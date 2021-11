Slik ser du Canelo vs. Plant: dato, tidspunkt, kampprogram og livestrøm

I helgen blir det storkamp både for boksepurister og andre slåssinteresserte, da opptil flere titler skal avgjøres på én og samme tid. Les videre for å få med deg hvordan du kan se Canelo Alvarez vs Caleb Plant live på nett, samt resten av boksekampene, uansett hvor du befinner deg i verden.

Mange tenker at dette nærmest er hans skjebne, men Canelos vei til å bli den første bokseren i verden som samler super-mellomvekt-titlene er på ingen måte avgjort, nå som ubeseirede IBF-verdensmester Caleb Plant står i veien for planene. Det er lite som tyder på at de to har noe særlig til overs for hverandre, noe som ble eksemplifisert da det mexicanske ikonet fikk plantet et slag i fjeset til Plant under pressekonferansen i forkant av matchen – i respons på et par velvalgte ord fra amerikaneren.

Canelo Álvarez vs. Caleb Plant Dato: Natt til søndag, 7. november Arena: MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada Starter: 02:00 (norsk tid) Canelo vs Plant starter (ca.): 05:00 (norsk tid) PPV: Viaplay Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Begge kamphanene var særdeles klare med knyttnevene, og Plant endte opp med et kutt under høyre øye. Med skaden Canelo delte ut til Billy Joe Saunders i mai friskt i minne, så regner vi med at dette bare var forsmaken.



Mexicaneren forårsaket et brudd i Saunders' øyehule, hvilket tvang briten til å kaste inn håndkledet i åttende runde, og om Plant er like ertekrok under selve kampen kan dette virkelig bli opphetet.



I tillegg til å være to år yngre enn Canelo, har amerikaneren en klar fordel når det gjelder høyde og rekkevidde, noe som kan komme godt med i en kamp av dette kaliberet.



Det skrives historie i helgen, uansett utfall, så sett av timene og følg med da det hele skal avgjøres.

Canelo vs. Plant: Dato og tidspunkt

Canelo vs Plant finner sted natt til søndag, 7. november på MGM Grand Garden Arena i Paradise, Nevada.



Nattens tumulter begynner klokken 02:00 (norsk tid.)



De to ovennevnte slåsskjempene forventes å entre ringen 05:00.

Slik ser du Canelo vs. Plant i Norge

Image I Norge er det Viaplay (NENT-gruppen) som har rettighetene til Canelo vs. Plant. Om du vil se Canelo vs. Plant med norske kommentatorer, gå til Viaplays kampside og følg instruksjonene der for å skaffe deg en PPV-billett. Merk at Viaplay også sender de øvrige tre kampene, sendingene starter dermed klokken 02:00.

Slik ser du Canelo vs. Plant på norsk PPV når du er i utlandet

Etter at EU satte ned foten, og ville forsikre seg om at borgere kunne se lokalt innhold uansett hvor de befant seg, så er det nå mulig å se strømmeinnhold hvis man befinner seg innenfor EUs grenser. Så lenge man er innlogget og har bekreftet at man er norsk statsborger skal det være mulig å strømme fra kontinentet.



Hvis du befinner deg utenfor EU, og likevel har lyst til å få med deg Canelo vs. Plant med norske kommentatorer, så har du sannsynligvis bruk for en VPN-tjeneste. Dette er enkle programmer som gjør at du kan omgå geoblokkeringer, og dermed få tilgang til innhold som ellers skulle være utilgjengelig.



Bruker du en VPN-tjeneste kan du strømme boksing uansett hvor du befinner deg i verden.

Image ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Etter du har lastet ned og installert VPN-tjenesten velger du en server i Norge, slik får du full tilgang til bokse-dekningen fra Viaplay. Verre er det ikke.



Hvem er Saúl «Canelo» Álvarez?

Saúl Álvarez Barragán, bedre kjent som «Canelo» (hvilket betyr «kanel» på norsk) er kjent for å være den beste bokseren i verden, på tvers av alle vektklasser.



31-åringen fra Mexico har dominert sporten i et tiår, og har funnet 56 av sine 59 profesjonelle kamper, og sanket inn fire internasjonale titler i fire vektklasser: super-weltervekt, mellomvekt, lett tungvekt og super-mellomvekt.



Billy Joe Saunders, Callum Smith, Gennady Golovkin, Amir Khan og Miguel Cotto er bare noen av stjernene som har falt i møte med Canelo, og den eneste skavanken på CV-en er et nederlag der flertallet av dommerne gav seieren til Floyd Mayweather i 2013.

Hvem er Caleb «Sweethands» Plant?

Caleb Plant er den ubeseirede IBF-verdensmesteren i super-mellomvekt.



Den 29-årige amerikaneren tok beltet fra José Uzcátegui i 2019, og har klart å forsvare tittelen tre ganger, med en KO av Mike Lee på tre runder, Vincent Feigenbutz på 10, før det tok hele kampen å klå Caleb Truax.



Planter vunnet alle sine 21 profesjonelle kamper, der 12 har vært via knockout, men når han nå møter Canelo blir det andre boller. Dette er et stort steg opp i hierarkiet.

Canelo vs. Plant: Hele kampprogrammet under søndagens galla