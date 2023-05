Samsung Galaxy Z Fold 5 og Flip 5 kan dukke opp tidligere enn ventet

Samsung vil kanskje avduke sine kommende brettbare mobiler Galaxy Z Fold 5 og Galaxy Z Flip 5, samt Galaxy Watch 6-serien, tidligere enn ventet. Et rykte peker nemlig mot en lansering allerede i juli.

Historisk har selskapet holdt dette arrangementet i august hvert år, selv etter at det koblet seg fri fra IFA-messen i Berlin. I år kan imidlertid Samsung flytte arrangementet til et noe tidligere tidspunkt, nemlig til den siste uken i juli.

Dette nye ryktet kommer fra Sammobile (Åpnes i ny fane) og kommer i kjølvannet av en tidligere artikkel som bemerket at selskapet masseproduserte hengsler (Åpnes i ny fane) til sine brettbare enheter tidligere i år enn de har gjort foregående år.

Det er verdt å merke seg at en lansering mot slutten av juli egentlig ikke utgjør et veldig stort avvik sammenlignet med tidligere år. Likevel betyr vel en flytting av datoen med to uker at salgsdatoene for de aktuelle enhetene også vil forskyves med to uker. Med tanke på at Google Pixel Fold (Åpnes i ny fane) og flere Motorola Razr-modeller (Åpnes i ny fane) angivelig ligger an til å avdukes allerede i juni, merker Samsung sannsynligvis presset. Dette kan forklare den mulige endringen i lanseringsskjemaet.

Mulig samordning med Google?

Det er ikke bare Samsung som lanserer produkter tidligere i år. Googles Android 14 (Åpnes i ny fane) vil også bli tilgjengelig tidligere enn normalt. Her venter vi oss en lansering i august, i stedet for det sedvanlige slippet i september. Dermed vil Google kanskje slippe Pixel Fold med Android 14 – et operativsystem som er utviklet for å kunne dra nytte av den brettbare utfomingen – omtrent samtidig som Samsung ventes å lansere Galaxy Z Fold 5 med Android 13.

Samsung kan bevisst ha tilpasset lanseringen av Galaxy Z Fold 5 (Åpnes i ny fane) og Galaxy Z Flip 5 (Åpnes i ny fane) til Android 14-slippet i år. Med tanke på at selskapet vanligvis lanserer sine nye Fold- og Flip-produkter midt i august, pleier de å bomme på Android-lanseringen med noen uker. Gjennom i stedet å sikte seg inn på den siste uken i juli i år, vil trolig Android 14 og Samsungs kommende brettbare mobiler bli lansert samtidig. Det kan gjøre det mulig for Samsung å forhåndsinstallere den nyeste versjonen av operativsystemet på de aktuelle mobiltelefonene.

Det er likevel en forskjell på hva som er mulig og hva som er trolig. Samsung vil alltid komme med en oppdatert versjon av sitt brukergrensesnitt One UI til sine vanlige og brettbare mobiler – uansett hva Google foretar seg med Android. Dette er imidlertid første gang Google komplementerer sin variant av Android for brettbare mobiler med sin egen, brettbare mobile enhet – Pixel Fold. Derfor kan det bli opplevd som en tapt anledning dersom en av Androids tyngste støttespillere ikke utnyttet denne timingen – forutsatt at ryktene om lanseringsdatoen stemmer.