Samsung gir oss et første innblikk: Galaxy Z Flip 4 og Fold 4

Samsungs andre store arrangement i 2022 nærmer seg med stormskritt, og for å hausse opp stemningen har selskapet nå lansert en offisiell trailer i forkant av neste Galaxy Unpacked. Her vises frem minst to telefoner, og skal vi dømme etter hintene må det nesten være Samsung Galaxy Z Flip 4 og Samsung Galaxy Z Fold 4 det er snakk om.



Selv om Samsung aldri nevner de to telefonene ved navn, har vi lenge regnet med at det nettopp er disse modellene vi får stifte bekjentskap med under presentasjonen den 10. august. Tidligere hint fra selskapet har dog fokusert spesifikt på en oppfølger til Samsung Galaxy Z Flip 3, så det er betryggende at en ny Z Fold også ser ut til å være med på lasset.



Når det gjelder hva vi kan forvente av de nye telefonene, så er det sparsomt med informasjon vi kan få ut av den ovennevnte videoen. Vi får bare et par glimt av telefonene, men Samsung har heldigvis valgt å gi oss et par forskjellige vinkler å jobbe med, så enkelte detaljer kan man skimte.

Når det gjelder Samsung Galaxy Z Flip 4 (eller i alle fall den brettbare kamskjell-telefonen vi regner med vil hete Flip 4), så ser baksiden ut til å ha to kameraer, i tillegg til en blits.



Det rimer godt med det som allerede finnes i Samsung Galaxy Z Flip 3, og det samme gjør de to forskjellige fargene på baksiden, hvor portene og knappene sier, og antenne-linjene – slik ser det i alle fall tilsynelatende ut.



Glimtene av Samsung Galaxy Z Fold er mindre tydelige, men her ser det også ut til å være snakk om noe som ligner stort på forgjengeren. Ikke overraskende, gitt at lekkasjene om de to telefonene ikke har ymtet om de helt store forandringene.

Rent bortsett fra bildematerialet, inkluderer også traileren en del tekst, med hint om forbedringer. Det nevnes for eksempel at man vil bli servert nye måter og arbeide og leke på, nye måter å «fange livet» og noe opplevelser som kommer til å forandre vår adferd. Store ord, der altså.



Noe av dette er også rimelig vagt, og kan simpelthen være referanser til fordeler brettbare telefoner har over tradisjonelle flate, men nye måter å «fange livet» på regner vi med handler om kameraene. Særlig siden det hele følges av et bilde av Galaxy Z Flip 4-objektivene.



Nye måter å jobbe og leke på kan være en referanse til S Pen-plassen, som ryktes å være til stede i Samsung Galaxy Z Fold 4. Lenge å vente blir det uansett ikke til vi får vite fasiten, som forhåpentligvis kommer den 10. august.

Kommentar: mer enn bare brettbare

Selv om Samsung Galaxy Z Fold 4 og Samsung Galaxy Z Flip 4 antakeligvis kommer til bli de store stjernene under Samsung-arrangementet den 10. august, er de to enhetene ikke det eneste vi forventer vil dukke opp – vi anser det som sannsynlig at både Samsung Galaxy Watch 5 og Galaxy Watch 5 Pro også kommer til å være til stede.



Disse forventes å være wearables i toppsjiktet, med tilsvarende prislapper, som forhåpentligvis også kommer til å ha batterikapasiteter langt utover forgjengerne.



Det kan også være at andre duppeditter blir servert, som eksempelvis Samsung Galaxy Buds 2 Pro – selv om minst én kilde mener at disse vil dukke opp i dagene før 10. august. Uansett hvordan Samsung velger å rokere på lanseringene, later Galaxy Unpacked til å bli en travel affære, og en stor dag for Samsung-fansen.



Vi i TechRadar kommer til å dekke hele lanseringsevenementet, så merk av datoen i kalenderen og kom innom en tur når vi legger ut alle nyhetene om det som etter alle solemerker kommer til å bli noen av de beste flip- og foldbare telefonene på markedet.