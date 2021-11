PS5-konsollen din kan nå hjelpe deg med å spare penger

En ny PS5-oppdatering har gjort at ønskelistefunksjonen i PlayStation Store har blitt langt bedre, siden man nå får et varsel når et spill blir billigere eller kan forhåndsbestilles.



For å ta i bruk funksjonen må du slå på push-varsler for ønskelisteoppdatering på PS5-konsollen din (og ev. i PS-appen,) og om du slår det på er det ingen tvil om at du kan spare en hel del penger.



Ønskeliste-varsler fungerer også på PS4, men siden du ikke kan se listen din via selve konsollen, så er den eneste måten å få funksjonaliteten på å slå på varsler i PS-appen.



Tidligere fungerte ønskelisten kun som en enkel måte å samle sammen alle spillene du var interessert i, og varsler fikk du kun når spillene på listen ble lansert eller ble tilgjengeliggjort for forhåndsbestilling. I praksis vil dette si at man tidligere gjerne gikk glipp av en rekke tilbud. Nå kan man derimot legge beina på bordet og slappe av, i visshet om at du blir varslet hvis noen av spillene du ønsker deg plutselig blir rimeligere.

Stay up-to-date with PS Store offers:☑️ Add games to your PS Store Wishlist☑️ Enable push notifications for Wishlist Updates on PS App or PS5 console☑️ Get notified when it's time to save pic.twitter.com/Qk72XXWF7KNovember 10, 2021 See more

Sonys egenproduserte PS5-spill koster gjerne opp mot 799 kroner, så det er ingen tvil om at det kan lønne seg å være tålmodig hvis du ikke ønsker å brenne av halve månedslønna på spill, eller ikke er helt sikker på om spill som «Returnal» passer for deg. Sony er ofte snille med heldigitale tilbud, så du har lite å tape på å skru på varsler (annet enn innholdet i sparegrisen). Du kan alltids slå de av igjen, om de blir irriterende.

Kommentar: Dette gjør livet enklere

Ønskeliste-varsler har vært et vanlig skue for PC-gamere de siste årene, tjenester som Steam tar gjerne kontakt når spill er på tilbud. Selv om tjenesten i seg selv kanskje ikke har vært det helt store, så var faktisk Nintendo Switch-butikken eShop den første konsollspillforhandleren som fikk denne funksjonaliteten. Den fungerer ikke like godt som Sony-varianten, men selve idéen bak er likevel svært god.



Oppdateringen i ønskelisten for PS5 kommer antakeligvis til å være enda mer relevant for alle som eier PS5 Digital Edition. Fysiske kopier av spill er nesten uten unntak dyrere, og man kan i tillegg selge de videre når man går lei, og dermed i praksis få langt mer spill for pengene på sikt. Når man ikke har BD-drev er man fullstendig avhengig av prisene på PS Store. Denne nye funksjonaliteten vil i det minste gjøre at man ikke går glipp av de største røverkjøpene.



Man må heller ikke glemme at man kan spare aller mest om man abonnerer på PlayStation Plus. Denne tjenesten tilbyr strømming av spill direkte fra nett, men inkluderer også månedlige gratisspill (som man kan laste ned), ulike tilbud og andre fordeler.



Nå som Black Friday er rett rundt hjørnet kommer det nok også til å være en hel del PlayStation-spill å få rimeligere enn vanlig, så følg med videre i november. Vi kommer til å inkluderer PS4-, PS5- og Xbox Series X-spill i våre Black Friday-artikler.