sende beskjeder via plattformen. Mange innleggsforfattere klager over at såkalte «streak»-perioder vil ta slutt på grunn av nedetiden.



Dette er selvsagt horribel timing for en app som har hatt et kraftig innsig nye medlemmer den siste tiden.

Kommentar: Det var moro så lenge det varte

For bare en uke siden klappet Facebook, WhatsApp og Instagram sammen, hvilket er nevneverdig siden sistnevnte er en av Snapchats største rivaler, gitt at det er snakk om et annet populært bildebasert sosialt medium.



Ifølge Bloomberg fikk Snapchat en ny giv etter den ovennevnte nedetiden hos konkurrenten – nettstedet mener å vite at det var en 20 % økning i antall brukere i det mange strømmet til det bildebaserte alternativet, som fortsatt var på nett.



Vi kan ikke tenke oss at den nye brukermassen er spesielt fornøyde nå som Snapchat også opplever problemer. Instagram holder seg for tiden fortsatt på beina, så brukerstrømmen kan tenkes å gå i motsatt retning nå.



Det har vært en hel rekke problemer med nedetid i 2021, siden det later til at alle de store nettjenestene for tiden har en hang til å gå opp i limingen, én etter én – Snapchat er tross alt bare det seneste eksemplet. Du kan lese vår artikkel om årsakene bak alle problemene, hvis du er interessert – og litt ekstra lektyre kan være godt å ha nå, hvis du er Snapchat-bruker og tvinner med tomlene.