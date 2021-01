OnePlus Band – lanseringsdato, pris, funksjonalitet og design

OnePlus Watch, som lenge har vært forventet lansert, var regnet av mange som selskapets inntog i wearables-markedet, men nå har OnePlus valgt å gjøre sin entré med et rimeligere aktivitetsarmbånd ved navn OnePlus Band. I 2020 ekspanderte OnePlus til en hel rekke nye produktkategorier som eksempelvis budsjettelefoner, billige smart-TV-er, helt trådløse ørepropper med mer. Med OnePlus Band vil det sammenflettede økosystemet vokse og inkludere rimelige aktivitetsarmbånd.

OnePlus Band debuterte i India den 11. januar, og det er sannsynlig at lanseringen vil fortsette i resten av verden om kort tid. OnePlus har per nå ikke bekreftet dette, så alt du leser her er basert på produktet som nå er på vei ut til butikkene i India, og for øyeblikket kan vi ikke garantere at Band vil dukke opp i Norge. Her er alt du trenger å vite om OnePlus Band, inkludert funksjonalitet, design og det vi så langt vet angående lanseringsdato.

Rett på sak

Hva er det? OnePlus' første aktivitetsarmbånd

OnePlus' første aktivitetsarmbånd Når lanseres det? 13. januar i India, ukjent for resten av verden

13. januar i India, ukjent for resten av verden Hvor mye vil det koste? 2499 indiske rupier (omlag 283 norske kroner)

OnePlus Band – lanseringsdato og pris

Xiaomi Mi Band 5 og OnePlus Band (Image credit: OnePlus)

OnePlus Band koster 2499 indiske rupier, eller 283 norske kroner etter dagens kurs, og er tilgjengelig via nettbutikker som Amazon eller Flipkart. Befinner man seg i resten av verden må man imidlertid smøre seg med tålmodighet.



OnePlus har per nå ikke sagt noe om hvorvidt OnePlus Band skal være på vei til verken Norge, USA eller Storbritannia. Vi spurte OnePlus for en bekreftelse på hvorvidt produktet vil bli lansert utenfor India, og vi kommer til å oppdatere artikkelen når vi hører mer.



I India får man Band med svart reim, men man kan i tillegg kjøpe reimer produsert av OnePlus i marineblå og oransjerød.

OnePlus Band – spesifikasjoner og treningsfunksjonalitet

(Image credit: OnePlus)

OnePlus Band bruker en AMOLED-skjerm på 1,1 tommer (oppløsningen er 126 x 294). Skjermen har justerbar lysstyrke. Aktivitetsarmbåndet støtter en rekke urtavler, noe som betyr at man selv kan velge hvordan klokken skal te seg på håndleddet.



OnePlus Band styres via berøringsskjermen, og på urhuset er det ingen fysiske knapper. Alt kontrolleres med andre ord via trykk og andre fingerbevegelser.

Når det gjelder sensorene får man med OnePlus Band en optisk pulssensor, et akselerometer med tre akser, et gyroskop, og overraskende nok har selskapet også slengt med en SpO2-måler, som holder styr på oksygenmetningen i blodet.



Bruker man OnePlus Band til trening får man støtte for 13 moduser, inkludert utendørs løping, innendørs løping, fettforbrenningsløp, utendørs tur, utendørs sykling, innendørs sykling, ellipsemaskin-trening, romaskin-trening, cricket, badminton, basseng-svømming, yoga og fritrening.

(Image credit: OnePlus)

Smartfunksjonene inkludert inkluderer varsler, innkommende samtaler, kontroll av musikk, kontroll av kameralukker, alarm, timer, stoppeklokke, finn min telefon, zen-modus-synkronisering (om man bruker enkelte OnePlus-telefoner) samt værmelding.



Band har, på samme måte med de fleste andre rimelige modeller i dette segmentet, en avtakbar del som gjemmer en lademulighet med kabel. Via én enkelt lading skal enheten etter sigende vare i to uker. Batteriet er på 100 mAh.

OnePlus Band kan koples til OnePlus Health-appen via Bluetooth 5.0. Produktet støtter både Android- og iOS-enheter.



OnePlus Band har også IP68- og 5ATM-sertifiseringer, og skal klare opptil 50 meter under vann i 10 minutter. OnePlus Band later dermed til å bli en av de mest imponerende enhetene når det gjelder funksjonalitet i dette prissjiktet. Det må nevnes at vi per nå vet lite om hva prisen eventuelt blir i Norge, men det er ikke umulig at prisen kan øke noe i forhold til den direkte oversatte prisen fra indiske rupier.