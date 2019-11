Sharp har sin egen rullbare 4K-OLED-TV på gang – men kan de tukte LG?

Er du ute etter en rullbar OLED-TV? Det er mulig det er en Sharp du er på utkikk etter. Nå har det blitt annonsert at den japanske elektronikkprodusenten har utviklet et OLED-panel på 30 tommer som kan rulles ut av sitt eget chassis.



Vi har selvfølgelig sett lignende ting før: LG Signature Series OLED R har vært kimen til overskrifter i mye av fjoråret siden formen på også denne har vært rullbar, men at TV-en skal være på vei ut på markedet «sent i 2019» har foreløpig ikke materialisert seg – antageligvis har TV-en blitt utsatt til 2020 i vestlige markeder.



Sharps variant av rullbart OLED-panel skiller seg ut på et par måter, og kan dermed stjele litt av glansen fra LGs modell.

Den nye TV-en på hytta?

Én forskjell er at Sharp sitt OLED-panel kun er på 30 tommer, mens LG driver på med en skjerm på 65 tommer. Det er ikke mange TV-er på den størrelsen som lages lengre, og de beste små TV-ene er gjerne modeller man vil ha nettopp fordi disse har en praktisk størrelse – og Sharp kjører like gjerne på med 4K-oppløsning på den lille overflaten.

(Image credit: Sharp)

Størrelsen gjør at det blir langt enklere å få plass til modellen på mindre boarealer, der man faktisk kan dra nytte av en TV som kan «rulles bort» når den ikke er i bruk. Sharp er også kjent som en produsent av budsjett-TV-er, og vil dermed ta sikte på et langt lavere prissjikt enn LGs Series R-modell. (Likevel snakker vi helt klart om en TV som blir dyrere enn den vanlige OLED.)



TV-en er utviklet i samarbeid med NHK – Japans rikskringkaster – og panelet hevdes også å være «verdens største farge-OLED uten filter (RGB-lysutslipp)» i 4K, hvilket betyr at pikslene i skjermen i seg selv lager farget lys, snarere enn at det projiserer hvit lys som går gjennom et fargefilter (som i tilfellet OLED hos LG.)



Man har ingen slippdato for Sharps modell per nå, og LG vil nesten helt komme over målstreken først – men gitt at modellen er mer kompakt, på kun 30 tommer (noe som passer perfekt for et produkt som handler om å spare plass) samt har en lavere pris, så ser det ut som om Sharp ender opp som det mer sannsynlige scenarioet når det gjelder å rulle ut teknologien i stor skala.

Kilde: OLED-info