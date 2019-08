Samsung Galaxy Note 10 er ikke et godt valg for deg som liker mobil VR

Samsung Galaxy Note 10 og Samsung Galaxy Note 10+ har nettopp blitt annonsert, og selv om de imponerer på en rekke ulike måter, er det også verdt å legge merke til at de ikke støtter Samsungs Gear VR-briller.

Samsung har bekreftet dette til teknologianalytikeren Anshel Sag og til Engadget, og en talsperson for selskapet sier i en uttalelse:

– Gear VR er ikke kompatibel med Galaxy Note 10 eller Note 10+. Vi fortsetter å forplikte oss til å innovere innen VR og AR, og til å levere utrolige nye opplevelser til våre kunder.

Vi skal ikke utelukke VR ennå

Selskapet hevder altså at de fortsatt ønsker å satse på VR, og det er godt mulig at det vil dukke opp nye VR-produkter, enten det snakk om enheter man setter telefonen i, som fungerer uavhengig av den, eller kanskje noe helt annet.

Samtidig er det også mulig at Samsungs talsperson bare uttaler seg på veldig generelt grunnlag her, og at selskapet ikke er like investert i VR lenger. Tross at teknologien kan være imponerende, så er det klart at den ikke har oppnådd den populariteten mange hadde ventet.

Likevel er det ingen mangel på selskaper som fortsatt prøver. Det dukker stadig opp spennende spill for PlayStation VR, mens nylige lanseringer som Oculus Quest byr på en god brukeropplevelse til en relativt overkommelig pris.

Hva Samsung vil gjøre på denne fronten, gjenstår altså å se.