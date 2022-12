Slik googlet vi i 2022

2022 er snart over, men hva er det vi har vært mest opptatt av i året som snart er over? I fjor var det blant annet TV-serien Squid Game og stortingsvalget som fylte søkehistorikken her til lands, men i år har historien vært en helt annen.

Det har dessverre ikke vært til å unngå at ord som «Ukraina», «krig» og «Putin» ofte har vært tastet inn i teknologigigantens velbrukte søkefelt. Sondre Ronander, kommunikasjonssjef hos Google Norge, vektlegger at søkelistene gjenspeiler det alvoret mange føler:

«Det har skjedd noen veldig alvorlige ting i verden som har skapt et informasjonsgap. Jeg tenker særlig på krigen i Ukraina.» (via NRK (Åpnes i ny fane))

De mange søkene etter jod-tablettene Jodix er et pussig utslag ev den frykten og hjelpeløsheten mange har følt, og fremdeles føler.

Men det er heldigvis også andre emner som har opptatt oss. En avveksling fra de harde, politiske realitetene har åpenbart vært viktig for oss, og det har gitt ordspillet Wordle førsteplassen på Googles oversikt over de mest brute søkebegrepene i Norge.

«Det er overraskende, og det er gøy å se», sier Ronander (Åpnes i ny fane).

Folk har også vært opptatt av å se på TV, en trend som virkelig fikk satt seg under pandemien, og som ikke slipper taket så lett. At TV 2 Play og Jeffrey Dahmer ligger såpass høyt, gjenspeiler dette med all mulig tydelighet. Valg av tema for skjermtittingen viser vel også at vi er i det dystre hjørnet.

Underholdningsindustrien ga oss dessuten en mulighet til å virkelig fråtse i falmende stjerners (forhenværende) ekteskapelig elendighet. Rettsdramaet mellom Johnny Depp og Amber Heard avslørte grenseløs elendighet, og da sitter man naturligvis klistret til skjermen.

Da var det vel godt å ha Maskorama – for vinneren Bilal var også godt inne på listen over de mest brukte søkebegrepene. Han var faktisk den nordmannen det ble mest søkt på.

Googles lister skapes først og fremst på bakgrunn av de ordene som har økt mest i popularitet, ettersom dette ifølge Google forteller mest om året som har gått.

Det eneste unntaket er søk etter personnavn, der listen bygges opp med bakgrunn i rent søkevolum.

Årets 10 store søketrender i Norge

Wordle

Ukraina

TV 2 Play

Jeffrey Dahmer

Flyr

Jodix

Putin

Bilal

Johnny Depp

Amber Heard

Årets 10 store søketrender – spørsmål:

Hvorfor feirer vi pinse

Hvorfor angriper Russland Ukraina

Hvorfor er strømmen så dyr

Hvorfor streiker lærerne

Hvorfor er Taliban i Norge

Hvorfor er ikke Sverige med i Nato

Hvorfor streiker SAS

Hvorfor er diesel dyrere enn bensin

Hvorfor jod ved atomulykke

Hvorfor flagger vi i dag

Årets 10 store søketrender – nordmenn:

Bilal

Daniel Kvammen

Maj Britt Andersen

Stig Millehaugen

Øystein Greni

Odd Roger Enoksen

Nils Jakob Hoff

Jarle Bernhoft

Mari Maurstad

Arne Treholt

Mest googlede personer i 2022

Putin

Bilal

Johnny Depp

Amber Heard

Daniel Kvammen

Tina Turner

Maj Britt Andersen

Clark Olofsson

Mika

Stig Millehaugen