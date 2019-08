Samsung Galaxy Note 10: slik ser du lanseringen direkte

Det er ventet at Samsung skal lansere sine nye Note 10-modeller onsdag kveld, og hvis du er spent på hva det sør-koreanske selskapet har å vise frem så kan du enten følge oss her på TechRadar eller se det hele direkte over nett.

Når er Galaxy Note 10-lanseringen? Når skjer det: Onsdag 7. august. Arrangementet starter kl. 22 norsk tid. Hvor lenge varer det? Rundt en time eller kanskje litt lenger

Denne guiden forteller deg hvordan du får med deg alt av nyheter så fort de kunngjøres, slik at du skal få vite alt om de nye telefonene så fort som mulig.

En mulighet er å følge oss på vår live-blogg, der vi gir deg alle detaljene i tillegg til våre inntrykk direkte fra salen.

Hvordan se Samsung Galaxy Note 10-lanseringen

Vi antar at Samsung kommer til å gjøre direktesendingen fra arrangementet tilgjengelig på en rekke plattformer, men vi er i hvert fall sikre på at den vil bli mulig å se på selskapets egne nettsider.

De har ikke lagt ut en lenke til videostrømmen ennå, men de har bekreftet at den vil komme. I tillegg kan du også forvente at den vil bli tilgjengelig på YouTube og Twitter.